Un economista, sobre las bajas laborales: "Hay muchos jefes inaguantables, los trabajadores no tienen más remedio que pedir la baja"

Las bajas laborales se han convertido en uno de los asuntos que más preocupan a empresas, administraciones y expertos en mercado laboral. España cerró 2025 con un nuevo máximo histórico, al alcanzar una prevalencia media de 55,1 procesos de incapacidad temporal por cada 1.000 ocupados.

El incremento de esta situación ha reabierto el debate sobre las causas que hay detrás de las cifras. Mientras algunas voces reclaman endurecer los controles para evitar posibles abusos, otros expertos ponen el foco en el deterioro de la salud mental, el estrés y las condiciones laborales como factores que explican buena parte de estas incapacidades temporales.

Precisamente, uno de los economistas que ha defendido esta última visión es Gonzalo Bernardos. El catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona considera que no todas las bajas responden a un uso indebido del sistema y sostiene que, en muchos casos, los trabajadores recurren a ellas porque desarrollan su actividad en entornos laborales que las incentivan.

Las bajas laborales y el ambiente de trabajo

El debate sobre el incremento de las bajas laborales ha vuelto a ocupar el foco mediático durante las últimas semanas. Mientras empresarios, sindicatos y administraciones buscan fórmulas para contener el aumento del absentismo, también crecen las voces que reclaman analizar qué hay detrás de esas cifras o si están justificadas.

Uno de los últimos en pronunciarse ha sido Gonzalo Bernardos. Durante su intervención en Más vale tarde, de La Sexta, el economista analizó cómo está evolucionando la incapacidad temporal en España y confesó cómo los trabajadores más jóvenes presentan una incidencia de bajas superior a la de las generaciones de mayor edad.

Según explicó, tanto los empleados de entre 16 y 24 años como los que tienen entre 25 y 34 años solicitan bajas laborales con mayor frecuencia que los trabajadores situados entre los 55 y los 64 años.

Para Bernardos, esta diferencia guarda una estrecha relación con el aumento de los problemas de salud mental entre la población joven, una realidad que ha adquirido un peso cada vez mayor desde la pandemia y que también reflejan numerosos informes sobre incapacidad temporal.

No obstante, el economista quiso matizar que el fenómeno no puede explicarse únicamente por la conducta de los trabajadores. A su juicio, existen situaciones muy distintas que deben analizarse de forma separada, ya que conviven casos de abuso con otros en los que la baja médica constituye la única salida para proteger la salud del empleado.

"Ojo, sí que hay trabajadores que son realmente una lacra para la empresa, pero también muchísimos jefes inaguantables y a los trabajadores no les queda más remedio que pedir la baja", afirmó durante el programa.

El economista Gonzalo Bernardos. E.E

Con estas palabras, el economista introdujo un elemento que, en muchas ocasiones, queda fuera del debate público: la influencia del clima laboral. Bernardos considera que las relaciones entre empleados y responsables directos pueden convertirse en un factor determinante para la salud física y, especialmente, psicológica de los trabajadores.

La presión constante, la falta de reconocimiento, una gestión basada en el conflicto o la existencia de ambientes laborales tóxicos pueden terminar derivando en ansiedad, estrés o cuadros depresivos que requieren una incapacidad temporal.

Desde esta perspectiva, la baja médica deja de interpretarse únicamente como una decisión individual y pasa a entenderse como la consecuencia de unas condiciones de trabajo que han terminado deteriorando la salud del empleado.

Sus declaraciones llegan en un momento en el que el incremento de las bajas por trastornos relacionados con la salud mental figura entre las principales preocupaciones de expertos y administraciones, especialmente porque afecta con mayor intensidad a los trabajadores jóvenes y porque suele implicar procesos de recuperación más largos que otras patologías.

Al mismo tiempo, Bernardos tampoco evita reconocer que existen empleados que utilizan de forma inadecuada el sistema de incapacidad temporal y que generan importantes problemas dentro de las empresas.

Sin embargo, insiste en que reducir todo el fenómeno al fraude supone ofrecer una visión incompleta de una realidad mucho más compleja.