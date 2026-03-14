Cruz Sánchez de Lara y Cartier siguen escribiendo su historia en la gala de 'Las Top 100 Mujeres Líderes'

Cruz Sánchez de Lara con joyas de Cartier en la noche de 'Las Top 100'. David Morales

La grandeza de Madrid se mide a través de muchos indicadores. Uno de ellos, su capital arquitectónico e histórico. Ahí, sin duda, entra en juego un edificio tan emblemático como el Teatro Real. Un espacio en el que los sueños diseñados por otros hacen soñar a su vez al que contempla la obra.

En esta ocasión, no se ha tratado de una gran ópera, un delicioso concierto o un diálogo de Shakespeare que roza la poesía. En la noche del viernes 13 de marzo de 2026 lo que se vio sobre el escenario fue el lustre del talento y el liderazgo femenino, los valores que celebra el ranking de 'Las Top 100 Mujeres Líderes'.

Hay dos nombres propios que abanderan la clasificación: Mercedes Wullich, que le dio vida a la misma en 2011; y Cruz Sánchez de Lara, que en 2022 tuvo claro que Magas tenía que ayudar a impulsar la iniciativa.

Para la ocasión, la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle ha decidido llevar un look a la altura del evento, como no podía ser de otro modo. Su increíble vestido, firmado por Nacho Aguayo, el director creativo de Pedro del Hierro, combina elegancia, sofisticación y un toque Old Hollywood, si desde la casa española nos permiten la licencia.

En la propuesta convive de forma armoniosa un juego de texturas entre el tul, que inunda la falda blanca, y el terciopelo, que se apropia de un cuerpo azul noche con escote bardot que desemboca en un corte a la cadera en la parte de delante y una especie de sobrefalda a la espalda. Un fructífero diálogo entre lo clásico y las tendencias.

La vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle en el Teatro Real luciendo el diseño de Pedro del Hierro y joyas de Cartier. David Morales

Por supuesto, una apuesta de estilo tan potente como esta tenía que ir acompañada de una selección de accesorios que fuera de su mano. En esta ecuación, el factor imprescindible lleva el nombre de Cartier.

La historia de Cruz Sánchez de Lara con esta casa tiene un gran simbolismo. Y es que hay elementos que refuerzan el amor. Esta relación no queda en la superficie. En el segundo Bookazine de Magas, la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y Pedro J. Ramírez —presidente ejecutivo y director del diario— desvelaron cómo la joyería fue testigo de su "sí, quiero".

Vídeo | 'Las Top 100 Mujeres Líderes': la gran gala que pone en el centro el liderazgo femenino: así ha sido su XIII Edición en el Teatro Real | Mónica Mollá, Cristina Villarino y Héctor Estévez

En 2017, cuando ambos decidieron casarse, en lugar de hacerlo con un anillo —un gesto que para ella es sinónimo de posesión—, lo hicieron con un Cartier Tank que representa "el tiempo que les queda por compartir juntos y cómo han de exprimirlo", confesaba entonces Sánchez de Lara.

De este modo, tiene sentido que la maison fuera la escogida para una fecha tan especial como la de la noche de 'Las Top 100 Mujeres Líderes'.

De nuevo, la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle decidió apostar por Cartier para demostrar su compromiso, en este caso, con la mujer.

La relación de Cruz con Cartier va mucho más allá de lo superficial. David Morales

"Creo que el lujo es la elección del objeto que te va a acompañar siempre. No es algo efímero, es permanente. Se trata de algo con un significado especial, y eso es lo que le da sentido", destaca Cruz, que añade además que "su unión con Cartier se debe a una historia personal".

Dos joyas bastaron en la velada del viernes 13 de marzo para sentar cátedra. Primero, un par de pendientes con la capacidad de atrapar toda la luz del espacio y devolverla multiplicada, iluminándolo todo. Los protagonistas, los Panthère en oro blanco con diamantes, ónix y esmeraldas. Otro sueño en el teatro.

Detalle de los pendientes. David Morales

Con un diseño alargado que conversa con la geometría, esta propuesta encajaba a la perfección con el vestido de Pedro del Hierro. Un tándem infalible que sólo necesitaba un toque más: un anillo coronado por la infalible aliada de la firma: la pantera.

Mientras que la elegancia del animal se esconde en los pendientes de forma sutil, en esas notas de color oscuro que pintan los diamantes y el oro blanco y en las piedras preciosas verdes con forma de lágrima, el felino se adueña de este segundo complemento.

La elección para adornar la mano, un Panthère de Cartier en oro blanco, diamantes, ónix, laca negra y granates tsavoritas que transmite toda la fuerza del animal, la misma que representan las mujeres que componen la lista de 'Las Top 100'.

El anillo que Cruz Sánchez de Lara lució en la XIII Edición de 'Las Top 100'. David Morales

Las joyas —como las historias— valen por lo que significan. Y en la de Cruz Sánchez de Lara con Cartier hay memoria, tiempo compartido y decisiones que hablan de una forma muy concreta de entender la vida.

Por eso, en una noche dedicada a reconocer a las mujeres que están transformando empresas, instituciones y relatos colectivos, la elección tenía todo el sentido.

Porque el liderazgo femenino también se construye así: a partir de trayectorias personales, de símbolos que acompañan y de convicciones que, para nada, resultan improvisadas, sino que están bien hiladas con cada paso.

Y cuando esas historias se encuentran, como ocurrió en la noche del viernes 13 en el Teatro Real, el brillo deja de ser sólo una cuestión estética para convertirse en algo mucho más duradero. La moda y el diseño también son arte y hablan del momento. Uno definido por ellas.

