Del éxito televisivo de Ángela Molina al récord empresarial de Ana Botín: la agenda semanal de 'Las Top 100'



Esta primera semana de febrero, las protagonistas de este ranking marcan el pulso de la actualidad con logros concretos en la cultura, la economía, la comunicación y la política. Sus decisiones, proyectos y apariciones públicas muestran cómo el liderazgo femenino se afianza en sectores clave.

Las iniciativas de estos días abarcan homenajes musicales, estrenos audiovisuales, resultados empresariales récord, acuerdos estratégicos y posicionamientos en defensa de la democracia y los derechos sociales.

Cada paso refuerza su peso en los órganos de decisión, en los escenarios culturales y en los espacios de debate público.

Mujeres protagonistas

Ana Botín

Cedida

El Banco Santander, presidido por Ana Botín, consiguió en 2025 un beneficio récord de 14.101 millones de euros, un 12% más que el año anterior, y alcanzó los 180 millones de clientes.

La entidad avanzó en eficiencia, redujo costes y aumentó el beneficio por acción un 17%, manteniendo una sólida posición de capital.

Ana Botín, economista y una de las empresarias más influyentes de España, lidera el grupo desde una visión centrada en la sostenibilidad, la digitalización y la inclusión financiera. Su gestión ha consolidado a la entidad como una de las más fuertes a nivel global.

Ángela Molina

Ángela Molina en una imagen promocional de la serie 'Pura sangre'. Mediaset

Telecinco emite el tercer episodio de Pura sangre, protagonizada por Ángela Molina. Este thriller familiar ambientado en el mundo rural combina poder, secretos y rivalidades y está consiguiendo un gran éxito de audiencia. Es el mejor arranque de una serie de Telecinco esta temporada y reúne a casi un millón de espectadores frente a la pequeña pantalla.

La presencia de la actriz, una de las más reconocidas del cine español, supone un valor añadido a esta producción. Ha supuesto su vuelta a la televisión después de unos años de ausencia.

Carla Simón

Cedida

Romería, de Carla Simón, fue una de las grandes protagonistas de la XVIII edición de los Premios Gaudí, celebrada en el Gran Teatre del Liceu. La directora catalana sumó nuevos reconocimientos a su trayectoria, y Llucía García recibió el premio a mejor interpretación revelación, destacando entre los nuevos talentos de la gala.

Tras el buen recibimiento de la película, Simón trabaja ya en Flamenco, un nuevo cortometraje que acaba de iniciar su rodaje. El proyecto mantiene su interés por las historias cercanas y cotidianas, una línea que ha definido su cine y que continúa desarrollando en esta nueva etapa.

Gadea De la Viuda

Cedida

La luz verde de la CNMV a la integración de Abante y Atl Capital supone un impulso al proyecto que lidera Gadea de la Viuda como socia fundadora y directora general, al frente de un grupo con más de 18.000 millones de euros en patrimonio.

Con esta operación, se consolida como referente femenina en la banca privada y la gestión patrimonial en España, liderando una de las firmas independientes clave del sector.

Helena Herrero Starkie

Cedida

Helena Herrero Starkie gana peso en el consejo de Naturgy, donde el cargo de consejera coordinadora se convierte en una pieza clave del nuevo organigrama, con funciones reforzadas en gobierno corporativo, relación con inversores y sucesión de la presidencia.

Además de este papel, Herrero es una directiva de referencia internacional en HP y figura entre las 'Top 100', reconocimiento que subraya su influencia en la alta dirección y el liderazgo empresarial.



Iratxe García

Cedida

En Liubliana, Iratxe García ha impulsado la Declaración del S&D para defender la soberanía europea frente a la extrema derecha alineada con Donald Trump, proponiendo una alternativa basada en paz, igualdad y solidaridad.

Como líder de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, se consolida como referente en la defensa de la democracia, los derechos sociales y el Estado de derecho ante los “caballos de Troya trumpianos”.

Isabel Coixet

Isabel Coixet es recibida en la Huerta de San Vicente, en un anticipo de los Goya.

El festival de cine Petronila, impulsado por la Fundación Círculo en Burgos, entregará su primer Premio de Honor a Isabel Coixet en la gala del 21 de febrero, dentro de una programación que se celebra del 16 al 27 y que tiene el cortometraje social como eje central.

Como directora clave del cine español y europeo, Coixet se consolida por su filmografía comprometida con los Derechos Humanos, las historias íntimas y la mirada femenina en la industria cinematográfica.

Charo Izquierdo

Javier Pérez Pla

Participará en el IX Congreso Andaluz de Empresarias y Profesionales de Córdoba como moderadora, en una cita que tendrá lugar el 20 de febrero en el Rectorado de la Universidad de Córdoba bajo el lema 'Alianzas. 10 años de unión, visión y liderazgo compartido'.

Periodista, escritora y 'Top 100' honoraria, Charo Izquierdo es una referente en comunicación, moda y liderazgo femenino, y actualmente dirige el vertical Enclave ODS en EL ESPAÑOL, compaginando su labor mediática con la docencia universitaria y la participación en consejos y foros empresariales.

Carmen Posadas

La escritora Carmen Posadas en el X aniversario de EL ESPAÑOL Davit Ruiz

La escritora uruguayo-española, reconocida como una de las 'Top 100' por su trayectoria literaria, participa en el Festival Internacional de Novela Negra Las Casas Ahorcadas en Cuenca como una de las autoras invitadas más destacadas.

En la jornada de mesas redondas, Carmen Posadas comparte escenario con otros especialistas del género y, junto a Luis García Jambrina, juega a convertir en detectives a grandes clásicos de la literatura, reforzando su papel como autora en la novela negra contemporánea.

Rosa Oriol y Rosa Tous Oriol

Rosa Tous, a su madre Rosa Oriol.

Madre e hija lideran el impulso de TOUS en su alianza con la Academia de Cine, que convierte a la firma en joyería oficial de la 40ª edición de los Premios Goya. Desde su posición al frente de la marca, refuerzan el vínculo entre el mundo de la joyería y el del cine español en un año especialmente simbólico para la industria.

Bajo su liderazgo, la Casa materializa este compromiso con una gran exposición fotográfica en Barcelona que recorre la historia de los Goya y con la transformación de CASATOUS Paseo de Gracia en un pequeño cine de cortometrajes durante todo febrero.