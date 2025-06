Así es Women Paint Too, el proyecto de Pilar Mateo apoyado por Tendam que visibiliza a las inventoras

Inspirar, visibilizar y reivindicar el talento de las mujeres como inventoras. Son solo algunos de los objetivos de Women Paint Too (WPToo), la plataforma internacional fundada por la doctora Pilar Mateo, que cuenta con el apoyo de Tendam.

Debido al paso de la dana, el pasado 29 de octubre, la científica y Top 100 perdió su centro de investigación. Ante el drama, decidió reconvertirlo en un espacio dedicado a la ciencia social; un lugar que no solo reivindique el talento de las mujeres como inventoras científicas, sino también como creadoras.

Este 2025, el grupo textil ha puesto a la venta una capa cuyos beneficios se destinan a este proyecto, pensado para dar apoyo a profesionales que buscan hacer realidad nuevas soluciones sociales y recordar a las que no han tenido el reconocimiento que se merecían. La genialidad femenina en el campo de la investigación ha sido menospreciada históricamente, bajo la creencia de que era una cualidad masculina.

Las primeras inventoras desafiaron las creencias, contribuyendo con sus descubrimientos al progreso de la humanidad, entre ellas, María la Judía, creadora del 'baño María'. Por ello, Women Paint Too, inspirado en la lucha y determinación de las generaciones pasadas, quiere diseñar un futuro más equitativo y libre y promover la igualdad, el empoderamiento y la colaboración entre mujeres de diferentes trayectorias y orígenes, desafiando los estereotipos.

Conversamos con su fundadora quien, impulsada por sus viajes, sus investigaciones y su experiencia, da una lección personal y profesional.

¿Cuál es el punto de partida de Women Paint Too?

Hace dos años, estuve en un proyecto relacionado con el dengue en Cúcuta, en la frontera entre Venezuela y Colombia. Desarrollamos una tecnología nueva para el control de los huevos del mosquito. Saqué un producto con el que se podían controlar, impregnando las paredes del lavadero.

Me fui a la zona para ver la aplicación y conocí a numerosas mujeres que forman familias 'monomarentales' (prefiero este término al de 'monoparental' porque suelen ser más madres), y pensé que tenía que crear Women Paint Too.

En España, se suele decir 'ese tío pinta mucho' y resulta que nosotras también lo hacemos, pero no solamente en el ámbito de la pintura: vivimos en un mundo donde ocupamos un espacio importante. Debemos tener una oportunidad de colocarnos en sitios hasta ahora meramente masculinos.

Creé entonces el movimiento. Cuando lo estaba organizando, llegó la dana. Mi edificio se derrumbó, se perdieron todos los laboratorios. Tenía un espacio dedicado a un proyecto para mujeres mayores de 45 años, con un panel de muchísimas fotografías… dejó de funcionar, solo había barro.

Cuando el perito del consorcio de seguros vino a hacer la revisión de esa zona, al entrar por la puerta, se iluminó todo. Pensé que era una señal y que tenía que lanzar Women Paint Too allí. Mi planteamiento fue: '¿Qué puedo hacer y cómo lo voy a enfocar?'. Empecé a pensar en la manera de ayudar a mujeres inventoras y poner el foco en un concepto que llamé inventora social.

Así es Women Paint Too, el proyecto de Pilar Mateo apoyado por Tendam que da visibilidad a las inventoras

¿En qué se basa ese concepto?

Se refiere a alguien que inventa en el ámbito científico y no científico, sin pensar necesariamente en el rendimiento económico. A mí me ha costado muchos años, porque cuando te dedicas a enfermedades vinculadas con la pobreza, no sabes si va a tener rentabilidad, entonces nadie te ayuda.

Es muy difícil, pero hay que apoyar estos inventos, pensando en cómo solucionar el problema. Puede haber un movimiento que dé un impulso a los que intentan salvar el mundo de alguna manera.

La capa solidaria estaba enfocada precisamente en esa idea...

Sí, se diseñó para dar visibilidad a mi proyecto tras el paso de la dana. Tengo la suerte de que el grupo me llamara para darme apoyo. No quise hacerlo con nadie más, porque fueron los primeros. Gracias al dinero recaudado con la capa, voy a poder dar el pistoletazo de salida.

Juntos, queremos lanzarlo a lo grande. Hay muchísimas mujeres que tienen una creatividad importante y a las que nadie ayuda, porque siempre te están cuestionando. A mí me ha costado muchísimo. Quiero que sea gratuito para todo el mundo, para evitar diferenciaciones.

También deseo que la gente me cuente sus historias. Muchas de las que han vivido dramas tan graves seguramente se habrán planteado cómo se podía haber hecho de otra manera.

