El Foro de Incidencia de 'Las Top 100' convierte Granada en el epicentro del diálogo sobre igualdad y liderazgo femenino

Agosto va llegando a su fin, pero el ranking de 'Las Top 100 Mujeres Líderes' continúa, desde hace varias semanas, recibiendo candidaturas para su XIII edición, que reconocerá el próximo año a un nuevo centenar de las figuras femeninas más influyentes de España.

La iniciativa, creada por Mercedes Wullich e impulsada desde hace varios años por esta revista, se prepara para la que ya desde el momento de su inauguración —que por primera vez tuvo lugar fuera de Madrid para trasladarse hasta Granada— se ha convertido en una de sus entregas más ambiciosas.

La apertura del plazo de inscripción coincidió con una semana clave para el proyecto, en la que la capital nazarí cobró un papel protagonista. Acogió eventos como el Club de Lectura de Magas, los Premios Granada a la Cultura Europea de EL ESPAÑOL o una impresionante Alfombra de la Cultura y el Liderazgo Femenino desplegada sobre La Alhambra.

Una oportunidad para reunir durante tres días a grandes nombres de sectores tan diversos como las artes, el mundo empresarial, el tercer sector o los medios de comunicación. Estas activaciones concluyeron el pasado 16 de julio en el corazón de uno de los emblemas monumentales de la ciudad: el Carmen de los Mártires.

Allí tuvo lugar la cuarta edición del Foro de Incidencia e Interlocución de 'Las Top 100 Mujeres Líderes'. La cita, organizada por el ranking impulsado por Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y ENCLAVE ODS, unió de nuevo a profesionales que, desde distintas esferas, promueven el progreso y la participación de ellas en la vida pública.

Fotografía tomada durante el acto. Rodrigo Mínguez

La iniciativa nace con la vocación de convertirse en la más alta interlocución del liderazgo femenino nacional con las instituciones y los agentes de cambio. Un encuentro que esta vez contó con la participación especial de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y que puso sobre la mesa temas como la paridad, la conciliación, la innovación y el papel de la cultura como motor social.

Entre las invitadas destacaron la periodista y activista mexicana Lydia Cacho; la cantante Estrella Morente, acompañada de su hermana Amelia Torres Morente; la diseñadora Pilar Dalbat; la escritora Nativel Preciado; la CEO de Roberto Verino, Dora Casal; la presidenta de Women in a Legal World, Marlen Estévez; y la presidenta de la Fundación Loewe, Sheila Loewe.

El mundo empresarial estuvo representado por figuras como Sandra Vogeler, directora general de Guerlain España; Mónica Cigonini, directora general de Sephora Iberia; y Carmen Salamero, directora de RRHH de LOEWE Perfumes y LVMH Beauty Iberia.

Además, asistieron la presidenta de RAGCE (Retirados Asociados de la Guardia Civil de España), Lucía Llano; la activista digital y fundadora del Club Malasmadres Laura Baena; y la productora cinematográfica María Luisa Gutiérrez, quienes ofrecieron sus perspectivas sobre liderazgo y diversidad en sus respectivos sectores.

El CEO de LOEWE Perfumes y LVMH Beauty Iberia, Juan Pedro Abeniacar, aportó la presencia institucional internacional, reforzando el compromiso del titán del lujo francés con la igualdad y la innovación.

Un escenario simbólico

Tras ediciones anteriores celebradas en distintos escenarios de España, el Foro de 'Las Top 100' eligió el Carmen de los Mártires, uno de los enclaves monumentales más conocidos de Granada. Con sus jardines históricos y vistas panorámicas sobre La Alhambra, ofreció un marco único para un encuentro que este verano aterrizó por primera vez en Andalucía.

La apertura a iniciativas como esta refuerza el compromiso del Ayuntamiento liderado por Carazo con la visibilidad del talento femenino y la promoción de la cultura como motor social. La elección de la ciudad, candidata a Capital Europea de la Cultura 2031, subrayó, además, la ambición de proyectar este liderazgo más allá de las fronteras locales.

Tras la bienvenida institucional, las invitadas participaron en un coloquio que ocupó uno de los salones del Carmen, habitualmente reservados a eventos culturales y visitas turísticas. En una charla distendida, compartieron su visión sobre los avances, retos pendientes y el papel de la mujer en la vida pública española, consolidando un día en el que las reivindicaciones fueron protagonistas.

Además, los eventos previos organizados por EL ESPAÑOL reforzaron la visibilidad de la iniciativa impulsada por esta revista y proyectaron al exterior una doble ambición: la de Granada, como candidata a alzarse con la designación otorgada anualmente por la Unión Europea, y la de 'Las Top 100', como escaparate consolidado del liderazgo femenino en España.

El Foro de Incidencia e Interlocución ha contado con el apoyo de una extensa red de patrocinadores. Arte E.E

Ya fuera sobre la alfombra desplegada en julio hasta el Palacio de Carlos V o en el Carmen desde el que dicen que Boabdil partió para entregar la ciudad a Isabel la Católica en el siglo 1492, el mensaje fue unánime: la igualdad no es un reto de un solo día, sino una construcción colectiva y sostenida que, aunque no entiende de fronteras geográficas, siempre progresa en una misma dirección.