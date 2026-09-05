Ya es oficial: la nueva ayuda de hasta 12.000 euros para los propietarios que quieran reformar una vivienda vacía

Encontrar una vivienda a un precio asequible se ha convertido en una tarea complicada para muchas familias en España. La subida de los alquileres, la falta de oferta y el encarecimiento de la compra han situado el acceso a una casa entre las principales preocupaciones.

Una situación que contrasta con el número de inmuebles que permanecen vacíos. Para intentar que parte de estas viviendas vuelvan al mercado, las administraciones están reforzando los incentivos dirigidos a sus propietarios.

Aunque actualmente no existe una norma estatal que obligue de forma general a poner una vivienda vacía en alquiler, sí se han impulsado diferentes medidas que permiten aumentar el control sobre estos inmuebles, aplicar determinados recargos u ofrecer ayudas

La intención del Gobierno es conseguir que más viviendas deshabitadas regresen al mercado residencial, especialmente en aquellos lugares donde encontrar un alquiler se ha vuelto más difícil.

Dentro de esta estrategia se plantean incentivos para los propietarios que cedan sus viviendas vacías a programas de alquiler asequible. Entre ellos aparecen ayudas para reformar los inmuebles que pueden alcanzar los 12.000 euros.

Hasta 12.000 euros para reformar

Estas medidas forman parte del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que contempla diferentes incentivos para particulares y entidades que cedan una vivienda vacía para incorporarla a programas gestionados por las comunidades autónomas.

Uno de ellos permite al propietario recibir hasta 600 euros mensuales por la cesión, una cantidad que se añadiría a la renta abonada por el inquilino dentro de los límites establecidos por el programa.

Teniendo en cuenta que el alquiler estaría limitado también a 600 euros mensuales, el propietario podría llegar a percibir hasta 1.200 euros al mes. La vivienda debería permanecer cedida durante un periodo mínimo de siete años.

Pero el plan también tiene en cuenta que muchos inmuebles llevan tiempo desocupados y necesitan una puesta a punto antes de volver a utilizarse como vivienda.

Cuando sea necesario realizar obras para garantizar las condiciones de habitabilidad o accesibilidad exigidas, el propietario podrá acceder a una ayuda de hasta 12.000 euros por vivienda.

La subvención está destinada a cubrir los costes asociados a estas actuaciones, incluidos determinados gastos profesionales e impuestos. Para recibirla será necesario justificar correctamente las obras mediante las correspondientes facturas y documentación.

Además, la ayuda se establece por inmueble. De esta manera, un propietario que disponga de varias viviendas que cumplan las condiciones podría acceder al incentivo para cada una de ellas.

Otra ayuda al terminar la cesión

El programa también contempla qué ocurre cuando finaliza el periodo durante el que la vivienda ha estado destinada al alquiler asequible.

Si al recuperar el inmueble es necesario realizar obras para reparar desperfectos, el propietario podrá recibir hasta 18.000 euros adicionales para devolverlo a unas condiciones similares a las que presentaba antes de la cesión.

Con estos incentivos, el Gobierno busca que mantener una vivienda cerrada deje de resultar más atractivo que incorporarla al mercado, ofreciendo a los propietarios ciertas garantías económicas durante todo el proceso.

Quién podrá vivir en estas viviendas

Los inmuebles incorporados a estos programas estarán destinados principalmente a personas inscritas en programas públicos de atención social o que se encuentren en riesgo de exclusión.

Cuando no existan beneficiarios en estas circunstancias, podrán acceder otras personas cuyos ingresos anuales se encuentren dentro de los límites económicos fijados.

En concreto, podrán destinarse a hogares con rentas anuales iguales o inferiores a cinco veces el IPREM, siempre que cumplan el resto de requisitos establecidos.

De esta manera, la medida pretende actuar sobre dos problemas al mismo tiempo: movilizar viviendas que llevan tiempo vacías y aumentar la oferta de alquiler a precios más asequibles para quienes tienen mayores dificultades para acceder al mercado inmobiliario.