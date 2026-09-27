Ana, madre de 10 hijos, sobre su economía familiar: "El gasto medio de mi hogar es de 9.000 euros al mes"

Mantener una familia numerosa en España implica organizar un presupuesto en el que alimentación, suministros, ropa y otros gastos cotidianos se multiplican. En el caso de Ana, madre de diez hijos, las necesidades de su hogar hacen que cada mes tenga que afrontar una cantidad considerable de desembolsos.

Ana, empresaria y creadora de contenido conocida en Instagram como @unalocuradefamilia, habló hace un tiempo sobre su situación personal en una extensa entrevista concedida a la revista Lecturas. Allí abordó desde todo lo relativo a la convivencia en casa, hasta sus proyectos profesionales.

Uno de los datos que más llaman la atención tiene que ver precisamente con sus cuentas familiares. "El gasto promedio de mi hogar es de 9.000 euros mensuales", aseguraba. Una cantidad que, según explicó, puede variar considerablemente dependiendo del mes y de las necesidades que hayan surgido.

Para intentar contener parte de esos gastos, la familia ha incorporado diferentes fórmulas de ahorro en su día a día.

Disponen de placas solares para rebajar el consumo eléctrico, aprovechan ofertas cuando necesitan comprar grandes cantidades y dan una segunda vida a ropa, libros o juguetes que pasan de unos hermanos a otros.

La organización también llega al ocio y a las salidas familiares. Ana explicaba que, en lugar de acudir habitualmente al cine, recurren a plataformas de contenido para disponer de películas y series por una cantidad más reducida. Comer fuera de casa tampoco suele formar parte de sus planes frecuentes.

Eso no significa que hayan eliminado cualquier gasto que no sea imprescindible. La familia puede permitirse algunos caprichos y Ana asegura que sus hijos tienen cubiertas sus necesidades, aunque procurando controlar las compras y evitar gastar dinero de manera innecesaria.

Compaginar el trabajo con diez hijos

La economía no fue el único asunto que abordó durante la entrevista. Ana también recordó cómo organizaba sus jornadas cuando comenzó a desarrollar su actividad en las redes sociales mientras atendía su negocio y cuidaba de sus hijos.

"Por las mañanas atendía mi tienda y gestionaba los pedidos, aprovechaba también para editar contenido y colaboraciones con marcas, y por las tardes compaginaba los deberes de mis hijos, con la cena y las incidencias".

Un ritmo que, en muchas ocasiones, hacía complicado completar todas las tareas previstas durante el día. "Muchas veces aún así no me daba tiempo a todo. Con mucha frecuencia me quedaba dormida frente al portátil y esa era la señal de que había llegado al fin del día", explicaba al citado medio.

Así es el día a día en una casa con nueve niños

La convivencia con nueve hijos también obliga a mantener ciertas rutinas, aunque los imprevistos formen parte habitual de cada jornada. "Tenemos una rutina muy común, lo único que en una casa más abarrotada. Sí que es cierto que la cantidad de imprevistos se multiplica a medida que crece la familia. Las mañanas son imprevisibles y se convierten en una maratón por llegar a tiempo a clase".

Las situaciones cotidianas pueden convertir la salida hacia el colegio en uno de los momentos más intensos del día. "Desde el que se queda dormido y no nos damos cuenta hasta el último momento, al que desayunando se mancha todo el uniforme y tiene que cambiarse, el que se olvida la mochila en casa o el que cuando vamos a salir dice que no encuentra un zapato. Cuando llega la tarde, la casa vuelve a cobrar vida. Todo se llena de bocadillos, mochilas, libros y niños que corretean por los pasillos".

Al final de la jornada intentan mantener unos horarios para que los más pequeños descansen. "A eso de las 19:30 les damos la cena y la idea es que entre las 20:30 y las 21:00 estén en la cama. Otra cosa es la hora a la que conseguimos que dejen las risas y los cuchicheos para quedarse dormidos".

Para Ana, aprender a gestionar una familia de este tamaño ha sido un proceso que se ha producido poco a poco. "La gente imagina cómo sería su vida si de pronto tuviesen 10 hijos, pero la realidad es que no me convertí en madre de familia numerosa de golpe, sino que fueron llegando de uno a uno y por tanto nos fuimos adaptando de forma progresiva".