Dominique Salvo, cofundadora de Xerjoff: "El mayor reto de la perfumería hoy es mantenerse auténtica. Todo se copia"

Para la firma de perfumería artística Xerjoff, un perfume es muchísimo más que un aroma. La casa italiana, fundada por Sergio Momo y cuyo distribuidor oficial en Iberia es el sello Danbel Niche, ha apostado desde sus inicios por concebir el perfume como una obra total, en la que el contenido y el continente dialogan constantemente.

Frascos que incorporan elementos como piedras preciosas o incluso fragmentos de meteoritos refuerzan una narrativa que trasciende lo olfativo sin perder la singularidad y la excelencia que ha impulsado a sus fragancias a ser algunas de las estelas olfativas más imitadas del mercado.

Su universo, construido sobre la combinación de materias primas excepcionales, diseño y relato, ha encontrado un eco inesperado en nuevas generaciones, que descubren sus fragancias tanto en boutiques inmersivas como en plataformas digitales. La apertura de su espacio en Barcelona y el fenómeno de algunas de sus creaciones evidencian esa dualidad entre tradición y actualidad.

Xerjoff x Gibeon. Cedida

Dominique Salvo, cofundadora de la firma, reflexiona con Magas sobre los desafíos de mantener la identidad en una industria globalizada y acelerada.

Desde el equilibrio entre creatividad, gestión y artesanía hasta la influencia de fenómenos como TikTok en la difusión del perfume, su discurso traza una línea clara: la excelencia no responde a la inmediatez, sino a un proceso riguroso en el que cada fragancia debe encontrar su propia voz antes de llegar al público.

Así lo ha demostrado la firma con la presentación de uno de sus últimos perfumes, Gibeon, que con sus notas atalcadas de corte unisex atesora en su caja un pedazo de meteorito certificado.

"Después de casi 20 años, lo que sigue emocionándome es ver cómo algo invisible puede convertirse en memoria, carácter y pertenencia. El perfume sigue siendo una de las formas de expresión artística más íntimas y poderosas. El mayor reto de la perfumería artística en un mundo globalizado es mantenerse auténtica. Todo se mueve más rápido y puede replicarse con facilidad. La verdadera oportunidad está en preservar la identidad y la profundidad mientras el contexto evoluciona", expresa Salvo.

Su firma ha destacado por saber equilibrar creatividad, gestión y artesanía, tanto en la elaboración de los perfumes como en cada detalle de la marca. ¿Cómo se equilibran estos elementos para que cada fragancia sea, prácticamente, un objeto de colección?

Cada fragancia es una obra de arte porque surge de un equilibrio delicado y complejo entre creatividad, artesanía y gestión. Nunca es el resultado de un solo elemento, sino de un diálogo continuo entre la visión artística, la experiencia técnica y un riguroso control de la producción. La verdadera complejidad reside en preservar la armonía mientras se coordinan materias primas raras, tiempos de producción, artesanos, proveedores, estándares de calidad y la identidad de la marca.

Cada decisión influye en la siguiente, y hasta el más mínimo detalle mal resuelto puede alterar el equilibrio general. Nuestro papel es garantizar que esta complejidad permanezca invisible para el cliente. Lo que debe percibirse es únicamente la armonía final: esa sensación de naturalidad y perfección que define un perfume verdaderamente excepcional. Es esta búsqueda constante de la excelencia la que transforma una fragancia en una auténtica obra de arte.

Perfumes de Xerjoff. Cedida

Algunas cajas incluyen tesoros como piedras preciosas, pañuelos de seda e incluso pequeños fragmentos de meteoritos, como ocurre en la última colección. Su trayectoria ha estado estrechamente ligada al diseño. ¿Dónde termina la fragancia y comienza la experiencia artística? ¿Por qué es importante cuidar la estética y el universo creativo?

Para nosotros, no existe una frontera clara entre un aroma y una experiencia artística. La creatividad que Sergio Momo —fundador de Xerjoff y nuestro director creativo— expresa a través de una composición olfativa no termina en la fórmula. Evoluciona y toma forma mediante el diseño, el envase y todo el universo que rodea al perfume.

Nunca pensamos en una fragancia como un producto aislado, sino como una obra completa. Cada elemento que incorporamos en nuestras colecciones —desde piedras preciosas hasta pañuelos de seda, e incluso fragmentos de meteoritos— forma parte de una narrativa coherente. Nada es accidental.

¿Y en qué consiste su papel?

Mi papel consiste en traducir esa visión creativa en una realidad tangible, coordinando la producción y orientando las decisiones para que la estética, los materiales y la calidad estén siempre a la altura de la idea original. Supone equilibrar constantemente la ambición artística con la viabilidad de fabricación, sin comprometer nunca la excelencia.

Cultivar el universo creativo que rodea a una fragancia es esencial, porque el lujo sensorial no implica solo el olfato: también involucra la vista, el tacto y la emoción. Es en esta armonía entre intuición creativa y ejecución impecable donde nace la identidad auténtica de la marca.

