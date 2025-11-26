La directora de APRAMP, Rocío Mora, reivindica el papel de las supervivientes frente a la trata y pide más apoyo para ellas

A la izquierda, Paula, superviviente de la trata de mujeres y a la derecha, Rocío Mora, presidenta de APRAMP. Gobierno de La Rioja

Rocío Mora, directora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), participó ayer, 25 de noviembre, en el acto oficial celebrado en el Parlamento de La Rioja con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Su mensaje se centró en quienes sufren de forma más intensa la explotación sexual en nuestra sociedad. Su intervención arrancó con un agradecimiento por la invitación y tomó la palabra tras el testimonio de Paula, nombre ficticio de una mujer que estuvo años atrapada en redes de trata.

La presidenta de APRAMP valoró el apoyo del pleno parlamentario, que se levantó para arroparla, y recordó que la situación que esta vivió tiene un nombre claro: "Trata de seres humanos con rostro de mujer".

Rocío Mora advirtió que enfrentamos "una violencia extrema y organizada que destruye identidades, vidas y sueños". Desde hace más de tres décadas, su entidad trabaja para proteger los derechos de las víctimas y ayudarlas a recuperar la libertad, la dignidad y la autonomía.

También subrayó que esta cruel realidad sigue estando muy presente en las calles, en polígonos industriales y en viviendas particulares. Y explicó que el proyecto de APRAMP no sería tan sólido si solo se basara en ideas teóricas. La esencia está en trabajar con las supervivientes, incorporando sus voces, experiencias y necesidades.

Ellas mismas reclaman alternativas concretas para reconstruir sus vidas alejadas de la violencia y la explotación. En su intervención, recordó a las mujeres que aún siguen atrapadas en estas redes, así como a quienes las apoyan durante este difícil proceso.

De izquierda a derecha: Cristina Maiso, Paula, Rocío Mora, Begoña Marañón y diputada parlamentaria. Cedida

Aprovechó para agradecer la implicación de las fuerzas de seguridad, cuyo trabajo considera esencial para identificar casos, desarticular organizaciones criminales y ofrecer protección a las mujeres que se atreven a denunciar.

"Si queremos avanzar en la lucha contra la trata, necesitamos una ley integral que garantice la especialización, la prevención y la reparación del daño", reafirmó. Con un mensaje lleno de reconocimiento y esperanza, explicó que apoyar a las mujeres afectadas es la mejor manera de construir una comunidad libre de trata y violencia contra las mujeres.

La sociedad debe mantener el foco sobre esta forma de violencia, dado que proteger a las supervivientes implica defender sus derechos y abrirles puertas que durante años parecieron inalcanzables.