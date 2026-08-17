Un albañil de 22 años: "El 95% de las personas que aprende esta profesión tienen empleo y estabilidad laboral"

Durante años, estudiar una carrera universitaria fue sinónimo de estabilidad, buenos salarios y mayores oportunidades laborales. Sin embargo, el mercado de trabajo ha cambiado y cada vez son más los expertos que advierten de un desajuste entre la formación de los jóvenes y las necesidades reales de las empresas.

Los datos respaldan esta tendencia. Cerca de uno de cada tres trabajadores en España está sobrecualificado para el puesto que ocupa, lo que significa que muchos titulados desempeñan empleos que no requieren sus estudios mientras numerosos oficios manuales y técnicos tienen dificultades para encontrar profesionales.

En medio de esta falta de relevo generacional y de trabajadores cualificados, la construcción se ha convertido en uno de los sectores con más oportunidades de empleo en España. Así lo sostiene Santiago Carpintero, un albañil de 22 años, que destaca el elevado nivel de inserción laboral de quienes deciden formarse en el oficio.

La construcción busca relevo

La falta de mano de obra se ha convertido en una de las mayores preocupaciones del sector de la construcción en España. Aunque la actividad continúa creciendo y la demanda de vivienda sigue siendo elevada en muchas zonas del país, las empresas tienen cada vez más dificultades para cubrir vacantes.

La Confederación Nacional de la Construcción lleva años alertando de un déficit estructural que ronda los 700.000 profesionales, una cifra que pone de manifiesto la magnitud del problema.

Para Santiago Carpintero, la explicación es sencilla. Cada año aumentan las necesidades del sector mientras disminuye el número de personas dispuestas a incorporarse a la profesión.

"La albañilería es la profesión del futuro. ¿Por qué? Porque cada año va aumentando toda la demanda. No hay albañiles, hay muchísimas obras y no hay mano de obra y esto es un problema fundamental", explica en un vídeo de su canal de TikTok.

Lejos de la imagen tradicional que durante años acompañó a los trabajos manuales, el joven defiende que la construcción ofrece actualmente algo que muchos trabajadores buscan y no siempre encuentran en otros ámbitos: estabilidad.

De hecho, considera que las oportunidades de inserción laboral son muy superiores a las de numerosas titulaciones universitarias. "El 95% de las personas que aprenden esta profesión tienen empleo y estabilidad laboral", asegura, antes de añadir que "eso no lo puede decir cualquier carrera universitaria".

El problema no se limita únicamente a la falta actual de trabajadores, sino que los expertos advierten de que el verdadero desafío llegará en los próximos años, cuando una parte importante de la plantilla alcance la edad de jubilación.

Los datos muestran que la edad media de los trabajadores del sector supera ya los 45 años. Además, aproximadamente un 22% de los profesionales tiene más de 55 años, lo que significa que una parte significativa de la mano de obra actual abandonará el mercado laboral durante la próxima década.

Carpintero se pregunta qué ocurrirá cuando esos trabajadores experimentados se retiren y no existan suficientes jóvenes preparados para sustituirlos. "¿Cómo se fabricarán las casas de aquí a 20 años si los que las construyen ya se han jubilado?", plantea.

A su juicio, el relevo generacional no está llegando con la intensidad necesaria y eso provocará que la demanda de profesionales siga aumentando.

Por ese motivo considera que quienes decidan incorporarse al sector en los próximos años encontrarán condiciones laborales muy favorables. "El día de mañana vamos a estar solos y se va a ganar mucho dinero en la construcción", afirma.

Más allá del salario, el albañil destaca otros aspectos que, según él, suelen pasar desapercibidos cuando se habla del oficio. Explica que gran parte del trabajo se desarrolla en equipo y que existe un fuerte compañerismo entre profesionales.

También defiende que los horarios y las condiciones laborales han evolucionado notablemente respecto a la imagen que muchas personas todavía conservan del sector.

La formación gratuita abre la puerta a un empleo casi inmediato

Uno de los factores que más favorecen la incorporación de nuevos trabajadores es la existencia de itinerarios formativos accesibles y especializados. A diferencia de otras profesiones que exigen largos periodos de estudio, la construcción ofrece diferentes vías para adquirir conocimientos prácticos en un plazo relativamente corto.

Santiago Carpintero insiste en que existen alternativas gratuitas para quienes quieran iniciarse en el oficio. "Existen cursos de formación gratuita en albañilería para que aprendas y te puedas formar para un futuro", explica.

Entre las opciones disponibles destacan los programas impulsados por la Fundación Laboral de la Construcción, que cuenta con centros repartidos por toda España y desarrolla cursos orientados a las necesidades reales de las empresas.

Según el joven profesional, estos programas permiten obtener las competencias necesarias para comenzar a trabajar en el sector con garantías.

También subraya la importancia de la Formación Profesional vinculada a la edificación, una modalidad que en los últimos años ha ganado prestigio por sus elevadas tasas de inserción laboral.

"Si estáis interesados en comenzar, podéis informaros en los centros de la Fundación Laboral de toda España, lo que te capacitará para ser técnico de albañilería. También puedes informarte de los ciclos FP de formación profesional en edificación, que comenzarán el próximo septiembre en tu ciudad", señala.