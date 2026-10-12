La arquitecta María Navarro y un portal de un edificio. E.E María José Navarro/iStock

María Navarro, arquitecta: "Cambiar la puerta original de la vivienda sin autorización de la comunidad puede tener consecuencias legales"

Cambiar la puerta de una vivienda puede convertirse en una de las decisiones más inesperadamente complicadas durante una reforma en España. Cambiarla por un modelo más seguro, moderno o acorde con la decoración parece, a primera vista, una elección que corresponde únicamente al propietario. Sin embargo, no siempre existe libertad absoluta para hacerlo.

La razón está en su particular ubicación. Aunque da acceso a una propiedad privada, su cara exterior se encuentra en un espacio compartido y forma parte de la imagen que ofrece el rellano junto con las puertas del resto de vecinos.

Precisamente por ello, antes de sustituirla conviene comprobar las normas de la comunidad y las características del edificio. María José Navarro (@mariajosenavarrosegura), arquiecta, explica en El Mueble qué aspectos deberían revisarse para evitar problemas posteriores: "La gran pregunta que se nos plantea siempre al hacer una reforma es si podemos instalar una puerta diferente a la del resto de vecinos", señala.

La puerta es privada pero afecta a la comunidad

Aquí aparece una peculiaridad que puede generar confusión entre los propietarios. "La puerta de entrada de una vivienda es un elemento aparentemente privado, pero en realidad se sitúa en un punto intermedio entre lo individual y lo colectivo", explica Navarro.

El propietario utiliza y mantiene su puerta, pero cualquier cambio visible desde el rellano puede alterar la apariencia general de la zona común. De ahí que, según advierte la arquitecta, "su modificación no es completamente libre".

No es lo mismo, además, cambiar una puerta en un edificio donde cada vivienda presenta acabados diferentes que hacerlo en una finca en la que todas mantienen exactamente el mismo diseño.

Navarro diferencia, en este sentido, varios escenarios. En los edificios que carecen de una estética claramente uniforme "puede haber más margen para el cambio, siempre que no se altere de forma evidente la armonía del conjunto", advierte.

La situación cambia en aquellas comunidades donde puertas, paredes y acabados siguen una misma línea visual. En ellas, "las limitaciones suelen ser mayores, aunque no siempre están escritas", subraya la experta.

Existe todavía un tercer supuesto: comunidades que sí han establecido reglas concretas sobre este elemento. "Algunos estatutos o acuerdos de comunidad regulan el tipo de puertas permitidas", explica la arquitecta.

Lo primero que hay que revisar

Antes de comprar una nueva puerta, María José aconseja comprobar los estatutos de la comunidad. No hacerlo puede llevar a elegir un modelo que posteriormente tenga que modificarse o sustituirse.

Según explica, "es el primer documento a consultar, ya que puede establecer colores, materiales o diseños obligatorios, o la prohibición expresa de modificar elementos visibles desde zonas comunes".

Puertas en un edificio. iStock

"En ese caso, cambiar la puerta sin autorización puede generar conflictos o incluso obligarte a revertir la intervención", sostiene.

Por eso, consultar al presidente o al administrador de la finca antes de encargar el trabajo puede ahorrar más de un problema, especialmente cuando se pretende instalar una puerta exteriormente distinta a las demás.

No todo depende del color o del diseño

La estética es solamente una parte de la cuestión. Una puerta de entrada también desempeña funciones relacionadas con la seguridad, el aislamiento y la protección de la vivienda.

Por este motivo, sustituir un modelo antiguo por otro visualmente atractivo no garantiza necesariamente que el cambio sea una mejora. Hay que prestar atención a sus características técnicas y a las exigencias que correspondan al inmueble.

"En algunos casos, sustituir la puerta original por una de menor calidad técnica puede incluso suponer un incumplimiento del Código Técnico de la Edificación (CTE)", advierte la arquitecta.

Factores como la resistencia al fuego o el aislamiento acústico pueden resultar relevantes dependiendo del edificio y de las características de la intervención. En puertas de seguridad o blindadas, además, conviene valorar el conjunto de prestaciones y no únicamente su acabado exterior.

Consultar antes para evitar inconvenientes

Incluso cuando no está claro que exista una obligación formal de solicitar autorización, comunicar previamente la intervención a la comunidad puede ser una precaución útil.

"Aunque no siempre sea obligatorio pedir permiso formal, hacerlo evita conflictos posteriores", recalca Navarro. De esta manera, el propietario puede conocer si existe algún acuerdo previo, comprobar qué acabados se admiten y saber si otros vecinos han realizado cambios similares.

También conviene tomar con cautela las imágenes de reformas que encontramos en redes sociales o revistas. Una puerta negra minimalista puede funcionar perfectamente en un edificio contemporáneo y resultar completamente discordante en una finca histórica.

Por eso, Navarro considera que otro error consiste en "copiar soluciones de internet sin adaptar al contexto del edificio. Cada comunidad tiene su propia 'identidad' arquitectónica", indica.