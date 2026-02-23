Con forma de diamante y con cristales de Swarovski tallados en su caja: así es Glorious, el bombón más caro del mundo

El lujo, qué duda cabe, también se saborea. En un mundo donde la alta gastronomía busca sorprender cada vez más y brindar experiencias que satisfagan los cinco sentidos, hay un pequeño capricho que ha conseguido romper todos los récords: el bombón más caro del planeta.

Se llama Glorious y no es solo chocolate, sino una experiencia exclusiva reservada para unos pocos privilegiados. Su creador, el maestro chocolatero portugués Daniel M. Gomes, ha convertido esta pieza en una auténtica obra de arte comestible.

El Glorious destaca, en primer lugar, por su diseño. Tiene forma de diamante y está elaborado completamente a mano. Cada bombón mide apenas tres centímetros de alto por 2,4 de ancho, pero su reducido tamaño contrasta con la exclusividad y el nivel de detalle que esconde. Como los buenos perfumes -y así lo dice el refrán- "vienen en frascos pequeños".

El chef Daniel M. Gomes en proceso de creación de 'Glorious'.

Glorious no es solo un dulce: es una pieza de alta joyería gastronómica pensada para emocionar desde el primer vistazo. El proceso de elaboración es tan minucioso como cabría esperar. Cada unidad requiere tres semanas de trabajo artesanal con la constante supervisión de su creador.

No hay automatización ni producción en masa. Cada bombón es único, numerado y personalizado con el nombre del comprador, lo que refuerza su carácter de objeto de colección. El lujo también es la personalización de los productos o los servicios a los que uno puede -o anhela-.

Ingredientes de lujo absoluto

Pero el verdadero secreto del Glorious está en su interior. Está elaborado con chocolate negro de Valrhona procedente de Ecuador, uno de los más reconocidos y exquisitos del mundo. A esto se suma una combinación de ingredientes difíciles de encontrar incluso en la alta cocina.

Entre ellos destacan el azafrán de Arabia, considerado el más exclusivo, trozos y aceite de trufa blanca del Périgord francés, vainilla de Madagascar y delicados flecos de oro comestible. Todo ello se completa con un ingrediente secreto que el propio Gomes guarda bajo siete llaves y que forma parte del misterio que rodea al producto.

El resultado es una explosión de sabores complejos, donde la intensidad del cacao se mezcla con notas aromáticas, terrosas y dulces que convierten cada bocado en una experiencia sensorial.

Un precio solo al alcance de unos pocos

Imagen de 'Glorious'.

El precio del Glorious también es de récord. Cada bombón cuesta 3.900 euros, una cifra que lo sitúa en la cima del lujo gastronómico mundial. Sin embargo, la exclusividad no termina ahí. Para quienes buscan algo aún más especial, existe una edición con caja conmemorativa creada por Swarovski. Esta caja está recubierta con 5.500 cristales tallados y eleva el precio hasta los 7.728 euros. Más que un envoltorio, es un objeto de colección que transforma el bombón en una joya.

Además, se elaboró una serie limitada de solo 1.000 unidades en todo el mundo, lo que refuerza su valor y su carácter casi legendario. El Glorious no solo ha conquistado a millonarios y coleccionistas, también ha dado el salto a las redes sociales. Influencers gastronómicos y creadores de contenido convirtieron este bombón en tendencia global.

Algunos de ellos lo han definido como “una auténtica locura”, subrayando su textura, su aroma y la intensidad del sabor. Estos vídeos han acumulado millones de visualizaciones, despertando la curiosidad de una generación que ve en el lujo gastronómico una nueva forma de entretenimiento y aspiración.

Más que un bombón

El éxito del Glorious refleja una tendencia creciente: el auge del lujo experiencial. Ya no basta con consumir productos exclusivos; ahora se busca vivir algo irrepetible. En este sentido, este bombón se sitúa a medio camino entre la gastronomía, la joyería y el arte.

Para Daniel M. Gomes, la clave está en la emoción. “No se trata solo de comer chocolate, sino de sentir algo único”, ha defendido en diversas ocasiones. Y, a juzgar por su repercusión mundial, parece haberlo conseguido.

Quizá nunca lleguemos a probarlo, pero el Glorious ya ha logrado algo extraordinario: convertir un simple bombón en un símbolo del lujo contemporáneo. Un pequeño diamante que demuestra que, incluso en la era digital, todavía hay espacio para el asombro.