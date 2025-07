Este es el exclusivo barco VIP que sigue la Copa del Rey en Mallorca: invitados de lujo en apoyo al Hydra HM Hospitales

Mallorca es sinónimo de Mediterráneo. La isla balear, un paraíso en la tierra que se funde con el mar, se convierte verano tras verano en uno de los lugares más deseados para pasar el estío y soñar con una vida que por momentos se saborea de forma mucho más intensa.

En estos días, la capital del archipiélago se engalana para recibir las regatas de la 43.ª edición de la Copa del Rey MAPFRE de vela, en la que, como de costumbre, el rey Felipe VI participa a los mandos del Aifos en la categoría ABANCA ORC 0.

Y un año más, HM Hospitales también forma parte de la cita deportiva amadrinando a la embarcación Hydra en la clasificación Sail Racing ORC A. Este evento es un ineludible en el calendario de los amantes de las disciplinas náuticas, así como en las agendas de los apasionados de la isla mallorquina.

Para dar apoyo al equipo, la estilista y empresaria Fiona Ferrer organizó una experiencia marítima con sus amigos VIP y con la revista Magas.

La tripulación de la embarcación deportiva cuenta con dos leyendas olímpicas, Fernando León y Kiko Sánchez Luna, junto al armador Óscar Chaves. El DK 46 Hydra HM Hospitales es uno de los veleros más laureados y se alza a día de hoy como uno de los favoritos de la competición mallorquina.

Durante la primera jornada de regata (que tuvo que ser parcialmente suspendida debido a la falta de viento), la anfitriona subió al barco de seguimiento Victoria a su núcleo de amistades: Olivia de Borbón, futura duquesa de Sevilla, junto a su marido, Julián Porras-Figueroa; Mónica Martín Luque y su pareja José Manuel Yzaga; y el capitán de la goleta Doña Francisca, Andrés López Mena.

Igualmente, estaban invitados la periodista Silvia Casas y su marido, el cantante Manu Tenorio, aunque ambos tuvieron que saltarse la cita por un leve problema de salud.

La experiencia, que continuará durante las sucesivas jornadas, permitió seguir la regata desde primera fila, un privilegio reservado a muy pocos. El barco permite acercarse lo suficiente a las líneas de competición para disfrutar de este espectáculo náutico único en España.

Desde las doce y media hasta las cuatro de la tarde, momento en el que se suspendió oficialmente la sesión, los asistentes disfrutaron de algo único.

Y lo hicieron luciendo las camisetas y gorras de la colección FFL Snoopy junto a Peanuts que la empresaria ha creado como homenaje al personaje de su infancia. Desde que la lanzase en octubre de 2024, su entorno no ha dudado en apoyarla con este icono que promueve mensajes como el de I love me.

Los invitados, que charlaron distendidamente durante la tarde, pudieron seguir los movimientos de los veleros en competición, picotear a bordo y hasta darse un chapuzón de última hora en alta mar.

La historia de amor de Fiona con la isla se remonta a la adolescencia. A los 12 años acudió a su primera Copa del Rey y a los 15, su madre le pidió a su amigo y fundador de la competición, Enrique Puig, que le buscase un trabajo vendiendo camisetas. Un plan con el que pretendía frenar las constantes salidas nocturnas de la joven.

Lo que no adivinarían es que esta aprovecharía las fiestas y el dominio de cinco idiomas para animar las ventas. En una única temporada, recaudó nueve millones de las antiguas pesetas en camisetas polo.

Tras esta hazaña, Puig la fichó para trabajar en este mismo evento hasta que se marchó a estudiar a Estados Unidos.

"Esta es mi casa. Aquí he crecido, tengo recuerdos muy divertidos, y cuando empecé a crear la colección basada en Snoopy tuve claro que mi sueño sería estar aquí con los diseños", afirma la experta en moda en conversación desde proa.

La aventura en Mallorca ha sido la ocasión idónea para fundir su pasión por la moda y la Copa del Rey MAPFRE de vela: "Este personaje entrañable es sinónimo de mensajes con los que me identifico como el de no al bullying, la creatividad, el arte, los autocuidados, ser una persona sana, disfrutar de la familia… Y todos estos valores son los que compartimos con HM Hospitales y con el Hydra".

Esta alianza se ha materializado también a través de los uniformes de la tripulación.