Por ejemplo, tras la dana, cuando estaba recogiendo el barro con la pala, pensé: '¿No habrá una cosa más ligera que pueda quitar el barro y que no pese tanto?'. Cuando tienes una situación difícil debes salir adelante y plantearte la manera de actuar.

Detalle de la capa solidaria a la venta. Pedro del Hierro

¿Cómo te gustaría ver evolucionar el proyecto?

Mi idea es crear tres premios, dotados económicamente, uno para mujeres inventoras e investigadoras, vinculadas con la ciencia y la salud, y otro para las que no tengan que ver con la ciencia. Es importante recordar que ha habido muchos inventos femeninos ignorados a lo largo de la historia. El último sería mixto, para divulgadores.

También voy a presentar el proyecto en el Valencia Summit, al que van 12.000 personas de todo el mundo, de 100 países diferentes. Es fundamental para que cualquier mujer se entere de que pintamos mucho en la vida.

La idea es que incite también a la movilización de la ciencia con impacto social y fomente vocaciones científicas. El gran problema que tenemos en este momento es la creatividad desde el punto de vista de los inventos. Los sociales a veces no dan rentabilidad y si la tienen, es a muy largo plazo, por lo que hay que apoyarlos.

Además, me gustaría crear un comité tecnológico para evaluar todos esos proyectos y otro de personalidades que puedan aportar en el mundo empresarial y secundarlos.

Begoña Villacís, Paca Sauquillo, Benedetta Poletti, Mª Eugenia Girón, Charo Izquierdo, Pilar Mateo y Enriqueta Chicano Jávega posan con las capas de Pedro del Hierro en la gala de 'Las Top 100'. EL ESPAÑOL

¿Por qué las mujeres siguen sufriendo tantos prejuicios, sobre todo en el ámbito de la investigación?

Las normas sociales, los prejuicios y las expectativas limitan el interés y condicionan su itinerario vital desde las edades más tempranas. De hecho, solo un 35% de chicas se decanta por carreras universitarias relacionadas con la ciencia (disciplinas STEM —Science, Technology, Engineering y Mathemathics, por sus siglas en inglés—) y el porcentaje baja al 3% en el caso de las vinculadas con tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y el 8% en ingenierías.

Esto es especialmente preocupante, ya que se accederá a buena parte de la oferta laboral del futuro —mucha ya del presente— a través de carreras STEM. Las consecuencias para las mujeres se traducen en desigualdad en la remuneración, menores oportunidades laborales y escasas alternativas al momento de elegir oficio o carrera profesional.

La segregación horizontal u ocupacional consiste en la concentración desproporcionada de mujeres en cierto tipo de profesiones y de hombres en otras, que gracias a los estereotipos sociolaborales unas se consideran femeninas y otras masculinas.

¿A qué se debe?

La causa principal de esta falta de interés es la tradición y a la presión social. Las niñas, jóvenes y mujeres eligen sus estudios y carreras profesionales en función de una serie de condicionamientos de género previos a la entrada al mercado laboral.

Por ejemplo, la influencia de la familia para que sus hijas continúen reproduciendo la división sexual del trabajo, la elección estereotipada de formación académica, los medios de comunicación que se encargan de reforzar ciertas actividades para ellas y ciertas otras para ellos. Muchas niñas y jóvenes no se sienten capaces ni motivadas, porque tampoco hay muchos referentes o modelos en estos ámbitos.

Todo esto las perjudica de forma importante, ya que reduce sus oportunidades y genera diferencias de ingresos con respecto a los hombres (brecha salarial). Además, disminuye su condición social y económica, con consecuencias negativas en el ámbito de la educación y de la formación profesional. Así, se perpetúan las desigualdades de una generación a otra.

¿Crees que faltan redes de apoyo femeninas? ¿Por qué cuesta tanto fomentarlas?

La educación es la mejor vía para atajar el problema. Se requieren cambios urgentes para que alcance su máximo potencial. Hay que fomentar el gusto por las disciplinas STEM entre las niñas en las etapas más tempranas.

También divulgar la tecnología entre las más pequeñas y tratar de que la conozcan de un modo práctico y divertido para despertar su curiosidad. En resumen, se debe potenciar y promocionar a las mujeres científicas como modelo inspirador, porque siempre ha habido y tenemos ejemplos de ello.

WPToo es una iniciativa para apoyar el desarrollo profesional de las mujeres en áreas STEM y avanzar hacia la igualdad real de oportunidades. Dirigida especialmente a mujeres jóvenes, con inquietud por desarrollar su talento y creatividad y ser un referente también para las científicas, ingenieras e investigadoras del futuro.

Atraer, retener, desarrollar y promover el avance del talento femenino en profesiones históricamente desempeñadas por hombres es fundamental para que ellas puedan trabajar en todas las áreas que deseen e, incluso, ser pioneras, inspirando a otras.