"No es nada fácil". Esta fue, sin lugar a dudas, la frase más escuchada durante la deliberación del jurado encargado de decidir, entre tantísimo talento, a las afortunadas que serán Las Top 100 de esta décima edición.

Y por fin se desveló el misterio de quién iba a tener esa misión decisiva, pues los nombres de los miembros del jurado de Las Top 100 no se dan a conocer hasta que han votado, para evitar solicitudes y presiones, y hacer más independiente su trabajo.

Uno a uno fueron llegando, muy puntuales, a la sede de magasIN, donde tuvo lugar la reunión de deliberación. Proceden del mundo de la ciencia, la tecnología, la empresa, la comunicación, la investigación y las artes...

Mercedes Wullich, Jaume Miquel, Paloma Domingo, Ignacio García Berenguer, Nuria Vilanova, Eduardo López-Collazo, Ana Pérez Santamaría, Rafael Navarro, Carmen García, Rocío Güemes, Sara Cebrián, Mila Bueno, Carlos Pascual, Monica Zgaib, María Iturriagagoitia, Regina Revilla, Marcos García...

Y, como testigos, Pedro J. Ramírez, director y presidente de El Español, y Cruz Sánchez de Lara, abogada, escritora y vicepresidenta de El Español. Asimismo, el notario de Madrid vino a firmar el acta con las votaciones, que no se conocerán hasta el próximo 22 de febrero, para darle todavía más emoción a todo el proceso.

Entre los 16 miembros de nuestro jurado que vinieron a la deliberación, había once mujeres y cinco hombres de todas las edades y perfiles. Como sus deliberaciones son secretas —y así deben permanecer—, solo diremos que vinieron con los deberes muy bien hechos. Como explicaba Mario García: "Le he dedicado muchas noches a estudiar los perfiles de las candidatas y la reunión posterior me ayudó a despejar parte de mis dilemas".

Todos ellos ya habían votado de forma online (mediante un formulario confidencial) conocían perfectamente los perfiles de las candidatas. Pero no todas pueden ser elegidas, y "cribar" para seleccionar es un proceso que requiere comentar, acercar posiciones y, en caso de desacuerdo, votar a mano alzada para que la democracia decida.

Al frente de la reunión, Mercedes Wullich, la periodista, empresaria y consultora que hace diez años, tuvo un sueño y lo hizo realidad: crear Las Top 100, el ranking de referencia para visibilizar el talento femenino de todos los rincones de España.

Y ahora, además, reforzado desde su integración en magasIN de El Español. Rocío Güemes, de CEIM, lo resumía así: "Creo que la alianza El Español & Top 100 Mujeres Líderes ha sido un gran acierto; en todo el proceso ha quedado de manifiesto que en España hay un talento femenino sobresaliente; lo que ha hecho la deliberación del jurado poco sencilla. No hay duda que la misión y el método de Merche Wullich y la capacidad de difusión de Cruz Sánchez de Lara van a marcar un antes y un después en la historia del talento femenino de nuestro país".

Carlos Pascual, de Singular Beacon, también insistía en que "Las Top 100 es el proyecto de la vida de Mercedes Wullich y es clave cómo su talento y su visión se han desarrollado y ahora va a seguir creciendo gracias a El Español".

Y la deliberación fue laboriosa porque se trata de mujeres que son referentes en todos su campos, algunas incluso internacionalmente. Según Nuria Vilanova: "La lista de Las Top 100 se nos ha quedado corta: ¡demasiado talento!".

Para Eduardo López-Collazo, "como científico, ha sido una alegría ver a tantas colegas entre las candidatas, tantas mujeres de la ciencia en nuestro país, y fijarnos en la pendiente (de dónde surgieron y hasta dónde han llegado y en aquellas que, además, se han destacado como líderes".

En esta edición, además, no solo ha tenido el enorme desafío de dirimir cuál es la mejor candidata de las cinco finalistas de cada categoría sino también de votar a la candidata finalista entre las Top 100 Exterior. Monica Zgaib contaba tras la deliberación que "ha sido una experiencia fascinante el hallazgo, año tras año, de nuevos perfiles.

Y María Iturriagagoitia describía el proyecto como "el jardín del conocimiento y del reconocimiento del talento femenino" y cómo "en la deliberación del jurado han confluido miradas diversas pero siempre desde el diálogo y el respeto".

Gracias a su criterio, su imparcialidad y el buen hacer del jurado mujeres que están cambiando el mundo desde un pequeño laboratorio en alguna de las 17 comunidades autónomas, van a recibir un espaldarazo y convertirse en ejemplo a seguir para las niñas que sueñan con ser científicas.

La experta en tecnología Paloma Domingo insistía en la importancia de que "para las vocaciones STEM [acrónimo de las palabras inglesas Science, Technology, Engineering and Mathematics] faltan referentes, por eso es tan importante este tipo de iniciativas que las visibilizan".

La empresaria Ana Pérez de Santamaría, fundadora de Yibina, viene del mundos diferentes, el de las mujeres empresarias, "pero he aportado mi punto de vista sobre el emprendimiento y he intentado poner en valor los perfiles creativos".

La científica Sara Cebrián considera "fundamental involucrarse en todo el proceso, leer todos los perfiles, comprobar todo lo que han logrado y ayudar a dar a conocer a todas esas mujeres con un inmenso talento: me parece un ejercicio de sororidad maravilloso".

Su veredicto se dará a conocer en la Gran Gala que se celebrará, el próximo 22 de febrero, en el Teatro Real de Madrid. Mientras tanto, puedes conocer aquí, uno a uno, a todos los miembros del jurado, cuyos perfiles te presentamos en esta galería de imágenes.

