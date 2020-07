Miss Pádel, así es la tienda exclusiva para mujeres: "Era difícil encontrar ropa y zapatillas específicas"

Rosa y su madre Loli eran unas aficionadas la pádel pero sobre todo, unas aficionadas a ir cómodas y con un conjunto favorecedor para practicar ese deporte. Pero encontrar algo mono que se ajustara a lo que pedían no era fácil. Así que decidieron montar su propia tienda online con ropa y complementos de pádel exclusivos para la mujer.

"Cuando íbamos a comprar ropa para nosotras en las tiendas de deporte, había muy poco donde elegir y pensamos en hacerlo. Al principio, nos decían que estábamos locas, que las mujeres son más difícil y ya llevamos dos años", explica a MagasIN una de las propietarias de Miss Pádel, la tienda específica femenina para este deporte.

No sólo es cuestión de moda, Rosa y Loli han hecho un trabajo intenso de buscar marcas que tuvieran productos que se adaptaran perfectamente al cuerpo de la mujer, que quedaran bien, que fuera cómodas y que surtieran todas las tallas. "Era difícil encontrar ropa y zapatillas específicas y ahora hay marcas que sí nos están apoyando, como Babolat o K-Swiss, que apuestan por zapatillas o palas específicas para mujeres".

Y tienen sus razones. Se calcula que en España puede haber más de un millón de mujeres que practican el pádel, según datos de la federación, y las responsables de Miss Pádel advierten de que lo mejor es que se trata de un deporte social que convoca a aficionados de edades muy variadas.

"La edad media de nuestra clienta es de 45 años pero vendemos a chicas de unos 20 y a señoras de 69 años", añade Rosa.

Por eso, los outfits que proponen en su tienda no responden sólo al gusto diferente que pueda tener cada mujer según si es más joven o más mayor, sino también a la forma de su cuerpo. "Somos muy cuidadosas porque no sólo buscamos tener modelos distintos según la edad de nuestras clientas sino también por las tallas. Yo, por ejemplo, soy curvy, grande, así que optamos por marcas que apoyen las tallas grandes pero también las que incluyen XS porque muchas veces no es fácil encontrar ropa para jugar que te guste y que te venga".

Asesoramiento personalizado

Su teléfono y su correo electrónico son una extensión más del contacto que mantienen con las clientas que muchas veces llaman para ver qué talla compran o incluso qué les aconsejan de entre las novedades.

"Tenemos un equipo para asesorar a las mujeres que nos llaman y nos escriben. Muchas veces, en función del fabricante y del modelo cambia la talla y les vamos preguntando por su peso, altura, qué modelos le han gustado, si tienen barriga, cómo son las caderas... y al final acertamos", aclara esta especialista en marketing digital.

Además, ellas mismas han lanzado una marca propia con pequeñas colecciones "muy pensadas en esa mujer coqueta que practica deporte".

El producto más vendido en Miss Pádel son las faldas, "tenemos más de 200 modelos diferentes", y luego los vestidos, que también son muy demandados en verano. "Vamos viendo poco a poco. Al principio fue muy duro porque sólo contábamos con cinco marcas, pero ahora tenemos más de 30 en la web y elegimos qué es lo mejor que les puede quedar".

Desde Rubí (Barcelona), donde está ubicada la empresa, Miss Pádel llega a toda España e incluso a lugares no siempre los más habituales. "Madrid, Barcelona y Málaga son mercados fuertes para nosotras pero hemos notado que tenemos muchas ventas en zonas rurales que no tienen tanto acceso a tiendas de pádel o tienen que trasladarse a poblaciones más grandes para poder comprar. Casi un 50-50", asegura.

Estos dos años de vida de la web han sido muy enriquecedores para Rosa y Loli que ya notan como las clientas vuelven, confían en ellas y les demandan cada vez más cosas. "Hemos pasado lo más difícil que era que te conocieran, que confiaran en ti y nos sentimos cómplices de poder dar difusión a un deporte como el pádel en un entorno muy femenino, y no sólo desde la parte comercial".

De hecho, han lanzado un blog dentro de la web de la tienda donde quieren tratar temas variados que afecten a las jugadoras de un deporte que, entre otras cosas, te permite estar en forma de manera sencilla, casi sin darte cuenta.