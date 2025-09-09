Estos son los bolsos de lujo que el mercado considera un valor refugio en tiempos de crisis: los motivos de su éxito

El interés generado por estos bolsos se ha disparado en los últimos años. Getty Images

El boom del mercado de segunda mano de ropa ha superado todas las expectativas: creció un 19% en 2024 y representará un 10% del global en el balance 2025, según ThredUp. Entre los productos de mayor valor añadido se encuentran los bolsos de lujo, cuyo valor asciende siguiendo varios factores.

Si bien son muchas las expertas en moda que siguen apostando por la compra de complementos nuevos, la de modelos ya usados ha ascendido de forma imparable.

Del mercado global de bienes de lujo de segunda mano, valorado en 22.471 millones de euros en 2024, los bolsos vintage han mantenido una cuota de participación significativa, estimada entre 15% y 20% del total de las ventas, según destaca el informe Mercado De Artículos De Lujo De Segunda Mano de Business Research Insights, actualizado el pasado mes de agosto.

El bolso Hermès original de Jane Birkin

Aun así, no todos los modelos se compran y venden por igual. ¿Cómo se mide su valor? ¿Qué justifica que baje o suba en momentos determinados? Ahondamos en los factores clave y los diseños más deseados del momento.

Variables clave

Una de las claves reseñables es su exclusividad. Un número de unidades limitadas conlleva un interés creciente que repercute en su percepción global. Se genera un círculo virtuoso para las firmas y las plataformas de venta.

Algunos de los ejemplos más claros son el Birkin de Hermès y el Chanel 2.55, que deben su revalorización a la producción limitada, listas de espera largas y reediciones. La demanda está muy por encima de la oferta, lo que los convierte en complementos especialmente deseados.

"El Birkin es el pináculo de la exclusividad. Desde su creación en 1984, cada uno ha sido meticulosamente elaborado a mano, convirtiéndose en uno de los bolsos más codiciados del mundo. Con una espera legendaria para obtenerlo y un precio que refleja su estatus, es más que un bolso; supone una inversión", recuerdan los expertos de la boutique de lujo de segunda mano LOUÉ.

Los modelos clásicos pueden adquirirse en plataformas exclusivas por hasta 2,4 veces su precio original y este 2025, el primer bolso diseñado para Jane Birkin se vendió en una subasta por 8,6 millones de euros.

El valor de un bolso de lujo también depende de su calidad y apuesta artesanal. El uso de tejidos premium, el cuidado de los detalles y la atemporalidad son algunos de los criterios que justifican que algunos vean incrementar su valor significativamente.

El factor sostenible también entra en la ecuación: los expertos en moda, cada vez más concienciados con el medioambiente, desean invertir en opciones de mayor durabilidad que tendrán permanencia en el tiempo.

La credibilidad y los valores de la marca influyen finalmente. Si se suma una hábil estrategia de marketing, sus artículos pueden vivir un repunte destacable. Un buen ejemplo de ello es Miu Miu.

Se ha convertido en la firma más deseada de 2025, gracias a su capacidad para viralizar productos icónicos como bolsos, zapatos y accesorios, gracias a sus campañas y sus colaboraciones con iconos fashion. Sus ventas se dispararon: un 60% más en el canal retail en 2025 y hasta un 105% en trimestres anteriores, consolidando el liderazgo dentro del grupo Prada.

El valor simbólico es otro factor clave: "Un bolso de diseñador nunca es solo un objeto práctico. Puede ser un reflejo de su visión, una forma de arte para llevar puesto, o algo muy personal, como una recompensa para celebrar un logro importante. Alguien podría comprar un Hermès Birkin para conmemorar un gran éxito, y eso le da al bolso un significado mucho más allá de su valor material", explica Lorenzo Altimani, experto en moda de Catawiki.

Modelos más deseados en 2025

En 2024, la marca The Row debutó en el ranking de la mítica plataforma de moda Lyst y ocupó el puesto 18 de su Index, impulsada por un aumento del 93% en el volumen de búsquedas. Según un informe del portal The RealReal, su modelo más icónico, Margaux, se vende aproximadamente un 15% por encima de su precio inicial en tiendas en la actualidad.

Este bolso, que inevitablemente recuerda al Birkin de Hermès, destaca por su estructura y su tejido de calidad. A diferencia de otros productos de lujo, brilla por su carácter funcional.

