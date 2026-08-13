Un experto energético avisa: "Si pones el aire acondicionado a 24 grados gasta y consumes mucho menos"

Las olas de calor, cada vez más frecuentes durante el verano, han hecho que los equipos de aire acondicionado ganen presencia en los hogares españoles. Para muchas familias se han convertido en grandes aliados frente a las altas temperaturas.

Sin embargo, uno de los principales reparos a la hora de utilizar estos aparatos tiene que ver con su consumo y con el temor a que su uso frecuente termine disparando la factura de la luz.

Tener un equipo de climatización tampoco garantiza que se esté utilizando de la forma más eficiente. Algunos hábitos muy extendidos pueden provocar que el aparato consuma más energía de la necesaria.

La temperatura ideal

El asesor energético Iván Terrón ha explicado a través de sus redes sociales (@ivanterron_asesor) cuál es, en su opinión, la temperatura adecuada para utilizar el aire acondicionado en casa sin disparar el consumo.

El experto asegura que "cada grado que pongas por debajo de 24 ºC dispara el consumo del compresor". Además, advierte de que seleccionar una temperatura muy baja no hace que el aparato enfríe más rápido.

Es habitual llegar a casa con mucho calor y poner el aire acondicionado a 16 o 18 ºC pensando que así la estancia alcanzará antes una temperatura agradable. Sin embargo, Terrón señala que se trata de un error.

El equipo no expulsa necesariamente aire más frío por haber seleccionado 18 ºC en lugar de 24 ºC. Lo que cambia principalmente es el tiempo durante el que tendrá que trabajar el compresor hasta alcanzar la temperatura fijada.

Por este motivo, establecer una temperatura demasiado baja puede aumentar considerablemente el consumo eléctrico sin conseguir que la habitación se enfríe más rápido.

Como referencia habitual, se estima que cada grado adicional de refrigeración puede incrementar el consumo energético alrededor de un 7-8%, aunque el porcentaje concreto depende del aparato, las condiciones exteriores y el aislamiento de la vivienda.

"Si queréis enfriar la habitación, no pongáis el aire a 18 °C, ponedlo a 24 °C, que gastáis y consumís mucho menos", explica Iván Terrón.

Entre 24 y 26 grados

La recomendación de Terrón coincide con la de fabricantes y especialistas en climatización, que suelen situar en un rango similar la temperatura adecuada para mantener el confort sin elevar innecesariamente el consumo.

El fabricante de electrodomésticos y equipos de climatización Midea sitúa entre 24 ºC y 26 ºC una temperatura adecuada para utilizar sus equipos durante el verano. Para dormir, recomienda un rango de entre 23 ºC y 26 ºC.

Además del ahorro energético, conviene evitar diferencias excesivas entre la temperatura exterior y la interior. Mantener el termostato demasiado bajo puede provocar un contraste térmico elevado al entrar o salir de casa.

La temperatura elegida también repercute directamente en el tiempo de funcionamiento del equipo. Cuanto mayor sea el esfuerzo necesario para alcanzar y mantener la temperatura seleccionada, mayor será generalmente el consumo eléctrico.

Cómo reducir el consumo

Ajustar correctamente la temperatura es solo una de las medidas que pueden ayudar a reducir el gasto del aire acondicionado durante los meses de verano.

También es importante prestar atención a la eficiencia del aparato. A la hora de comprar un nuevo equipo, conviene consultar su etiqueta energética y comparar su consumo antes de elegir un modelo.

Los equipos más eficientes suelen implicar una inversión inicial mayor, pero pueden compensarla a largo plazo gracias a un menor consumo eléctrico, especialmente en viviendas donde el aire acondicionado se utiliza con frecuencia.

Otra opción es recurrir al modo ECO cuando el aparato disponga de esta función. Estos programas ajustan automáticamente diferentes parámetros de funcionamiento para tratar de mantener el confort reduciendo el gasto energético.

También puede resultar útil programar el apagado automático durante la noche. De esta forma se evita que el equipo permanezca encendido más tiempo del necesario mientras se duerme.

A estas medidas se suma un aspecto fundamental: el mantenimiento del aparato. Los filtros deben limpiarse periódicamente siguiendo las indicaciones del fabricante, ya que la acumulación de suciedad puede reducir el rendimiento del equipo.

Mantener los filtros y el resto del sistema en buenas condiciones favorece una climatización más eficiente y ayuda a evitar esfuerzos innecesarios del aparato.

Un mantenimiento adecuado no solo contribuye a controlar el consumo energético, sino que también puede ayudar a conservar el equipo en mejores condiciones y prolongar su vida útil.