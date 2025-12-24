Del galardón de Nieves Segovia al referente deportivo de Carolina Marín: la agenda semanal de 'Las Top 100'

La agenda de esta semana pone el foco en trayectorias que adquieren relevancia desde ámbitos muy diversos: educación, deporte, empresa, innovación, comunicación y acción social. Todas ellas se entrelazan en una selección que refleja cómo el liderazgo femenino se expresa hoy de forma transversal y con impacto real en el entorno profesional.

Las propuestas recogidas responden a contextos diferentes, pero comparten una misma mirada hacia la transformación. Reconocimientos institucionales, planes formativos, desarrollos tecnológicos e hitos configuran un mapa que trasciende el éxito personal y pone el acento en el trabajo.

En conjunto, estas mujeres conectan sectores y amplían referentes. Sus recorridos ayudan a entender los cambios en marcha y refuerzan modelos que abren camino a nuevas generaciones.

Figuras destacadas

Almudena De la Mata

Almudena De la Mata. Carlota López

La CEO de Blockchain Intelligence Law Institute ha anunciado el lanzamiento de la 42ª edición de las certificaciones Expert@ Legal y Compliance en Blockchain, Web 3.0 y Metaverso, organizadas junto al Consejo General de la Abogacía.

La directiva ha subrayado cómo el mercado de activos digitales ha evolucionado hasta integrarse en el sistema financiero tradicional.

Los cursos, que comenzarán el 2 de febrero de 2026 y se impartirán en streaming, han alcanzado el 100% de satisfacción del alumnado.

Paloma del Río

Paloma del Río. RTVE

La periodista deportiva de RTVE ha recibido uno de los galardones de la Gala del Deporte 2025 en Alcobendas (Madrid), y ha expresado su profundo agradecimiento al Ayuntamiento, a la alcaldesa Rocío García Alcántara y al resto de autoridades.

Paloma del Río, con más de tres décadas en Televisión Española comentando competiciones internacionales, ha visibilizado siempre el deporte femenino: "He defendido la igualdad en el deporte entre hombres y mujeres sin olvidar al colectivo LGTBI".

Carmen de Pablo

Carmen de Pablo. Cedida

La destacada ejecutiva española con más de 25 años de experiencia en finanzas ha participado en #GreenFluencers, un pódcast que destaca empresas líderes en transformación sostenible.

Durante el diálogo con el Country Manager de BBVA España, Peio Belausteguigoitia, Carmen expuso la visión de Moeve sobre retos y oportunidades en la transición energética.

Además, detalló: "Más del 50% de nuestras inversiones ya se destinan a proyectos de descarbonización e impulsamos la electrificación inteligente y la producción de moléculas verdes, como el diésel HVO y los biocombustibles 2G".

Marlen Estévez

Marlen Estévez. WLW

Women in a Legal World celebró en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando la VI edición de sus premios, consolidando a Madrid como uno de los grandes escenarios del liderazgo jurídico femenino.

La presidenta de la asociación, Marlen Estévez, encabezó la ceremonia y subrayó el valor transformador de estos reconocimientos, que describió como un compromiso firme con una justicia más humana, inclusiva y consciente de su impacto en la sociedad.

Bajo su impulso, la gala reconoció cinco categorías clave: Honor, Mujer del Año, Valores, Igualdad y Justicia Sostenible, concebidas para visibilizar trayectorias ejemplares que impulsan un sistema más igualitario.

Carolina Marín

Carolina Marín. Reuters

La jugadora de bádminton española ha sido homenajeada con el premio especial del Comité Olímpico Español en la XX Gala del COE, una cita que identifica a las grandes figuras del deporte nacional en 2025.

La onubense se reafirma como protagonista gracias a una trayectoria excepcional, avalada por títulos olímpicos, mundiales y europeos y por su capacidad para regresar siempre a la élite tras las lesiones.

Su impacto trasciende el bádminton convirtiéndose en referente de esfuerzo, resiliencia y ambición para nuevas generaciones de deportistas, y consolidando una imagen de liderazgo dentro y fuera de la pista.

Almudena Martorell

Almudena Martorell. Cedida

La presidenta ejecutiva de la Fundación A LA PAR ha celebrado la selección de su entidad como única ONG española entre las 50 elegidas por la Citi Foundation para su Global Innovation Challenge, un programa que otorga a cada una 500.000 dólares para empleabilidad juvenil.

Almudena Martorell ha asegurado que es un reto que asumen “con ilusión y responsabilidad”. Bajo su mandato, la organización enfoca el proyecto en adolescentes con discapacidad intelectual, promoviendo el trabajo como opción real al finalizar la educación, ante tasas de actividad del 30%.

Ana Peleteiro Brión

Ana Peleteiro Brión. Reuters

La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) ha destacado la trayectoria de la deportista española en el cierre de 2025, recordando su medalla de oro en triple salto en el Campeonato de Europa de pista cubierta de este año.

La gallega, subcampeona olímpica en Tokio 2020, consolida su estatus como referente del atletismo español con marcas élite y presencia constante en grandes citas. Su impacto se extiende a pruebas al aire libre, concursos y combinadas femeninas, inspirando a nuevas generaciones de saltadoras.

Nieves Segovia

Nieves Segovia. Cedida

La presidenta de SEK Education Group ha recibido el Premio Magisterio a la Trayectoria Profesional. Este galardón resalta su liderazgo visionario y el impulso a la innovación pedagógica durante tres décadas al frente de la institución, fundada en 1892.

Bajo su dirección, el grupo forma a más de 21.000 alumnos en España, Francia, Irlanda, Catar y Arabia Saudí, entre ellos la Universidad Camilo José Cela.

También, ha desarrollado iniciativas como el Global Education Forum y SEK Lab, una aceleradora de Edtech, mientras integra sostenibilidad y compromiso como primera mujer no estadounidense en presidir la Talloires Network, red de 426 universidades en 85 países.