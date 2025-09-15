La pantera de Cartier cautiva al mundo: la última campaña de la 'maison' libera la elegancia del felino

Los orígenes de la casa Cartier se remontan a 1847. Ahora, 178 años después, la prestigiosa firma sigue siendo baluarte del buen hacer y de una tradición que entronca con los avances más vanguardistas.

Sus piezas son tan codiciadas en los joyeros privados como en los looks de alfombra roja, y eso en parte se debe a que son sinónimo de lujo y exclusividad. Todo, además, sin perder su esencia al margen del paso del tiempo.

Uno de los elementos clave de la maison es, sin duda, la pantera. El salvaje y elegante animal forma parte de su imagen y le da nombre a uno de los relojes más emblemáticos de la joyería.

Ahora, esta bestia también protagoniza la última campaña de Cartier, una propuesta que ha dado la vuelta al mundo y que da la bienvenida a la nueva temporada.

Poder, magnetismo y carácter, un vínculo con una fuerza incontestable que la firma demuestra con este último proyecto con un enfoque inmersivo.

Las imágenes se encuentran en exhibición de forma simultánea en las principales ciudades del mundo, aunque hay dos rincones que han destacado debido a acciones concretas. El 1 de septiembre, el barrio tokiota de Shibuya acogió un evento cinético que se repitió el día 3 de este mismo mes en Las Vegas.

El mítico cruce de la ciudad japonesa acogió entonces la exposición de un tríptico monumental de la pantera.

El animal a su paso por el distrito nipón. Cedida

Por su parte, en la capital del estado de Nevada, el animal se podía observar en tres dimensiones como parte de una activación en The Exosphere, la zona exterior de The Sphere. El espacio cuenta con una superficie de 53.883 metros cuadrados de LED.

El film de la campaña de Cartier.

No obstante, el felino no solo ha hecho acto de presencia en las citadas urbes, sino que también ha marcado su camino en otros lugares, como Dubái, en un cubo con pantallas; y, como no podía ser de otra forma, en París.

En concreto, en la ciudad gala ha ocupado la Plaza Saint-Michel, en el reconocido Barrio Latino. En esta suerte de performance, la bestia emerge de una fuente. Aquí se encuentra además un código QR que permite a aquellos que lo escaneen contemplar una vista tridimensional de la bestia.

Cartier conquista la Plaza Saint-Michel. Cedida

Igualmente, el animal también dejará su huella en Piccadilly, en el Pont-Neuf o en el Centro de Exposiciones de Shanghái.

De acuerdo a las imágenes que se observen, la pantera se desliza de forma sigilosa y elegante, cruzando la letra C o la R del logotipo de Cartier. Una visión totalmente evocadora de lo que simboliza la firma, ahora y a lo largo de su historia.

Historia de La Panthère

La primera aparición de este motivo en la casa francesa data de 1914. Por supuesto, fue en un reloj de pulsera para mujer en ónix y diamante. Desde entonces, y de forma más o menos sutil, el felino ha estado presente en los exclusivos diseños de la maison.

Destaca, por ejemplo, un diseño de un broche de 1928, con la misma piedra preciosa que la primera propuesta y manchas de esmalte engastado en platino, tal y como especifican en la web de la joyería.

En 1935 llega el primer anillo con dos panteras de oro amarillo y un rubí estrellado en el centro. El animal se representa por primera vez en tres dimensiones, como aclaran en Cartier.

Desde entonces, brazaletes, broches y pitilleras de este universo han formado parte de sus colecciones. Sin embargo, la línea de relojería que se encuentra bajo este nombre es, sin duda, una de sus apuestas más reconocidas y codiciadas.

Un auténtico sueño no solo para los amantes de la joyería, sino para los de la belleza.