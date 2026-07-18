Los veterinarios están de acuerdo: los gatos no se acuestan sobre el ordenador por el calor, es para llamar la atención

Quien convive con un gato probablemente haya vivido la misma escena más de una vez. Basta con encender el ordenador para trabajar o estudiar para que, pocos minutos después, el felino aparezca dispuesto a tumbarse sobre el teclado.

Aunque muchos creen que simplemente busca una superficie caliente, los expertos y veterinarios aseguran que este comportamiento tiene un significado mucho más profundo.

Estos coinciden en que el calor del portátil influye, pero no es el principal motivo. En realidad, el ordenador representa uno de los objetos que más atención recibe por parte de su dueño y el gato aprende rápidamente que colocarse sobre él es una forma muy eficaz de convertirse en el centro de todas las miradas.

Lejos de tratarse de un desafío o de una conducta caprichosa, tan propia de estas mascotas, este gesto suele ser una muestra del vínculo que mantiene con la persona con la que convive.

No solo buscan calor

Los gatos son grandes observadores de las rutinas diarias. Pasan buena parte del tiempo analizando los hábitos de quienes viven con ellos y aprenden con facilidad qué acciones provocan una respuesta.

La veterinaria Alice Barker explica que muchos gatos descubren que, cuando se tumban sobre el ordenador, consiguen una reacción inmediata. Aunque el propietario solo pretenda apartarlo para seguir trabajando, acaba hablándole, acariciándolo o mirándolo, justo lo que el animal buscaba.

Para el gato, cualquier interacción supone una recompensa. Por eso, si el comportamiento funciona una vez, es muy probable que vuelva a repetirlo cada vez que vea el ordenador abierto.

A ello se suma otro factor importante: el calor. Los ordenadores portátiles desprenden una temperatura agradable para estos animales, que siempre buscan lugares cálidos donde descansar sin gastar demasiada energía en mantener su temperatura corporal.

Gato en el regazo de su dueña mientras teclea en el ordenador IStock

Sin embargo, los especialistas insisten en que el calor, por sí solo, no explica esta conducta. Si el objetivo fuera únicamente mantenerse caliente, elegirían cualquier otro rincón soleado de la casa.

La veterinaria Holly Anne Hills señala que los gatos identifican rápidamente qué objeto monopoliza la atención de su dueño. Cuando una persona pasa horas mirando una pantalla, el animal entiende que colocarse delante de ella es la manera más rápida de recuperar ese protagonismo.

No castigar

Aunque trabajar con un gato sentado sobre el teclado puede resultar desesperante, los expertos recomiendan evitar los gritos, los castigos o empujarlo de forma brusca.

La especialista certificada en comportamiento animal, Jill Goldman, recuerda que este comportamiento tiene una intención social y afectiva. El gato no pretende molestar, sino compartir tiempo con su propietario y formar parte de la actividad que está realizando.

Además, los felinos son especialmente sensibles a las experiencias negativas. Un castigo repetido puede generar estrés, desconfianza e incluso deteriorar el vínculo con la persona.

Por eso, los veterinarios consideran que la mejor estrategia consiste en redirigir la conducta hacia una alternativa más adecuada en lugar de intentar eliminarla mediante reprimendas.

Conseguir que deje libre el teclado

Una de las recomendaciones más eficaces consiste en preparar un espacio cómodo muy cerca del escritorio. Una cama, una manta mullida o un cojín colocado junto al ordenador permiten que el gato permanezca cerca de su dueño sin necesidad de ocupar el teclado.

También resulta muy útil dedicar unos minutos al juego antes de comenzar la jornada de trabajo. Una sesión de actividad física ayuda a reducir el aburrimiento y favorece que después busque descansar.

Los juguetes interactivos, los rascadores y los comederos de enriquecimiento ambiental también pueden mantener entretenido al animal mientras la persona trabaja frente al ordenador.

Los especialistas aconsejan reforzar siempre las conductas positivas. Si el gato elige descansar en el lugar preparado para él, conviene premiarlo con caricias, palabras suaves o alguna golosina apta para felinos.

De esta forma, asociará ese espacio con una experiencia agradable y tendrá más probabilidades de volver a utilizarlo. Al final, que un gato se tumbe sobre el teclado no significa que quiera interrumpir el trabajo. Para los veterinarios,