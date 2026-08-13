La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: la comunidad de vecinos puede prohibir traer invitados a la piscina comunitaria

Durante los meses de verano, las piscinas comunitarias se convierten en uno de los espacios más valorados por quienes viven en urbanizaciones y comunidades de propietarios. Son lugares pensados para el descanso, la convivencia y el ocio, especialmente cuando las altas temperaturas obligan a buscar refugio frente al calor.

Sin embargo, el aumento de usuarios durante las vacaciones también suele generar conflictos entre vecinos. Las dudas sobre quién puede acceder a estas instalaciones, cuántas personas pueden utilizarlas al mismo tiempo o si es posible acudir acompañado son cuestiones que aparecen cada año en numerosas comunidades.

Lo que muchos desconocen es que buena parte de estas situaciones no dependen únicamente de la voluntad de los vecinos o del criterio del presidente de la comunidad. La legislación vigente otorga a las comunidades herramientas para organizar el uso de los espacios comunes y garantizar que todos los residentes puedan disfrutarlos en condiciones adecuadas.

La comunidad puede regular la entrada

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) permite a las comunidades de propietarios establecer normas sobre el uso de los elementos comunes del edificio o la urbanización.

Entre ellos se encuentra la piscina, una instalación cuyo mantenimiento, conservación y disfrute corresponde a todos los propietarios que contribuyen a sufragar sus gastos.

Esto significa que una comunidad puede aprobar normas destinadas a regular quién accede a la piscina y en qué condiciones.

Entre esas medidas figura la posibilidad de limitar o incluso prohibir la entrada de invitados externos cuando así lo considere necesario para garantizar una convivencia adecuada o preservar el correcto funcionamiento de las instalaciones

La base jurídica principal se encuentra en el artículo 6 de la Ley de Propiedad Horizontal, que permite a las comunidades aprobar un Reglamento de Régimen Interior. Este documento sirve para regular aspectos cotidianos de la convivencia y concretar cómo deben utilizarse los servicios comunes.

Gracias a esta herramienta, una comunidad puede establecer diferentes restricciones relacionadas con la piscina. Algunas optan por permitir únicamente el acceso a propietarios e inquilinos residentes, mientras que otras permiten invitados, aunque fijando un número máximo por vivienda o implantando sistemas de control mediante pases temporales.

Imagen de ilustración. iStock.

También es habitual que determinadas urbanizaciones adopten medidas especiales durante los fines de semana o en periodos de máxima ocupación. El objetivo suele ser evitar situaciones de saturación que dificulten el uso normal de la piscina por parte de quienes residen habitualmente en la finca.

Además, la aprobación de estas normas no exige unanimidad. La Ley de Propiedad Horizontal establece que la modificación o aprobación del Reglamento de Régimen Interior puede realizarse mediante mayoría simple de los propietarios presentes en la junta, siempre que se cumplan los requisitos legales de convocatoria y votación.

La seguridad y el aforo también justifican las restricciones

Más allá de las normas internas, existen razones legales relacionadas con la seguridad que pueden obligar a limitar la presencia de invitados en determinadas circunstancias.

Las piscinas comunitarias están sujetas a normativas autonómicas y municipales que regulan aspectos como las condiciones higiénicas, la seguridad de los usuarios o los límites de aforo.

Cuando el número de personas presentes supera la capacidad autorizada de la instalación, la comunidad puede enfrentarse a sanciones administrativas.

Por ese motivo, si la llegada de invitados provoca que la piscina se encuentre habitualmente por encima de los niveles permitidos, la comunidad no solo puede restringir el acceso, sino que en muchos casos tiene la obligación de adoptar medidas para evitar incumplimientos.

La propia Ley de Propiedad Horizontal reconoce que el derecho de un propietario a utilizar los elementos comunes encuentra un límite cuando su conducta perjudica el derecho de los demás vecinos.

En otras palabras, ningún residente puede hacer un uso de las instalaciones que impida o dificulte que el resto disfrute de ellas en condiciones normales.

Cuando una piscina permanece constantemente masificada por la presencia de personas ajenas a la comunidad, resulta más sencillo justificar jurídicamente medidas restrictivas destinadas a recuperar el equilibrio entre los derechos de todos los usuarios.

Existen límites que la comunidad debe respetar

Aunque las comunidades cuentan con capacidad para regular el acceso, esa facultad no es absoluta. Los acuerdos adoptados deben respetar los principios de igualdad, proporcionalidad y no discriminación que han sido reiteradamente defendidos por los tribunales.

Por ejemplo, una comunidad no podría permitir invitados a determinados propietarios y prohibírselos a otros sin una justificación objetiva. Tampoco podría aplicar las normas de forma arbitraria o selectiva dependiendo de la persona afectada.

La jurisprudencia ha señalado en distintas ocasiones que las normas internas deben perseguir un interés legítimo relacionado con la convivencia, la seguridad o la conservación de las instalaciones, y no convertirse en instrumentos para perjudicar a determinados vecinos.

De igual modo, las restricciones deben estar correctamente aprobadas por la junta y reflejadas en las normas comunitarias. Una simple decisión del presidente o de algunos vecinos carecería de validez si no existe un acuerdo adoptado conforme a los procedimientos previstos en la ley.