El hecho de que lo hayan lucido personalidades como Jennifer Lawrence, Kendall Jenner, Zoë Kravitz, Elle Fanning o Rosie Huntington-Whiteley es otro motivo que justifica su poder y que su valor cotice al alza.

El Gucci Jackie 1961 es otro modelo que cabe tener en cuenta en 2025. Símbolo del legado de la casa italiana: su precio de venta promedio subió un 24% en el último año, según The RealReal. Su diseño atemporal y el prestigio de la firma lo convierten en una inversión segura.

"El modelo original, introducido allá por 1961, se convirtió durante los años 60 y 70 en un símbolo del estilo de vida de la jet set por el que se distinguía Gucci. Más tarde, en 1999 y 2009, incorporó nuevas sensibilidades inspiradas en una intuición y una actitud contemporáneas y continuó adoptando nuevas naturalezas indefinibles", recuerda la casa.

De la maison Chanel, destaca el Classic Flap, que consigue mantener más del 100% de su valor. Para Elizabeth Layne, de la plataforma Rebag, se trata de "uno de los bolsos con mejor performance del año”. Su durabilidad, diseño icónico y el prestigio de la maison potencian su deseabilidad.

"Es una creación de la diseñadora Coco Chanel que aportó libertad de movimiento y comodidad a la mujer de los años 50 y que desde entonces ha ido ganando valor y se ha convertido en una de las joyas más deseadas del momento", afirman desde LOUÉ.

Otro factor clave es la subida de su precio en tienda: la casa aumenta habitualmente los precios oficiales, lo que repercute directamente en el valor de reventa en el mercado secundario. En los últimos años, su precio ha superado los 10.000 euros y se ha incrementado más de un 80% desde 2020.

"Cuando las firmas suben sus precios, esto suele traducirse en un aumento del valor de reventa, lo que convierte estos bolsos en algo más que iconos de moda: son inversiones inteligentes para quienes los poseen. Su atractivo clásico y su disponibilidad limitada hacen que la demanda siga siendo alta, año tras año", destaca Landyn Tedrick, especialista en comercialización de productos en Fashionphile, en una entrevista concedida a Vogue.

La casa francesa Louis Vuitton cuenta con otro caso de éxito: el Speedy. En el mercado de segunda mano, llega a cotizar entre 890 € y 2.450 €, según su estado y materiales, manteniendo una fuerte influencia y credibilidad en el sector.

Uno de los motivos de su éxito es, sin duda, su estética. "Nacido en 1930, es un verdadero clásico que ha pasado la prueba del tiempo. Su diseño compacto y su icónica lona Monogram lo han convertido en el favorito de celebridades", recuerdan los expertos.

"Desde Audrey Hepburn hasta las estrellas de hoy en día, el Speedy ha sido un pilar del estilo de viaje y cotidiano. Con su distintiva lona Monogram y su diseño atemporal, ha perdurado como un símbolo de la versatilidad y el lujo accesible, siendo un básico esencial para las mujeres de todo el mundo", añaden.

De forma más concreta, la colaboración de la casa con Murakami (una reedición de la famosa colección, lanzada para celebrar el 20 aniversario de la icónica colaboración entre la maison y el reputado artista japonés) y las ediciones limitadas han disparado el interés por este modelo. Es uno de los pocos bolsos que permite recuperar entre el 70 % y el 100 % (o más) de la inversión inicial.

El Baguette de Fendi cuenta con una retención de valor del 113%, por lo que no solo conserva el inicial, sino que se revaloriza con el tiempo.

"Desde su debut en 1997, ha sido un fenómeno cultural, amado por su espíritu lúdico y su creatividad en constante evolución. El Ultimate #1 IT-Bag, esencial para las mujeres independientes, este icónico bolso se define por sus millones de versiones, su estética divertida y atrevida, y su energía juvenil", recuerda la propia casa.

El interés generado se debe a la escasez de ciertas ediciones especiales y, concretamente, este 2025, en su protagonismo en la serie And Just Like That... La escena en la que Sarah Jessica Parker, en el papel de Carrie Bradshaw, reaparece con el bolso (que ya lucía en los años 90 en Sexo en Nueva York), ha disparado el deseo. Se registró un incremento de hasta el 164 % en búsquedas y ventas globales del bolso tras sus apariciones.

Pese a su volatilidad, el sector de los bolsos de lujo sigue generando interés, convirtiéndose en un nicho de inversión (casi) inagotable.