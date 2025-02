Begoña Villacís: "Ya no tenemos candidatos en política, sino concursantes. Ahora no se vota, se nomina"

Es abogada de profesión y durante casi una década ocupó el primer plano político como miembro de Ciudadanos, aunque lo dejó en 2023 tras unos malos resultados en las elecciones municipales. Ahora, Begoña Villacís es la nueva directora de Spain DC, convirtiéndose en la máxima ejecutiva de la Asociación Española de Data Centers tras salir el pasado verano de la empresa de ciberseguridad BeDisruptive. Un cambio radical de escenario pero muy ilusionante para ella.

En el recuerdo, su puesto como concejala del Ayuntamiento de Madrid, que empezó a ejercer en 2015, y su papel como vicealcaldesa de la capital desde 2019. A pesar de su gran exposición pública en ese tiempo, siempre mantuvo en segundo plano su intimidad familiar. Aún así, hay pinceladas de su vida que son conocidas como el divorcio de su marido, Antonio Suárez-Valdés, en 2020, después de 15 años juntos y tres hijas en común.

Paula (18), Jimena (17) e Inés (5) son su prioridad y el mejor consuelo en los momentos complicados. Sin duda, uno de los más difíciles sucedió en junio de 2024 cuando su hermano pequeño, Borja, era asesinado en Madrid. Fue Villacís la encargada de dar la triste noticia a su madre. Han pasado ocho meses y las heridas van cicatrizando despacio…

La abogada madrileña dejó CIudadanos en 2023. Gtres

De este suceso, ha hablado con Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y ENCLAVE ODS, en su programa Madres desde el corazón. También de maternidad y conciliación, en una entrevista muy emotiva donde se ha dado un poco más a conocer.

El Magatest

También lo hace sometiéndose al Magatest, en el que las preguntas son títulos de libros escritos por mujeres como Virginia Woolf, Ana María Matute, Almudena Grandes, Carmen Laforet o Elena Ferrante.

Tu 'primera memoria'...

Ir en un carrito por la calle Ventura Rodríguez, camino del Templo de Debod, mi parque de la infancia. Saludaba a la gente, ya apuntando maneras…

'Una habitación con vistas' a…

El mar.

¿'Orgullo y prejuicio(s)' sobre...?

La política y los políticos.

'La amiga estupenda' es…

La que está en los malos momentos, y en los buenos. Y no me he equivocado de orden.

¿Qué fue 'lo que el viento se llevó'?

La ficción de inmortalidad. Tenía auténtica fe en ella.

¿Queda algo de 'la edad de la inocencia'?

Sí. Soy demasiado confiada, y me gusta.

¿Qué te deja 'el corazón helado'?

El odio. Me preocupa que hoy en día sea políticamente tan rentable odiar.

¿'El mejor de los mundos posibles'?

Probablemente en el que vivimos. No lo sabemos.

¿A quién asesinarías 'en el Orient Express'? (o ¿a quién regalarías 'un viaje sin retorno'?)

A nadie.

¿Qué supone 'la ridícula idea de no volver a verte'?

El punto en el que estoy en estos precisos momentos. He sabido conservar a amigos que son auténticos compañeros de vida.

El 'amor más grande'...

El de una madre.

¿Para qué pedirías 'amnesia colectiva'?

Para nada. El horror no debe olvidarse, enseña la fragilidad de los derechos, de la Paz, de los consensos que hoy presuponemos.

Un 'secreto a voces'.

Que ya no tenemos candidatos, tenemos concursantes. Que ya no se vota, se nomina.

Un 'secreto inconfesable'.

Que va a seguir siendo inconfesable.

¿Qué es para ti 'nada'?

Aquello que no me deja huella.

'Cuando la revolución termine'...

Empezará la cuenta atrás de la siguiente.