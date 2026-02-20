LOEWE adelanta la primavera con las experiencias inmersivas de su universo olfativo en el Madrid Design Festival

La división de Perfumes de la firma se muestra en esencia en el centro de la ciudad. Cedida

Tras semanas de días grises —y después de haber removido incluso los recuerdos de Filomena— la primavera parece que comienza a asomar en la capital española. Los termómetros todavía indican que hay que apostar por múltiples capas prácticamente en la totalidad del día, pero los rayos tímidos del sol parecen invitar a disfrutar de la rutina de una forma diferente.

Y es que la primavera ya se vislumbra a lo lejos. Queda menos de un mes para que la estación de las flores haga acto de presencia de forma oficial, pero soñar con todo lo que vendrá de su mano se antoja casi obligatorio para combatir ritmos acelerados y jornadas que duran demasiado poco.

LOEWE Perfumes se anima bajo esta misma premisa a fantasear a futuro con su participación en Madrid Design Festival 2026. Bajo esta iniciativa, durante los meses de febrero y marzo, los visitantes están invitados a adentrarse en tres instalaciones distintas que se inspiran en un oasis visionario de aromas y artesanía.

Se trata de una serie de celebraciones sensoriales en las que naturaleza, arte y diseño confluyen de forma armónica y orgánica. Como si uno de los elementos no tuviera sentido sin el otro. Ese es el ambiente que se respira en Crafted Garden.

En el lugar, por un momento, parece desaparecer la noción de estar en el corazón de Madrid. El que se encuentra viviendo la experiencia hace un viaje a través de los sentidos —especialmente el olfativo— a los jardines del Renacimiento. En el espacio, cada curva, cada paso, casa recorrido, invitan al descubrimiento.

Imagen de uno de los espacios. Cedida

Un laberinto que tiene la capacidad de maravillar a aquel que se encuentra preso de sus recovecos y que, ante tal despliegue estético y sensorial, no siente la necesidad de huir, no quiere buscar la ansiada salida. Este lugar es la materialización de un diálogo poético entre LOEWE Perfumes y la naturaleza.

En el centro de la instalación late un paisaje modular de Molo Design, reconocidos por sus formas escultóricas y su compromiso con la responsabilidad medioambiental.

Las estructuras celulares encuentran su inspiración en libros dorados y manuscritos botánicos. Las mismas se despliegan ante la vista del visitante en forma de panal, de papel ultrafino, y transforman el espacio efímero, logrando una especie de storytelling aromático.

Imagen del interior de la instalación. Cedida

Su diseño —realizado con materiales reciclables— da lugar a un entorno con la capacidad de cautivar a todo aquel que lo contemple, además de ser respetuoso con el planeta.

Esta fusión no es más que una muestra de todo lo que LOEWE ha sido, lo que es y lo que está por llegar. Una firma disruptora en la que tendencia y artesanía bailan al mismo compás, guiadas por el buen hacer y unos principios que arraigan con fuerza.

Detalles del interior. Cedida

El Crafted Garden es un espacio que invita a los visitantes a descubrir el universo olfativo de la casa —delicioso en cualquiera de sus versiones— y su visión del arte del vidrio soplado de forma inmersiva y, por supuesto, sensorial.

En concreto, se podrá disfrutar de tres experiencias durante los momentos clave del Madrid Design Festival. Del 18 al 24 de febrero, en Plaza Colón; del 4 al 8 de marzo, en Matadero.