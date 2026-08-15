Suiza necesita albañiles: faltan más de 20.000 trabajadores de la construcción y pagan sueldos de hasta 8.900 euros

Suiza se ha convertido en uno de los destinos europeos más atractivos para quienes trabajan en la construcción. Los elevados salarios se unen a un problema que afecta desde hace años al sector: la falta de profesionales.

Según datos de la Oficina Federal de Estadística de Suiza (OFS), más de 20.000 puestos de trabajo permanecen sin cubrir en el sector de la construcción del país.

La escasez afecta especialmente a determinados profesionales cualificados. Los estudios de la Sociedad Suiza de Empresarios Constructores (SBV) apuntan a la necesidad de incorporar albañiles y otros perfiles técnicos vinculados a las obras.

Entre las razones se encuentra la falta de relevo generacional. Parte de los profesionales veteranos está llegando a la jubilación mientras muchos jóvenes suizos se orientan hacia sectores como la tecnología, la banca, la farmacia o la ingeniería.

A ello se suma la actividad que mantiene el país en infraestructuras y vivienda. Las inversiones en túneles, ferrocarriles y rehabilitación energética de edificios hacen necesario incorporar nuevos profesionales.

La construcción suiza depende, además, en buena medida de trabajadores procedentes de otros países. Portugal, Italia, Kosovo, España, Alemania y Francia se encuentran entre los principales lugares de origen de esta mano de obra extranjera.

Sueldos de hasta 8.900 euros

Uno de los grandes atractivos de trabajar en la construcción en Suiza son los salarios. Las cantidades están condicionadas por la categoría profesional, la experiencia y la región en la que se encuentre la empresa.

Las condiciones del sector están reguladas por el Landesmantelvertrag (LMV), el convenio colectivo marco de la construcción, que establece salarios mínimos para las diferentes categorías profesionales.

Un peón o ayudante sin formación puede cobrar entre 4.500 y 5.000 francos suizos brutos mensuales, aproximadamente entre 4.700 y 5.200 euros.

En el caso de un operario especializado o un trabajador con experiencia, las cantidades pueden situarse entre 5.000 y 5.500 francos, equivalentes aproximadamente a entre 5.200 y 5.700 euros.

Los albañiles, enlosadores o carpinteros cualificados pueden alcanzar entre 5.500 y 6.500 francos suizos brutos mensuales. Al cambio, son aproximadamente entre 5.700 y 6.800 euros.

Los salarios más elevados corresponden a puestos de responsabilidad. Un encargado o jefe de obra con experiencia puede situarse entre 6.500 y 8.500 francos o más, alrededor de 6.800 a 8.900 euros mensuales.

A estas cantidades hay que añadir la decimotercera paga contemplada en las condiciones del sector. De esta forma, la remuneración anual puede ser especialmente elevada para los profesionales cualificados y los responsables de obra.

Sin embargo, cobrar más de 5.000 francos al mes no significa disponer íntegramente de esa cantidad. El coste de vida en Suiza es considerablemente superior al de España y hay varios gastos que deben tenerse en cuenta.

El alquiler de un estudio o una vivienda modesta puede rondar entre 1.200 y 1.800 francos al mes, aunque muchos trabajadores optan inicialmente por compartir piso para reducir gastos.

También hay que pagar el seguro médico obligatorio, que puede suponer varios cientos de francos mensuales. A ello se añaden la alimentación, el transporte y los correspondientes impuestos y cotizaciones.

En el caso de determinados trabajadores extranjeros, los impuestos se descuentan directamente de la nómina mediante el denominado impuesto en la fuente, cuya cuantía depende del cantón y de las circunstancias personales.

Requisitos para trabajar

Los españoles cuentan con una ventaja a la hora de buscar empleo en Suiza. Aunque el país no pertenece a la Unión Europea, existe un acuerdo de libre circulación con la UE que facilita el acceso de sus ciudadanos al mercado laboral suizo.

Dependiendo de la duración del contrato, los trabajadores pueden necesitar diferentes permisos de residencia. Entre los más habituales se encuentran el permiso L, vinculado a estancias de duración limitada, y el permiso B para residencias más prolongadas.

El idioma es otro de los factores importantes. En la Suiza alemana, donde existe una elevada actividad económica y constructora, tener conocimientos de alemán facilita considerablemente encontrar trabajo.

En los cantones francófonos, como Ginebra, Vaud o Neuchâtel, se demanda francés, mientras que en el Tesino el idioma predominante es el italiano.

En la construcción, conocer el idioma tiene además una importancia especial por motivos de seguridad. Entender instrucciones, señalizaciones y normas de prevención puede ser imprescindible para trabajar en una obra.

Una de las vías utilizadas para acceder a estos empleos son las agencias de trabajo temporal y empresas de selección de personal, que ponen en contacto a profesionales extranjeros con compañías suizas.

Para un albañil español con experiencia y conocimientos del idioma, las oportunidades pueden resultar especialmente atractivas. Un profesional cualificado puede superar los 6.000 euros brutos mensuales, mientras que los puestos de responsabilidad pueden acercarse a los 9.000 euros.

El elevado coste de vida obliga, no obstante, a hacer cuentas antes de dar el paso. Aun así, los más de 20.000 puestos sin cubrir muestran hasta qué punto la construcción suiza necesita incorporar nuevos trabajadores.