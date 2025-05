La Dra. Anastasiia Lapshyna alerta de la "cara de Ozempic": "Vemos a pacientes con mejor cuerpo, pero con la piel fatal"

Hace unos días, la meca del lujo, celebró la 24.ª edición de la Dubai World Dermatology and Laser Conference & Exhibition (Dubai Derma 2025).

Este evento, reconocido como el mayor encuentro científico sobre cuidado de la piel en Oriente Medio, África del Norte y el subcontinente indio, reunió a más de 25.000 profesionales y a 400 expositores de todo el mundo.

En ese contexto, Magas tuvo la oportunidad de entrevistar a la doctora Anastasiia Lapshyna, una de las figuras más destacadas en el ámbito de la medicina estética, vinculada desde hace casi una década a los laboratorios catalanes Innoaesthetics.

De su mano, Lapshyna también dio una conferencia magistral en la que abordó la importancia de los exosomas en el universo de la estética.

Para quienes todavía lo desconocen, son diminutas vesículas extracelulares que actúan como mensajeros intercelulares, transportando información y promoviendo la regeneración celular.

En este campo de la medicina se utilizan para mejorar la calidad de la piel, reducir arrugas, manchas y cicatrices, revitalizar el cabello y acelerar la cicatrización de heridas.

La doctora Anastasiia Lapshyna durante su conferencia en Dubai Derma 2025.

La doctora Lapshyna reveló en su entrevista que su carrera profesional se inició en el campo de la pediatría, especializándose en el cuidado de la salud infantil.

Sin embargo, su pasión por el bienestar la llevó a redirigir su trayectoria hacia la medicina estética, donde ha logrado destacar por su enfoque innovador y su compromiso con la excelencia.

Su participación en Dubai Derma 2025 consolidó su posición como una líder de pensamiento en la intersección de la dermatología, la estética y la tecnología médica.

Compartió también con esta revista su visión sobre el mal uso que se le puede dar al Ozempic, las nuevas tendencias emergentes en tratamientos estéticos, la importancia de la formación continua y la integración de tecnologías avanzadas en la práctica clínica.

Además, destacó el papel crucial de eventos como Dubai Derma para fomentar el intercambio de conocimientos y la colaboración internacional en el ámbito de la dermatología estética.

¿Cuáles cree que son los hábitos más esenciales que las personas deben adoptar para mantener una piel sana y juvenil?

Lo primero de todo es la prevención. Prevenir cualquier problema que pueda surgir, el envejecimiento y el mantenimiento del estado de la piel, si ya está en buenas condiciones.

Cuando hay algún problema, se debe buscar tratamiento lo antes posible para evitar complicaciones y para no tener que pasar más tiempo tratando el problema más adelante.

También es clave la protección solar para todos, ya que no depende de la edad.

La doctora Anastasiia Lapshyna durante Dubai Derma 2025.

Desarrolle eso, por favor, porque creo que es importante.

Me refiero a que la radiación UV es uno de los factores del fotoenvejecimiento. Podemos dividir el envejecimiento en dos tipos.

Por un lado, el cronoenvejecimiento, que es todo lo que ocurre con el tiempo y contra lo cual no podemos hacer nada, simplemente envejecemos.

Por otro, el fotoenvejecimiento, que está asociado a la radiación UV, y ese sí podemos preverlo y ralentizarlo, principalmente con la protección solar.

¿Diría que "prevención" es una de las palabras más importantes en medicina, en todos los campos, no sólo en la estética?

Exacto. Restauración, regeneración, protección y prevención: todo eso tiene que ver con la salud y la belleza al mismo tiempo.

Y en su experiencia, ¿cuáles son algunos de los conceptos erróneos más comunes que tienen los pacientes sobre el cuidado de la piel y los tratamientos estéticos?

Hay varios. Afortunadamente, cada vez menos, pero todavía hay personas que creen que es más importante tener volumen, por ejemplo, que una piel sana.

Me refiero a pacientes que vienen a hacerse una voluminización de labios, aunque tengan acné y no estén interesados en tratar su acné, lo cual me parece algo ridículo.

Pero gracias a que hay más información, a que existen estos congresos y a las redes sociales, ahora más pacientes están interesados en tener una piel sana, que se regenere, que esté protegida.

Esa es la principal demanda ahora, y luego piensan en embellecerse. Así es como debería ser.

La doctora Lapshyna con una de sus pacientes.