El pasado agosto abrieron la primera tienda de Xerjoff en Barcelona. ¿Por qué eligieron esta ciudad?

Concebimos la boutique de Xerjoff en Barcelona no simplemente como un espacio comercial, sino como un destino inmersivo. Nuestra intención era acoger a los visitantes en una experiencia de lujo completa, donde una cálida hospitalidad —parte esencial de nuestra identidad— fuese el primer elemento que encontraran.

Queríamos crear un entorno en el que los visitantes pudieran descubrir el universo Xerjoff a través de múltiples detalles y perspectivas: desde la champagnerie, que invita a un descubrimiento más pausado y consciente, hasta la cava y el jardín interior, concebidos como momentos de pausa e intimidad. No se trata solo de comprar, sino de emprender un viaje sensorial completo.

Para usted, ¿qué tiene Barcelona que no tiene otras ciudades?

La elección de Barcelona surgió de forma natural. Es una ciudad que encarna un cruce extraordinario de expresiones artísticas, colores e influencias culturales. Esta riqueza de matices refleja nuestra propia identidad: Xerjoff también prospera en el diálogo entre diferentes lenguajes creativos y experiencias sensoriales.

Fragancias como Erba Pura se han hecho tremendamente virales, paradójicamente, además, desde redes sociales, un estímulo que ni siquiera es el olfativo. ¿Cómo gestionan esta paradoja?

A lo largo de los años hemos conseguido construir una marca aspiracional, en la que las personas desean reconocerse a través de un aroma, interpretarlo y hacerlo propio. Para nosotros, esa es la forma de éxito más significativa. La visibilidad y la popularidad, especialmente en una era en la que las tendencias se difunden de forma viral, traen inevitablemente imitaciones. Es algo a lo que nos enfrentamos a diario, porque proteger la creatividad y la identidad de nuestro trabajo es una responsabilidad.

No se trata solo de salvaguardar un producto, sino de preservar un patrimonio construido sobre la investigación, la selección de materias primas, el control técnico riguroso y los más altos estándares de seguridad. Quienes eligen una copia pueden encontrar un parecido superficial, pero inevitablemente pierden profundidad, estructura, duración, seguridad y, sobre todo, alma.

Desde el pasado agosto tienen 'boutique' en Barcelona.

Por ejemplo, la fragancia de Naxos ha conquistado TikTok, plataforma generalmente dominada por generaciones muy jóvenes, que ahora también se involucran en aprender sobre el mundo de la perfumería.

Desde el principio, Naxos conquistó a los conocedores de la perfumería y, poco después, a una nueva generación de jóvenes entusiastas. Esta evolución demuestra que el lenguaje del perfume puede atravesar épocas y plataformas sin perder profundidad ni autenticidad. Plataformas como TikTok han acercado a públicos más jóvenes a la perfumería artística, haciendo que el relato en torno al perfume sea más inmediato y personal.

Hoy, los consumidores jóvenes no se conforman con adquirir una fragancia: quieren comprenderla, narrarla y convertirla en parte de su identidad. Al mismo tiempo, esto no altera nuestra forma de crear. En Xerjoff, las fragancias nunca se conciben pensando en la viralidad. Seguimos trabajando con el mismo ritmo, el mismo cuidado artesanal y la misma libertad creativa que nos han guiado siempre.

¿Cuándo consideran que una fragancia está lista?

Una fragancia está lista cuando el proceso creativo ha completado su curso natural. Nunca forzamos los tiempos; dejamos que cada idea evolucione hasta encontrar su identidad definitiva. Sin embargo, la creatividad por sí sola no es suficiente.

Una fragancia debe superar toda la complejidad de la producción: estabilidad, rendimiento, calidad de las materias primas y alineación con nuestros estándares técnicos. Igualmente importante es la madurez narrativa. Cada perfume nace de una historia precisa, y si esa historia no está completamente definida o no nos convence, la fragancia no sigue adelante.

Córner de la 'boutique' de Barcelona con uno de sus perfumes. Cedida

Y en un mercado tan saturado, ¿cómo mantienen la coherencia creativa?

En un mercado saturado, el mayor riesgo es seguir tendencias y perder la identidad. Nuestra elección es proteger la coherencia. En Xerjoff solo presentamos creaciones que realmente refuercen el lenguaje y los valores de la marca. La coherencia no significa repetición, sino mantener una visión clara y un proceso riguroso de selección.

El lujo sensorial es un término de moda, pero, ¿cómo se traduce en productos como velas, fragancias capilares y desodorantes sin desvirtuarse?

Para nosotros, el lujo sensorial no está ligado a un único formato, sino a la calidad de la experiencia que genera. Un perfume, una vela o una bruma capilar son distintas formas de habitar el espacio y el tiempo. Una vela puede transformar un ambiente, una fragancia capilar deja un rastro más íntimo, mientras que un desodorante eleva un gesto cotidiano. Incluso en estos formatos, mantenemos la misma atención a la composición y los mismos estándares de calidad.