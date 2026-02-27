El Parlamento Europeo apoya el sello Liderazgo Femenino Transformador, que hace de la igualdad un motor competitivo

Presentación del Certificado de Liderazgo Femenino Transformador en la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid.

El 26 de febrero, la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid acogió la presentación oficial de este certificado, en un acto con aforo completo y la presencia de un centenar de profesionales del ámbito empresarial e institucional.

La apertura institucional corrió a cargo deBárbara Quílez, responsable de Relaciones Institucionales de la Oficina del Parlamento Europeo, junto a Susana Pedrero, directora de Personas y Organización de AENOR, subrayando la dimensión política y europea del proyecto.

Más allá de un lanzamiento técnico, el encuentro fue una declaración de intenciones: situar la igualdad y el liderazgo femenino en la agenda estratégica de las empresas, pero también en el radar de las instituciones comunitarias.

Qué certifica

El sello reconoce el compromiso real de las organizaciones con una estrategia de promoción y desarrollo del liderazgo femenino como motor de transformación y competitividad, no como un mero cumplimiento normativo.

Está enmarcado en el ecosistema de soluciones de Sostenibilidad Social de AENOR y se apoya en estándares internacionales como la UNE-ISO 53800, la UNE-EN ISO 17021-1 y la UNE 93200, lo que le otorga rigor, trazabilidad y comparabilidad entre organizaciones.

Durante la jornada, Susana Estudillos (AENOR) y Audith Zapata (Gamechangers) detallaron el marco metodológico de la certificación, el proceso de evaluación y el acompañamiento profesional, que incluye diagnóstico, definición de compromisos, planes de acción e integración de la igualdad como eje estratégico y reputacional.

La norma UNE-UWA 34, que define conceptos clave de emprendimiento femenino, también ha servido de referencia para asegurar que el sello reconozca tanto a empresas lideradas por mujeres como a aquellas que apuestan por incorporar más mujeres en todos los niveles de decisión.

Por qué importa

El certificado Liderazgo Femenino Transformador nace en un contexto en el que los avances conviven con retrocesos preocupantes.

El informe Women in Business 2025 de Grant Thornton muestra que en España la proporción de mujeres directivas ha caído del 40% al 38,4%, pese a que el país sigue liderando la equidad de género en puestos directivos dentro de la Unión Europea.

En paralelo, ONU Mujeres recuerda que la igualdad es tanto un derecho humano como la base de un mundo más próspero y sostenible, lo que conecta directamente con el enfoque del certificado, alineado con la sostenibilidad social y los criterios ESG.

En este escenario, convertir la igualdad y el liderazgo femenino en una ventaja competitiva “medible y verificable”, como reivindica Cristina Delgado, significa pasar del discurso a la acción y blindar los avances frente a vaivenes coyunturales.

Un nuevo modelo de liderazgo

La mesa de debate celebrada durante la jornada reunió a perfiles clave: Mairata Conesa, Compliance y Buen Gobierno, AENOR; Lucila García, CEO de ClosingGap; y Úrsula Mariátegui Muro, responsable de Diversidad, Equidad e Inclusión en Leroy Merlin España, moderadas por Charo Izquierdo, consejera editorial de Magas y directora de Enclave ODS.

Todas coincidieron en que las organizaciones que integran la igualdad en su estrategia, su cultura y su modelo de gobernanza son más innovadoras, resilientes y competitivas.

En palabras de Susana Pedrero, el liderazgo femenino transformador “no va sólo de ocupar espacios; va de cambiar cómo se lideran los mismos”, subrayando que las empresas que lo comprenden no se limitan a cumplir la normativa, sino que lideran el cambio y generan confianza.

Las bases del sello

AENOR aporta el marco de certificación, los estándares y la capilaridad internacional que la convierten en una referencia de confianza, con más de 98.000 centros de trabajo certificados en todo el mundo en ámbitos como la calidad, la ciberseguridad o los criterios ESG.

Gamechangers, por su parte, acompaña a las organizaciones en la implantación de modelos avanzados de liderazgo y gobernanza, integrando consultoría estratégica, coaching, formación y proyectos específicos orientados a la igualdad y la excelencia organizativa.

Women in Retail suma la fuerza de una comunidad profesional que reúne a más de 350 líderes de más de 17 sectores del retail, y que se ha marcado como objetivo visibilizar el talento femenino, generar referentes y reforzar el atractivo del sector para las nuevas generaciones.