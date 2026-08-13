Del elegante cinturón medallón a las sandalias nenúfar: así va a revolucionar Dior los accesorios este otoño

"La moda tiene el poder de recodificar lo cotidiano". Con esta declaración de intenciones Jonathan W. Anderson llegó a la Maison francesa para jugar con su legado y crear su propia narrativa visual a partir de él. El diálogo entre archivos y modernidad queda plasmado en la reinterpretación de siluetas históricas, bolsos icónicos, etc.

De cara al próximo otoño, Dior revoluciona el mundo de los accesorios con piezas originales y llamativas que están llamadas a convertirse en las absolutas protagonistas del look. La naturaleza, las reminiscencias aristocráticas y reales y los detalles coquette toman la palabra para romper con el minimalismo y apostar por la creatividad llevada a la máxima potencia.

La colección Fall 2026 es un despliegue de colores pastel, verdes intensos y caprichosos animales que se convierten en monederos o charms de una manera tan brillante como inesperada. ¿El objetivo? Que todas las miradas se dirijan a los complementos y que sean "herramientas para que cada persona construya su propio personaje".

Según Anderson, deben combinar sofisticación clásica con practicidad funcional, aunque siempre hay espacio para un toque atrevido 'sacrificando' un poco la comodidad. Hemos seleccionado seis accesorios de la próxima temporada destinados a enamorar e inspirar.

Dior Médaillon

Cinturón de la 'Maison' francesa. Dior

Sin duda, la estrella absoluta de la colección que ya adorna las cinturas de expertas en moda, ya sea con vaqueros o con prendas más elegantes. Pertenece a los archivos históricos de la Maison, se remonta a 1946 y nace de la mítica silla de respaldo ovalado estilo Luis XVI que Christian Dior eligió para su primera tienda en París. Se convirtió en el ADN mismo de la casa y empezó a formar parte de invitaciones y paquetería.

En los 70 y 80 el medallón llegó a los cinturones como adorno y ahora Anderson lo rescata y le da una nueva dimensión convirtiéndolo en la hebilla estructural del accesorio. En tamaño XXL y adornado con piedras coloridas al más puro estilo rococó.

Está pensado para ceñir prendas de sastrería y faldas de talle alto, pero también para abrazar abrigos y chaquetas cuando bajen las temperaturas. ¿Con vaqueros? Siempre sí, será el detalle que le dará un punto distinguido al denim. ¿Lo amamos? Sí.

Sandalias nenúfar

Dior Nymphéas. Dior

Esta sandalia de tacón es una pieza con personalidad que captura la esencia del desfile celebrado en el jardín de las Tullerías. Su diseño único se distingue por la suela con forma de nenúfar y las flores colocadas de forma asimétrica.

Una pieza muestra una flor amarilla de porcelana pintada a mano con cristales y la otra, una flor rosa colocada sobre un nenúfar. El modelo con un tacón gráfico de 10,5 cm ofrece una silueta escultórica que celebra la identidad única de la Maison.

Están realizados en tejido técnico, algodón y seda y la suela incorpora el logo de Dior en cuero repujado. Una auténtica fantasía que transforma para siempre trajes de chaqueta de líneas depuradas desviando todas las miradas a quien pisa fuerte. Un modelo perfecto para coleccionistas.

Créatures Couture

Anfibio joya con cuerpo de terciopelo. Dior

Los charms son el accesorio indispensable para los bolsos en otoño, no lo olvides. La firma tiene una colección fascinante y este con forma de rana de metal está entre ellos. En la imagen adorna el bolso Dior Créatures Couture en color menta elevando su glamour. Este pequeño anfibio joya tiene cuerpo de terciopelo, ojos en forma de botón y cordón rosa de piel de cordero.

Puede llevarse solo o combinado con otros, porque la variedad es muy amplia, así como las formas: una silla, un trébol, una rosa, una libélula.... La imaginación de Jonathan Anderson no tiene límite.

Pendientes Floral Cover

Pendientes rosas. Dior

Las hojas caen en otoño, pero los pétalos se mantienen en las joyas de la colección. Además de medallones y cadenas, las flores forman parte importante de la colección para adornar los lóbulos más románticos.

Un trébol rosa, con las letras de la casa en dorado, fusiona el símbolo de la suerte con el espíritu floral tan apreciado por Christian Dior. Tiene otra versión en largo con una perla de la que cae la planta.

Jardin Bee

Dior Jardin Bee con cordón. Dior

La pequeña marroquinería no escapa a la creatividad de Anderson, que presenta este monedero con forma de abeja con cordón que todas soñamos con poder meter en nuestro bolso —cuesta 850 euros—. El Dior Jardin Bee con cordón presenta un diseño original que ofrece una nueva versión de uno de los símbolos de la suerte de la casa.

La pieza, que cuenta con un cordón negro realzado con un delicado trébol de metal dorado pálido, es ideal para guardar las pequeñas pertenencias básicas y puede llevarse colgada del cuello o enganchada a un bolso.

Dior Bow R1U

Gafas de sol. Dior

Buenas noticias para las apasionadas del estilo coquette, para Anderson sigue muy presente en pequeños detalles como este. Estas gafas de sol reflejan los códigos de elegancia moderna de la casa. La montura ovalada de metal dorado se distingue por el lazo sutilmente colocado en la patilla izquierda. Este modelo con lentes grises aportará un toque couture actual a todo tipo de looks.

Ya sea con prendas de la misma tendencia, en colores pastel o neutros, o con otras más sofisticadas y rebeldes las Dior Bow actuarán como un bálsamo suave en el resultado.

El lazo también está presente en otros modelos más anchos de aire retro.