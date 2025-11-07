Suarez rinde homenaje a la artesanía y la pureza de la alta joyería en la presentación de sus colecciones Aura y Tesela

En la noche del miércoles, 5 de noviembre, Suarez convirtió el anticuario madrileño Berenis en un escenario de alta joyería artesanal. La firma española reunió a una selecta representación de la alta sociedad en una velada para presentar sus nuevas líneas Aura y Tesela, concebidas como una declaración de principios sobre el lujo made in Spain.

El anfitrión fue Juan Suárez, CEO de la casa y tercera generación de la familia, que asumió el papel de maestro de ceremonias. Fue él quien dio la bienvenida a los invitados y quien presentó estos dos universos creativos que, según la marca, sintetizan la armonía entre tradición, innovación y excelencia artesanal que sostiene el proyecto desde 1943.

Entre los invitados se encontraban Alejandra Gere, Sassa de Osma, Inés de Cominges, Claudia Osborne, Lulu Figueroa, Laura Ponte, Alejandra de Rojas, Karla Cova Villa, Carola Baleztena, Mónica Anoz, Andrea Pascual y Eliza Arcaya, además de otros nombres habituales en los ciclos sociales y culturales de la capital.

La instalación diseñada para la presentación de Aurea y Tesela. Cedida Suarez

El espacio elegido, Berenis, no fue un telón de fondo. El anticuario, ubicado en el centro de Madrid y coronado por un lucernario que baña de luz natural sus piezas, funcionó como extensión del discurso de Suarez: objetos únicos, herencia, diálogo entre tiempos. Bajo esa cúpula, Aura y Tesela se desplegaron como la última lectura de la casa sobre la alta joyería española.

Uno de los maestros artesanos de Suarez, fotografiado en la velada. Cedida Suarez

Las colecciones se construyen sobre la pureza de la forma y la excelencia de la materia prima. Su diseño apuesta por estructuras limpias y arquitectónicas, sostenidas por una meticulosa selección de piedras preciosas y una precisión técnica visible en cada engaste. Cada joya es el resultado de un proceso en el que intervienen la mirada del diseñador, el criterio del gemólogo y la experiencia del maestro artesano.

Para hacer tangible ese proceso, la firma trasladó al anticuario parte de su taller. A lo largo del espacio se dispusieron distintas mesas de oficios en las que los expertos mostraron en directo las fases clave de la creación de una pieza. El recorrido permitía apreciar de cerca el minucioso trabajo del engaste y de la escultura en cera, dos oficios fundamentales que marcan el saber hacer de la firma.

Los invitados pudieron seguir así el viaje completo de las colecciones: desde la composición de la idea y el dibujo inicial hasta la joya terminada. El gesto tenía una intención clara: desplazar el foco del brillo final al tiempo invertido, a la pericia manual y a la cadena de decisiones que hay detrás de cada pieza. La fotógrafa María Morenés realizó un recorrido visual retratando los oficios que dan vida a las propuestas de Suarez.

Suarez rindió homenaje a su herencia artesana en Madrid. Cedida Suarez

El cierre de la noche corrió a cargo de Soleá Morente, protagonista de la actuación que sorprendió a los asistentes y temas que combinaban raíz flamenca y registros contemporáneos, una mezcla que encajaba con la narrativa de la firma: la herencia que se actualiza sin romper con su origen. Su voz marcó uno de los momentos más recordados de la velada.

La presentación en Berenis funcionó como una puesta en escena del modelo de lujo que defiende Suarez: alta joyería construida sobre artesanía, continuidad familiar y diseño atemporal. Con Aura y Tesela, la casa refuerza su posición como uno de los nombres que sostienen el relato del lujo español desde el taller, las manos y el oficio.