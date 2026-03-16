De Hollywood al Teatro Real: los looks que demostraron que Madrid y los Oscar comparten las mismas tendencias

Los looks parecidos entre las Top 100 Mujeres Líderes y los Oscar. Reuters, El Español

A solo unos días de distancia, dos alfombras rojas reunieron algunos de los looks más comentados del momento: la gala de la XIII edición de 'Las Top 100 Mujeres Líderes' en el Teatro Real de Madrid y la ceremonia de los Oscar 2026 en Los Ángeles.

Aunque separadas por miles de kilómetros y por contextos muy distintos —uno centrado en el liderazgo femenino en España y el otro en la gran noche del cine—, ambas citas compartieron un mismo escenario simbólico: la moda como lenguaje de presencia, elegancia y personalidad.

En ambos eventos, invitadas y actrices apostaron por códigos estéticos muy similares. El negro sofisticado volvió a imponerse como una apuesta segura, mientras que los vestidos joya cubiertos de cristales o lentejuelas captaron la atención de los flashes. Al mismo tiempo, las siluetas minimalistas demostraron que la elegancia también puede construirse desde la sencillez.

Así, entre glamour hollywoodense y elegancia madrileña, las dos alfombras rojas revelan una misma conclusión: las tendencias de la moda de gala ya no conocen fronteras. Del Teatro Real a Hollywood, el brillo, las líneas depuradas y los colores clásicos siguen marcando el estilo de las grandes ocasiones.

El verde petróleo

Entre el azul profundo y el turquesa, el verde petróleo se consolidó como uno de los tonos más elegantes de las dos alfombras rojas. En los Oscar, la actriz Yvette Nicole Brown apostó por este color sofisticado, demostrando cómo este tono oscuro puede resultar tan impactante como el negro clásico.

Mercedes Wullich, Yvette Nicole Brown et Berta Gonzalvo Bas. Reuters, El Español

En la gala de 'Las Top 100 Mujeres Líderes' celebrada en el Teatro Real, este matiz también tuvo su protagonismo. Tanto Mercedes Wullich, impulsora del proyecto, como la investigadora Berta Gonzalvo Bas eligieron esta paleta profunda y elegante, confirmando que esta mezcla entre azul y verde es una alternativa sofisticada al negro en las grandes ocasiones.

Traje femenino con brillo

El conjunto también encontró su lugar en ambas alfombras, reinterpretado con detalles luminosos que elevan esta prenda clásica.

Ana Cuesta y Odessa A'zion. Reuters, El Español

Desde Los Ángeles, la actriz Odessa A'zion apostó por un look de sastrería de Valentino, demostrando cómo el traje puede transformarse en una opción sofisticada y contemporánea para la noche cuando se combina con tejidos brillantes o bordados sutiles.

Y en Madrid, la periodista Ana Cuesta optó por un traje del diseñador Pablo Erroz cubierto de pequeñas estrellas, una versión creativa y elegante que demuestra cómo el traje femenino puede combinar autoridad y fantasía en eventos.

El contraste blanco y negro

El clásico blanco y negro también apareció en ambas noches, confirmando que esta combinación atemporal sigue siendo una de las más elegantes para las grandes ocasiones.

Cristina Ibarrola y Alicia Silverstone. Reuters, El Español

En los Oscar, la actriz Alicia Silverstone apostó por un vestido con el cuerpo negro y la falda blanca, un diseño que jugaba con el equilibrio entre sobriedad y luminosidad.

En la gala, Cristina Ibarrola, presidenta de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y concejala en el Ayuntamiento de Pamplona optó también por esta combinación bicolor en un vestido con mangas largas negras y falda blanca, una propuesta elegante que demuestra cómo el blanco y negro continúa siendo una fórmula infalible sobre la alfombra roja.

Brillo y embarazo sobre la alfombra roja

El brillo también acompañó a algunas de las invitadas en uno de los momentos más especiales de sus vidas: el embarazo. La actriz Wunmi Mosaku apostó por un vestido verde cubierto de lentejuelas con mangas largas firmado por Louis Vuitton, una silueta elegante que combinaba destellos y comodidad.

Wunmi Mosaku y Ana Peleteiro. Reuters, El Español

En el Teatro Real, la atleta Ana Peleteiro lo eligió para la ocasión. La atleta española asistió con un vestido burdeos cubierto de pequeños cristales, con escote en la espalda y mangas ligeramente acampanadas, una propuesta de Twenty Four Haitch cuyo corte dejaba ver su ya muy incipiente segundo embarazo.

Dos looks que demuestran cómo las lentejuelas y los cristales, lejos de limitarse a una estética puramente festiva, también pueden acompañar siluetas pensadas para resaltar la figura durante la dulce espera.

Blanco y silueta ajustada

El blanco también encontró su lugar a través de vestidos de líneas limpias y siluetas ajustadas que realzaban la figura. En los Oscar 2026, la actriz Gwyneth Paltrow apostó por un vestido blanco de Armani Privé, una propuesta elegante y depurada que destacaba por su corte cercano al cuerpo.

Marta López Álamo y Gwyneth Paltrow. Reuters, El Español

En la gala de 'Las Top 100 Mujeres Líderes', la modelo Marta López Álamo optó también por el blanco con un vestido palabra de honor ajustado al cuerpo firmado por Meshki.

Dos looks que demuestran cómo el blanco, cuando se combina con una silueta entallada, puede convertirse en una apuesta tan sofisticada y llamativa como los tonos más oscuros.

Rojo sobre rojo

El rojo también apareció como uno de los colores más potentes de las noches.

En Hollywood, la diseñadora y actriz Georgina Chapman asistió con un vestido rojo palabra de honor de silueta sirena, con el cuerpo ajustado y un espectacular detalle de volantes escultóricos en la cadera que daba volumen a la pieza y terminaba en una ligera cola.

Georgina Chapman y Lina Smith. Reuters, El Español

En el Teatro Real, la directora creativa de Narrativas Visuales de EL ESPAÑOL y Magas, Lina Smith, apostó también por el rojo con un vestido firmado por IQ Collection. El diseño, elegante y femenino, destacaba por su silueta estilizada y su color intenso, confirmando cómo el rojo sigue siendo uno de los tonos más impactantes para una gran noche.

Aunque separadas por miles de kilómetros, las alfombras rojas de los Oscar 2026 y de la gala de 'Las Top 100 Mujeres Líderes' revelaron una misma realidad: la moda de noche comparte hoy un lenguaje global.

Entre el brillo de las lentejuelas, los tonos intensos como el rojo o el verde petróleo y las siluetas depuradas en blanco y negro, las invitadas de ambos eventos apostaron por códigos similares de elegancia.

Dos escenarios distintos —Hollywood y el Teatro Real de Madrid— pero una misma idea: la red carpet sigue siendo un espacio donde la moda no sólo celebra el glamour, sino también la personalidad y la presencia de quienes la pisan.