Esta colaboración se ha extendido también a otras experiencias con las que Fiona Ferrer ha homenajeado a la tripulación y a sus invitados más exclusivos. El plan de la empresaria arrancó el domingo 27 con una selecta reunión privada a la que asistieron cerca de 100 personas.

Además de su entorno cercano y de los componentes del barco, acudieron a esta fiesta el alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, parte del equipo de HM Hospitales (Elena y Alejandro Abarca), la socia fundadora de Beso Beach, Angie López, o el grupo directivo de la discoteca Lío Mallorca.

La localización se mantuvo en secreto hasta el último minuto. Renault, mediante transfers, se encargó de recoger a los asistentes en la puerta del hotel Zoëtry Mallorca. Los conductores los llevaron entonces a la primera de las sorpresas: un autobús turístico de City Sightseeing desde el que disfrutaron de una ruta por el centro histórico de la ciudad.

Tras contemplar la puesta de sol desde el segundo piso del vehículo, llegó el turno de la gran sorpresa: subirse a la goleta Doña Francisca, la más grande del mundo realizada con fibra de carbono. Su capitán, Andrés López, es uruguayo y desde hace poco tiempo forma parte del grupo de amigos de la empresaria mallorquina.

Su padre construyó el que sería el "barco de su vida" y, tras disfrutarlo durante años, ahora lo pone a la venta. El precio es de 15 millones de euros. Mientras llega el momento, sigue surcando el Atlántico y el Mediterráneo en función de la estación.

El lunes, jornada previa a la regata, estos mismos invitados, a los que se sumaron otros como los cantautores Jaime Anglada o Alfred García, disfrutaron de una experiencia gastronómica mediterránea exclusiva en el Hotel Zoëtry Mallorca.

El menú Latitud 39ºN, en homenaje a la tripulación del Hydra, ha sido fruto de una colaboración con la Inclusive Collection de Hyatt, Nikki Beach Mallorca y el chef galardonado con el reconocimiento de la estrella Michelin Andreu Genestra.

Los platos incluían una selección muy cuidada y tratada de productos locales: mousse de berenjena asada, anguila Wellington ahumada o cochinillo de raza autóctona servido con mazorca asada y guiso de garbanzos.

La velada continuó en la capilla del alojamiento, construida en el siglo XIX después de que la propietaria, Catalina Tomasa, "la gran cristiana", lograse tener un hijo varón, tal y como había rogado mediante el rezo en numerosas ocasiones. Actualmente, está desacralizada y permite celebrar encuentros exclusivos como este, en los que se mezcla deporte, gastronomía y estilo.

Un año de retos

La empresaria ha unido durante la Copa del Rey su pasión por el mar y la moda, y lo ha compartido con un grupo de amistades con el que, desde hace años, ha construido un potente núcleo íntimo. Su trayectoria y experiencia como emprendedora, estilista y organizadora de eventos la han llevado a vivir rodeada de personalidades vip.

"Soy feliz haciendo felices a otros. Cuando organizo un acto me da igual quién sea esa persona que asiste, lo único que me interesa es cómo sea por dentro. Ahora, si se trata de alguien que me va a fastidiar, no voy a permitir que entre en mi vida. Y aquellos que me conocen lo saben", se sincera.

¿Dónde está la frontera entre el trabajo y la faceta más personal de Fiona Ferrer? "Creo que es todo trabajo. Y nadie me ha regalado nada: tengo dos carreras, hablo idiomas, he trabajado en numerosos sitios y por eso estoy donde estoy".

Fiona Ferrer en el barco de seguimiento. Ana Núñez-Milara.

Cuenta el desgaste que suponen determinados proyectos y habla de la importancia de cuidar su estado de salud: "El doctor Manuel Sans Segarra me dijo que dos minutos de estrés en el cuerpo equivalían a seis horas en las que pones del revés el organismo. Tuve esos momentos de un estrés terrible, y los sigo teniendo, pero he dicho eso de hasta aquí".

Este último año ha sido de una frenética actividad laboral, a la que se ha sumado la dolorosa pérdida de dos amigos: los empresarios Caritina Goyanes y Eduardo Sayas. Cuando fue alertada de que este último estaba a punto de marcharse, Fiona cogió un vuelo para decirle en persona un "te quiero".

Con todo lo vivido, su mirada es optimista. Afronta un año cargado de nuevas ideas y proyectos. Algunos siguen enfocados en su querida Mallorca, de la que regresará una vez termine la aventura deportiva de la Copa del Rey.