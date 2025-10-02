Sylvie Loday, de ingeniera en la NASA a líder del lujo olfativo: "El perfume es un juego personal y debe durar todo el día"

El olor es, según dicta la neurociencia, el sentido más vinculado al mundo de las emociones. Desde evocar recuerdos hasta seducir, aportar presencia o transmitir un abanico de sensaciones, tras la estela olfativa de un perfume existe un tándem infalible de ciencia y creatividad.

Sylvie Loday, cofundadora de la firma de Alta Perfumería EX Nihilo Paris, comprendió a tiempo la importancia de que estos dos factores funcionaran en sintonía, y como en un buen perfume, equilibrándose.

La estadounidense, hija de padres matemáticos, se formó como ingeniera y trabajó en la NASA durante su tesis, además de licenciarse en Astronáutica en el Massachusetts Institute of Techonogy.

Sylvie Loday, cofundadora de Ex Nihilo. EX Nihilo París Cedida

En 2013 cofundó Ex Nihilo junto a Olivier Royère y Benoît Verdier, bajo la premisa de crear una casa de perfumería contemporánea, con libertad creativa y que explorase continuamente con posibilidades técnicas, porque como ella misma revela en una entrevista con Magas, “en sectores como el cuidado de la piel la innovación es imprescindible, y en perfumería, también debería serlo”.

Gracias a esta innovación técnica, ha conseguido integrar la biotecnología en la perfumería y conseguir que Ex Nihilo se haya convertido, en tan solo 12 años, en una de las casas de perfumería de lujo mejor consolidadas en el sector.

¿Las claves? Tecnología y personalización para un público cada vez más formado. Desde su iniciativa Osmologue, un sistema de mezcla de fragancias que permite una experiencia personalizada para el cliente, hasta la libertad creativa para los perfumistas.

En su corta visita a Madrid para presentar Blue Talisman Extrait, un nuevo perfume en la línea de su ya emblemático Blue Talisman, Sylvie Loday llega a la coctelería anexa al Lobby del Hotel Sardinero para conversar con esta revista sobre claves de un buen perfume, la forma correcta de aplicarlo o tendencias en auge en la perfumería, como el layering –mezclar varios perfumes–.

Su olor la precede; primero dulce, después con un toque floral y amaderado e intenso después. Este viaje olfativo es el de su nueva “gema creativa”, que en el momento de la entrevista aún no se ha estrenado al público, pero ella ya luce con orgullo.

Venía usted de la NASA y ahora es una de las mejores perfumistas nicho. ¿Qué la llevó a dar ese salto? A primera vista, son dos mundos muy diferentes.

Nací en un entorno donde la ciencia tenía mucho peso, pero siempre he sido una persona fascinada por la capacidad de crear sensaciones y emociones del mundo de los aromas. Empecé mi carrera en la ciencia y después descubrí el mundo de la perfumería, y me di cuenta de que estos dos mundos tenían muchísimas cosas en común.

Vuestra firma es joven, pero muy exitosa. ¿Qué debe tener un buen perfumista para acertar en sus creaciones?

Para ser un buen perfumista debes ser un artista, un creativo… Pero, sobre todo, un buen científico. Alguien que conozca las reacciones de los materiales, sus cambios en el tiempo y su forma de estabilizarse. Lo que se estudia en la primera parte de la creación de un perfume es puramente científico y técnico. Al mismo tiempo, debes tener esa especie de talento creativo.

Yo siempre me he sentido muy cerca de ambas cosas, me gusta combinarlas, creo que existe una parte creativa y artística en cada persona, y puede mezclarse con tecnología e innovación. Es una categoría en la que hay poca gente, comparado al mundo, por ejemplo, del cuidado de la piel. Me gustaría traer este foco hacia la innovación en el mundo de la perfumería.

La Alta Perfumería antes era para unos pocos, pero ahora desata furor y las ventas de perfumería nicho suben de forma histórica, con un 14,3% desde 2023. De alguna forma, la gente está más informada sobre todo lo que gira en torno al mundo del perfume

Así es, el consumidor de ahora está mucho más informado que antes, y sabe lo que quiere, y también las posibilidades que existen dentro de este mundo. Por eso, la evolución en este sector es tan clave, la gente busca diferenciarse cada vez más, y por tanto cada vez está más informada.

Sylvie da las claves para ser un buen perfumista. EX Nihilo París Cedida

Como científica, ¿qué debe tener un perfume para tener éxito?

Hoy en día, la duración es uno de los aspectos fundamentales y más buscados en la perfumería. Es un must. Un buen perfume debe permanecer en la piel, al menos, durante el día completo desde que te lo aplicas. También debe tener una buena proyección en el tiempo; aunque no huela de la misma forma, unas notas dan paso a otras, pero debe oler bien y desaparecer de forma gradual.