¿Cuáles son las innovaciones o tendencias más interesantes que destacan este año?

Creo que los exosomas han sido un auténtico boom en el mercado estético durante varios años y todavía despiertan mucho interés.

Fueron descubiertos hace muchos años, pero se utilizaban sobre todo en la medicina tradicional para diversos tratamientos.

Ahora se están popularizando en la estética. Y hay muchos temas que se pueden tratar: exosomas de origen natural frente a sintéticos, de origen animal, humano, vegetal...

¿Cómo comenzó su camino en la medicina y qué la inspiró a especializarse en este campo?

Todo empezó después de graduarme de la universidad, pero en un principio mi primera especialidad fue pediatría.

¿En serio?

Sí, trabajé como pediatra, pero luego decidí cambiar a una especialización más concreta que me permitiera ver resultados más rápidos y también hacer cosas con mis manos.

Así fue como me pasé a la dermatología, y me interesó especialmente la dermatología estética. Y tuve suerte de empezar a colaborar con Innoaesthetics, justo al inicio de mi carrera, lo cual fue clave para mí.

Y con el ritmo tan rápido en el que vivimos hoy, ¿cómo se mantiene actualizada y preparada para ofrecer los tratamientos más efectivos?

Primero, tengo la suerte de colaborar con un laboratorio muy revolucionario, que siempre apuesta por los mejores y más innovadores productos.

Participamos en diferentes congresos, organizamos formaciones y también asistimos a formaciones de otros. Además, me comunico mucho con médicos de todo el mundo que vienen a formarse, y ellos también comparten su experiencia: qué usan, cómo lo usan, qué situación tienen en su país…

Porque aunque haya tendencias globales, existen diferencias en todo: en la percepción del paciente, en los tratamientos que prefieren -con dolor o sin dolor, embellecimiento o solo regeneración-. Y así es como compartimos nuestras experiencias.

Anastasiia Lapshyna durante su intervención en Dubai Derma.

¿Qué consejo le daría a los médicos jóvenes o estudiantes que estén interesados en una carrera en dermatología o medicina estética?

El más importante es invertir en la educación. Eso es lo principal. Si inviertes en tu formación, tendrás éxito, seguro.

Si asistes a formaciones, congresos, compartes experiencias y trabajas con productos buenos y seguros, sin duda tendrás éxito, porque ahora el interés por la medicina estética es realmente muy alto.

Quería preguntarle por el curioso caso de Lindsay Lohan. A los 25-30 años la veíamos con un semblante muy pálido, con la cara paralizada por el exceso de bótox.

Sin embargo, ahora, a los 40, se ha sometido a algunas operaciones aquí en Dubái con la doctora Radmila Lukian y su rostro es canónicamente perfecto. ¿Qué ha podido pasar ahí?

Es una muy buena pregunta porque ahora todos están hablando de la cirujana que hizo esas intervenciones. Pero no sólo ha sido a Lindsay Lohan, también se habla de Demi Moore.

Y de Eva Longoria.

Es interesante porque no se trata solo de cambios en la piel, sino de cambios anatómicos reales y totales en el rostro.

¿A qué se refiere? ¿A los huesos?

No, claro que eso no se cambia, pero sí otras estructuras más superficiales, que están bajo la piel.

Y con diferentes técnicas puedes reestructurar: en algunas zonas se añade volumen, en otras se retira. Eso también genera un cambio.

¿Es sólo cirugía estética? Yo diría que también debe de haber un cambio de hábitos, buena alimentación, deporte...

Sí, exacto y Ozempic (ríe). Pero hay que tener cuidado porque ahora también se habla del término Ozempic face -“cara de Ozempic”-. Cuando solo te inyectas y no te cuidas la piel, se ve cansada, flácida...

Pierdes peso muy rápido y si no tienes suficientes proteínas, aminoácidos, péptidos y elementos para la regeneración, la piel se te va a ver muy mal.

Ahora los médicos nos encontramos con ese problema: pacientes que tienen mejor cuerpo, pero con la piel fatal. Por eso están surgiendo nuevos protocolos para tratar ese problema.

Pero si haces las cosas bien, por ejemplo, apoyar al paciente durante el tratamiento, guiándolos con dieta, protección, prevención, inyecciones, puedes obtener buenos resultados.

Suena a trabajo duro para el médico, pero sobre todo para el paciente.

Es complejo, pero no diría que es más difícil que ir al gimnasio (ríe).