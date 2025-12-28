El periodo de votación de la XIII edición de 'Las Top 100 Mujeres Líderes' se amplía hasta el domingo 4 de enero

Sandra Golpe durante la gala de la XII edición de 'Las Top 100'. Rodrigo Mínguez

El gran entusiasmo y la alta respuesta del público en esta XIII edición de 'Las Top 100 Mujeres Líderes' ha llevado a extender el periodo de votación online una semana más.

La audiencia contará con siete días adicionales para mostrar su apoyo y respaldar a aquellos perfiles que considera referentes en los distintos ámbitos profesionales. Esta prórroga busca garantizar que nadie se quede sin la oportunidad de participar y que el elevado nivel de implicación social quede reflejado en el resultado final.​

Cualquier persona puede acceder a la web de Magas y pinchar en el apartado de 'Las Top 100' para descubrir a las nominadas.

El proceso es sencillo: tras el registro, basta con entrar en cada categoría, revisar la información de las candidatas y elegir a tantas figuras como desees por bloque.

De este modo, el público tiene la oportunidad de profundizar en las historias de liderazgo que hay detrás de cada propuesta antes de tomar su decisión.

La variedad de rangos que recoge el listado permite apreciar la influencia femenina en toda su riqueza y amplitud.

Al apoyarlas, la sociedad contribuye a destacar la importancia de sus trayectorias y a reforzar modelos de referencia para las generaciones futuras.

La ampliación del periodo fortalece, además, la dimensión participativa del proyecto. El respaldo ciudadano se suma al criterio del jurado, que examina los méritos de cada perfil y reconoce su aportación al avance del papel de la mujer en España.

Tras el cierre definitivo, se abrirá la fase de deliberación del comité para definir los nombres que integrarán la lista final de esta edición.

Estos días suponen una ocasión idónea para revisar las candidaturas, compartirlas en redes y animar a más personas a implicarse.

Cada muestra incrementa la visibilidad de las líderes seleccionadas y consolida un ranking que se ha convertido en referencia para medir la presencia femenina en puestos de responsabilidad.

La recopilación actúa como una herramienta de proyección que impulsa nuevas oportunidades profesionales. Su impacto trasciende lo simbólico, contribuyendo a cambiar imaginarios, inspirar vocaciones y reforzar la idea de que el liderazgo inclusivo es una condición imprescindible para el progreso de nuestro país.​

Fechas clave

