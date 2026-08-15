Confirmado: la ayuda de hasta 1.500 euros para amueblar viviendas en esta ciudad de 175.000 habitantes

Comprar una vivienda supone uno de los mayores desembolsos económicos, pero los gastos no terminan con la firma de la hipoteca. Amueblar, comprar electrodomésticos o equipar las diferentes estancias puede añadir fácilmente varios miles de euros más al presupuesto inicial.

Precisamente para aliviar parte de estos primeros gastos, el Ayuntamiento de Albacete ha anunciado una nueva línea de ayudas dirigida a jóvenes que hayan comprado una vivienda en el municipio.

El programa contará con un millón de euros de presupuesto y permitirá recibir hasta 1.500 euros por beneficiario.

Si se utilizara la totalidad de los fondos disponibles y todos los solicitantes recibieran la cuantía máxima, la iniciativa podría llegar a alrededor de 666 viviendas.

Pero la medida tiene también otro objetivo, además de facilitar el equipamiento de los nuevos hogares, el Ayuntamiento busca que ese dinero repercuta directamente en los comercios de proximidad de Albacete.

Quién puede recibir los 1.500 euros

Las subvenciones están pensadas para compradores de entre 18 y 37 años que hayan adquirido una vivienda dentro del término municipal de Albacete entre el 1 de julio de 2025 y el 31 de diciembre de 2026.

También habrá un límite respecto al valor del inmueble. El precio de compra de la vivienda no podrá superar los 280.000 euros, impuestos incluidos, para poder acogerse al programa.

Además, será necesario tener nacionalidad española, pertenecer a un país de la Unión Europea o acreditar residencia legal e ininterrumpida en España desde 2021. También se exigirá estar empadronado en Albacete desde el 1 de enero de ese mismo año.

A estos requisitos se suma disponer de una fuente habitual de ingresos y respetar los límites de renta que establezcan las bases. Estos variarán dependiendo de las características del nuevo hogar, por ejemplo, si compra una sola persona, una pareja o una familia con hijos.

No podrán beneficiarse quienes ya sean propietarios de otro inmueble. También quedarán fuera las compraventas entre familiares de primer grado y aquellas operaciones en las que el solicitante participe en la empresa propietaria de la vivienda adquirida.

Muebles, electrodomésticos y decoración

Una de las particularidades de esta ayuda es que el dinero no se entregará directamente en la cuenta bancaria. Los beneficiarios recibirán una tarjeta emitida por una entidad colaboradora que podrán utilizar únicamente en los establecimientos de Albacete adheridos al programa.

El funcionamiento será similar al empleado en otras convocatorias municipales, como las ayudas por nacimiento y permitirá destinar el importe a numerosos productos necesarios para poner a punto una vivienda.

Entre ellos se encuentran muebles para el salón, dormitorios, cocina o baño, además de electrodomésticos grandes y pequeños, lámparas y diferentes artículos de decoración.

También podrán adquirirse textiles para vestir la casa, utensilios de cocina y productos destinados al baño. De esta manera, la ayuda cubre buena parte de esos primeros gastos que aparecen cuando llega el momento de equipar un nuevo hogar.

Cómo solicitar la ayuda

La gestión de la convocatoria corresponderá a Urvial, la empresa municipal de vivienda de Albacete. Una vez publicadas las bases en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), las solicitudes podrán tramitarse a través de su sede electrónica.

Los interesados dispondrán de tres meses desde la publicación de las bases para presentar la documentación. Sin embargo, este plazo podría finalizar antes si se agota el millón de euros reservado para el programa.

Además, recibir estos hasta 1.500 euros no impedirá acceder a otras prestaciones. La subvención será compatible con otras ayudas destinadas a la compra de vivienda, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en cada convocatoria.