En redes sociales se ha abierto un sector en torno al perfume nicho. Tratan desde cuestiones más complejas hasta otras sencillas, como, por ejemplo, aplicar correctamente el perfume para que huela como debe y dure más. ¿Existe una forma concreta?

Cada persona puede aplicarlo como quiera, pero en nuestro caso, sí que damos algunas pautas que hacen que el perfume dure más y evolucione de forma correcta.

Por ejemplo, aplicarlo directamente sobre la piel, en los puntos de calor – aquellos donde el cuerpo acumula más temperatura por el flujo sanguíneo más marcado– como muñecas, detrás de las orejas, en las clavículas…Como decía Chanel, cualquier parte en la que quieras ser besada.

Si quieres incrementar el olor, como esas personas que dejan estela olfativa al pasar, puedes pulverizarlo sobre el cabello, por detrás.

Este es un tema que tiene cierta controversia. ¿Todo el mundo puede aplicarse perfume en el cabello? ¿O existen restricciones?

Evidentemente, no es aconsejable si hablamos de perfumes que contengan mucho alcohol en sus formulaciones. Generalmente, no es un gesto dañino si usamos buenos perfumes, pero si se tiene un cabello especialmente quebradizo o fino es mejor evitarlo.

En su lugar, podemos pulverizar el perfume sobre la piel de la nuca, que es uno de los puntos de calor que mejor preservan el aroma. Con esta acción, lograremos un resultado muy parecido, Ahora, además, existen fórmulas conocidas como mists, que están pensadas para el cabello con formulaciones totalmente compatibles.

Existe una tendencia que ha llegado a la perfumería desde la moda, el layering, o la superposición de prendas, que en este registro se lleva hacia usar varios perfumes a la vez. Son muchos los perfiles de redes sociales que acumulan millones de visualizaciones porque explican la forma de combinar perfumes entre sí para generar nuevos olores. Como experta, ¿qué opina de esto?

La personalización, en el mundo de los aromas, siempre ha sido clave. Cuando nosotros lanzamos nuestra firma lanzamos un programa de personalización, en el que podías customizar tu perfume en algunas de nuestras tiendas. Creo que el perfume es algo que te hace sentir única y cuenta mucho sobre tu personalidad.

La gente lo lleva al extremo haciendo este tipo de prácticas. Nosotros, proponemos hacerlo con eau de perfume, con mists o aceite de la misma línea, pero la gente mezcla perfumes de diferentes marcas. Al final, se trata de pensar en ello como un proceso divertido en el que encuentres tu propio aroma, ese que te define.

¿Y existen algunos consejos a seguir o a evitar si nos aventuramos en esta práctica?

Si utilizas buenos perfumes, debes jugar y probar, en ese punto es como la moda. Hay gente que usa combinaciones de colores que para otras personas pueden ser espantosas, todo depende del gusto personal de cada uno y de cómo te sientes. Las fragancias son muy personales, si algo está bien y funciona para ti, entonces está bien.

Blue Talisman se ha convertido en una de sus joyas de la corona desde su lanzamiento en 2013. ¿Qué tiene este perfume para haberse convertido en un icono?

Con Blue Talisman celebramos diez años como firma, es nuestra gema y creo que lo que ha hecho que tenga tanto éxito es que es multifacético. Su sello olfativo es muy adictivo, desde la pera, que es jugosa y llena de luz en la salida, al azahar o el Jazmin Sambac. Tiene un corazón cálido y solar que sigue a las notas de salida brillantes y frutales.

El nuevo perfume Blue Talisman (390 euros). EX Nihilo París Cedida

Definís Blue Talisman Extrait como una joya desde el punto de vista olfativo. Para alguien que no es experto en perfumería nicho ni en cuestiones técnicas, sino más bien un consumidor que se deja llevar por sensaciones, ¿qué diría que lo hace especial?

Es muy hipnótico, la parte floral hace su parte. De la forma más sencilla diría que es un perfume alegre, de esos que te dejan sonriendo, pero también tiene sensualidad, la que emana de algunas notas como el sándalo y la vainilla, que van saliendo después. Es un perfume del que, poco a poco, vas viendo diferentes caras, como un diamante.

Tom Ford decía que siempre hay que tener un perfume que sea tu seña de identidad. ¿Es mejor un perfume como sello o está bien el cambio?

Está bien encontrar un aroma que te guste, pero también está bien pasárselo bien buscando nuevos aromas. Yo siempre uso diferentes perfumes, y me gusta ponerme los que aún no hemos lanzado, para ver la impresión que causan. Como te puedes imaginar, mi favorito es Blue Talisman.