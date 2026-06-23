Santi Villafruela, fontanero: "Por 10 minutos de trabajo arreglando una avería puedo cobrar 200 euros"

En un mundo dominado por la inteligencia artificial, son cada vez más las personas que se sienten atraídas de nuevo por trabajos manuales que parecían haber pasado en los últimos años a un segundo plano.

Ante las previsiones de que muchos puestos de trabajo pueden ser reemplazados por máquinas en los próximos años, es interesante conocer las posibilidades que siguen ofreciendo los trabajos tradicionales, sobre todo teniendo en cuenta los grandes beneficios que pueden reportar.

En este sentido, Santi Villafruela, un fontanero conocido en las redes sociales como @fontamadrid, muestra a través de su cuenta cómo es desarrollar una profesión en la que lleva trabajando desde hace más de dos décadas.

Siempre ha sido un gran defensor de una profesión que puede llegar a ser mucho más complicada de lo que se pueda pensar. Y es que, aunque hay muchos problemas que parece que se pueden resolver en apenas unos minutos, la realidad es que la mayoría de los ciudadanos no sabrían ni cómo enfrentar la avería que sufren.

Ser fontanero ha sido un trabajo que durante mucho tiempo ha sido considerado una labor "de segunda", al menos hasta comprobar lo que cobran por su trabajo, en el cual en muchas ocasiones es más importante la maña que la fuerza. Cuando algo no funciona o está roto y no tenemos calefacción o agua, son nuestra salvación, y esto se paga (y muy bien).

¿Cuánto cobra un fontanero en España?

Santi Villafruela utiliza sus redes sociales para compartir un contenido de lo más interesante y que puede ser muy útil para afrontar algunas tareas cotidianas que no tienen gran complicación y que cada persona puede hacer sin necesidad de un profesional.

Explica cómo montar un grifo, cómo desatascar una ducha, las medidas de los tubos que tenemos en la vivienda o cómo afrontar un corte de agua o un atasco de las tuberías de la mejor manera posible. Además, también explica el porqué de su elevado salario."Hay trabajos que son más caros y otros más baratos. No es lo mismo hacer un desatasco en una casa y cobrar 400 o 500 euros por estar dos o tres horas, pero es que estoy tocando la mierda de los demás. A cualquiera que le digas que meta la mano en eso, aunque sea con guantes, por 100 euros le parecería poco", explica en uno de sus vídeos.

El fontanero continúa indicando que cuando llega a una casa en la que no tienen agua caliente y sabe exactamente la pieza que hay que cambiar, es habitual que le pregunten por el coste y la tardanza, ya que sorprende que "por una avería que arreglo en 10 minutos, puedo cobrar 200 euros".

La clave no es lo que tarda en resolver el problema, sino que sabe exactamente lo que hay que tocar o cambiar porque lleva 20 años en el oficio y le permite tener unos conocimientos que quizás otro fontanero con menos experiencia tardaría en resolver una hora.

Por otro lado, el fontanero madrileño explica el motivo por el que hay diferentes precios, y destaca que dependen en gran medida de la complejidad del servicio, pero también de la experiencia para saber cómo arreglarlo de la mejor manera posible.

Aunque es consciente de que existe una poca valoración en la sociedad por el trabajo tan esencial que tiene, la realidad es que se trata de profesionales clave para poder resolver problemas urgentes que la gran mayoría no sabe resolver.

De hecho, se queja de la escasa valoración que recibe su trabajo, y una prueba de ello es que se suele recurrir a estos profesionales cuando la avería ya es grande y es urgente, y esta es precisamente una de las razones por las que el coste de la reparación acaba siendo mucho más elevado.

España necesita más fontaneros

La falta de fontaneros en España es un problema real, y es que ha dejado de ser una percepción puntual para llegar a convertirse en un problema estructural que tiene consecuencias reales.

Aunque durante mucho tiempo no se le ha prestado demasiada importancia a este aspecto, se observa cómo la escasez de oficios técnicos está teniendo un gran impacto en el mercado laboral, provocando que los costes de los servicios aumenten y que la disponibilidad para realizar servicios básicos disminuya.

Este fenómeno tiene una explicación clara, y viene dada por una combinación de factores, entre los que se encuentra el envejecimiento de la población activa, la falta de relevo generacional suficiente y una visión aún limitada de la Formación Profesional como salida laboral.

Mientras tanto, la demanda no deja de crecer, estando impulsada por el envejecimiento del parque de viviendas, el auge de las reformas, la electrificación del hogar y la transición energética.

A lo largo de los últimos años, y en especial tras la pandemia sanitaria del covid-19, la demanda de los servicios de fontanería, al igual que ha sucedido con los electricistas, ha sufrido un crecimiento constante, pero la oferta de profesionales no ha avanzado al mismo ritmo.

Al mismo tiempo que faltan profesionales, las oportunidades laborales se multiplican para todos aquellos que se encuentren interesados en acceder a un sector que se paga muy bien y en el que cada vez existe más demanda de profesionales.

Hoy en día, los fontaneros presentan tasas de empleabilidad superiores a la media, ingresos competitivos y estabilidad a medio y largo plazo, una salida de escape en una era marcada por la IA.