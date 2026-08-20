Alemania necesita trabajadores de la construcción: faltan 150.000 albañiles y pagan sueldos de hasta 84.000€

Ursula von der Leyen durante una comparecencia de la Comisión Europea. E.E.

Alemania se enfrenta desde hace años a un problema que amenaza con agravarse: la falta de trabajadores cualificados. Una situación especialmente visible en sectores como la construcción, donde numerosas empresas tienen dificultades para encontrar profesionales.

El envejecimiento de la población activa y la falta de relevo generacional explican parte del problema. Muchos trabajadores experimentados se acercan a la jubilación y no existen suficientes profesionales jóvenes para sustituirlos.

La situación resulta especialmente preocupante en un momento en el que Alemania necesita construir viviendas, rehabilitar edificios y modernizar sus infraestructuras.

Para ejecutar todos estos proyectos hacen falta albañiles, electricistas, fontaneros, operadores de maquinaria y otros muchos profesionales que actualmente escasean en el mercado laboral alemán.

Según datos del Instituto Económico Alemán (IW), el déficit relacionado con el sector de la construcción alcanza aproximadamente los 150.000 trabajadores cualificados.

La cifra engloba diferentes profesiones relacionadas con la construcción y los oficios técnicos, por lo que no corresponde exclusivamente a albañiles.

La falta de profesionales persiste incluso en un contexto de menor actividad económica. El IW lleva tiempo alertando de que los oficios cualificados continúan teniendo dificultades para cubrir numerosas vacantes.

El desafío puede hacerse todavía mayor con las inversiones previstas para modernizar las infraestructuras del país. Solo en las profesiones relacionadas con estas obras existe una brecha de alrededor de 69.000 trabajadores cualificados.

Los trabajadores que necesita Alemania

La demanda de profesionales se extiende prácticamente por toda la cadena de la construcción, desde quienes trabajan directamente en las obras hasta los encargados de planificarlas y supervisarlas.

Entre los perfiles necesarios se encuentran albañiles, encofradores, carpinteros, especialistas en hormigón, soldadores, yeseros, pintores y operadores de maquinaria pesada.

También existe necesidad de profesionales especializados en las instalaciones de los edificios, como fontaneros, electricistas y técnicos de calefacción y climatización.

Estos últimos perfiles cobran especial importancia por los proyectos destinados a renovar edificios antiguos y mejorar la eficiencia energética de las viviendas.

Alemania también necesita profesionales con mayor cualificación y responsabilidad. Entre ellos aparecen jefes de obra, técnicos de construcción, ingenieros civiles y responsables de proyectos.

El Instituto Económico Alemán estima que faltan alrededor de 10.000 profesionales especializados en la planificación de obras, además de más de 4.000 trabajadores cualificados vinculados a la ingeniería civil y las infraestructuras.

Sueldos de hasta 84.000 euros

Las oportunidades laborales también presentan importantes diferencias salariales. La remuneración depende del oficio, la experiencia, la responsabilidad asumida y la región de Alemania en la que se encuentre el puesto.

Las cantidades más elevadas corresponden principalmente a profesionales especializados y trabajadores que desempeñan funciones de dirección o supervisión.

Según el Entgeltatlas de la Agencia Federal de Empleo alemana, los puestos directivos relacionados con el desarrollo de proyectos inmobiliarios y la construcción registran una mediana de 5.962 euros brutos mensuales.

En la franja salarial superior, la remuneración puede superar los 7.000 euros brutos al mes, lo que permite alcanzar o superar los 84.000 euros brutos anuales.

Algunos perfiles llegan incluso más lejos. En el tramo superior de la distribución salarial, determinados cargos directivos alcanzan aproximadamente 7.346 euros brutos mensuales, más de 88.000 euros al año.

Los puestos de supervisión también presentan remuneraciones elevadas. Los responsables de montaje en construcción registran una mediana cercana a los 5.568 euros brutos mensuales.

En la franja superior, estos profesionales pueden acercarse a los 6.905 euros brutos al mes, dependiendo de factores como la experiencia y las responsabilidades del puesto.

Estas cifras no significan que todos los trabajadores de la construcción cobren 84.000 euros anuales. Los salarios más elevados corresponden fundamentalmente a perfiles experimentados, especializados y puestos con responsabilidad.

Facilidades para trabajar en Alemania

La necesidad de profesionales ha llevado a Alemania a modificar su legislación para facilitar la incorporación de trabajadores cualificados procedentes de países de fuera de la Unión Europea.

La Ley de Inmigración de Trabajadores Cualificados amplió las posibilidades para acceder al mercado laboral alemán y abrió nuevas vías basadas en la experiencia profesional.

Para determinadas profesiones no reguladas ya no siempre es necesario obtener el reconocimiento formal de la cualificación profesional en Alemania antes de viajar al país.

Una de las vías permite trabajar si el profesional posee una cualificación reconocida oficialmente en el país donde la obtuvo y acredita al menos dos años de experiencia profesional durante los últimos cinco años.

Además, el trabajador debe disponer de una oferta concreta de empleo en Alemania y cumplir las condiciones establecidas para este permiso.

En 2026, esta vía contempla con carácter general un salario bruto mínimo de 45.934,20 euros anuales, aunque existen excepciones, entre ellas determinados empleos sujetos a convenios colectivos.

Buscar empleo durante un año

Alemania cuenta además con la denominada Tarjeta de Oportunidades (Chancenkarte), una alternativa destinada a personas que todavía no tienen un puesto de trabajo pero quieren trasladarse al país para buscarlo.

Este permiso puede concederse inicialmente durante un máximo de 12 meses y utiliza, en determinados casos, un sistema de puntos para determinar quién puede acceder a él.

Entre los criterios que se valoran aparecen la cualificación profesional, la experiencia laboral, la edad y los conocimientos de idiomas.

Quienes acceden mediante el sistema de puntos deben acreditar, entre otros requisitos, conocimientos mínimos de alemán de nivel A1 o inglés de nivel B2.

La combinación de estas nuevas vías migratorias con la falta de profesionales abre oportunidades para trabajadores extranjeros que quieran incorporarse al mercado laboral alemán.

Una necesidad que puede aumentar durante los próximos años si Alemania acelera sus proyectos de vivienda, rehabilitación e infraestructuras mientras una parte de sus trabajadores más experimentados alcanza la edad de jubilación.