Es oficial: los vecinos no están obligados a pagar los gastos de la comunidad si no son esenciales o superan tres cuotas

No pagar las cuotas de la comunidad es algo que va más allá de un simple retraso puntual. Cuando un propietario deja de abonar su parte, el problema acaba afectando al resto de vecinos, ya que esos gastos de edificio deben seguir cubriéndose.

Servicios como la limpieza, el mantenimiento del ascensor, la luz de las zonas comunes, los seguros o las reparaciones dependen de que todos los propietarios contribuyan económicamente. Y cuando ese dinero falta, la comunidad debe buscar la forma de asumir ese coste. No se trata por lo tanto de una aportación voluntaria, sino de un deber legal asociado a la propiedad de la vivienda, según la Ley de Propiedad Horizontal.

Sin embargo, la morosidad sigue siendo uno de los principales problemas de muchas comunidades en España. De hecho, según datos de Gil GESITEN, cerca del 40 % de las comunidades en España tiene algún tipo de impago entre sus propietarios.

Ahora bien, aunque la obligación de contribuir a los gastos comunes está recogida en el artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal, la normativa también contempla determinadas situaciones en las que un propietario puede negarse legalmente a asumir ciertas derramas aprobadas por la comunidad.

Aunque la regla general es que todos los vecinos deben contribuir a los gastos comunes, la Ley de Propiedad Horizontal en su artículo 17 contempla algunas excepciones. Este señala que no todas las obras aprobadas por una comunidad tienen que ser asumidas obligatoriamente por todos los propietarios.

Cuándo un vecino puede negarse a pagar

La normativa diferencia entre las actuaciones necesarias para la conservación, seguridad o accesibilidad del edificio y aquellas mejoras que tienen un carácter voluntario. En este segundo grupo se encuentran proyectos que aportan comodidad o valor añadido, pero que no resultan imprescindibles para el funcionamiento del edificio.

Cuando una de estas mejoras opcionales es aprobada por la mayoría de propietarios y su coste supera el equivalente a tres cuotas ordinarias mensuales de comunidad, los vecinos que hayan votado en contra pueden quedar exentos de asumir ese gasto.

Eso sí, para beneficiarse de esta excepción no basta con mostrar desacuerdo de forma verbal. Lo recomendable es que el propietario deje constancia expresa de su voto contrario durante la junta y conserve la documentación relacionada con el acuerdo adoptado.

Entre las actuaciones que podrían encajar en este supuesto se encuentran, por ejemplo, la instalación de una piscina, de un gimnasio, buzones inteligentes para la recepción de paquetes, sistemas tecnológicos de uso común o puntos de recarga para vehículos eléctricos cuando no exista una obligación legal que justifique su implantación.

No obstante, esta excepción tiene un matiz importante. Si años después el propietario decide utilizar o beneficiarse de esa mejora que rechazó inicialmente, deberá abonar la parte proporcional que le hubiera correspondido en su momento, junto con los intereses legales que procedan.

Otras situaciones en las que puede oponerse

Más allá de las derramas por mejoras voluntarias, existen otros escenarios en los que un vecino puede oponerse al pago de determinadas cantidades reclamadas por la comunidad.

Esto sucede, por ejemplo, cuando los acuerdos adoptados por la junta son contrarios a la ley o incumplen lo establecido en los estatutos de la comunidad. También puede ocurrir si existen errores en el reparto de cuotas o si los propietarios detectan irregularidades en las cuentas.

La falta de transparencia en la gestión económica del edificio es otro de los motivos que puede dar lugar a reclamaciones por parte de los vecinos. En estos casos, el propietario tiene derecho a solicitar información y si procede, impugnar los acuerdos aprobados.

Además, algunas comunidades contemplan excepciones específicas recogidas en sus propios estatutos. Es habitual que determinados locales comerciales con acceso independiente queden liberados de asumir gastos relacionados con servicios que no utilizan, como el ascensor o el portal.

Del mismo modo, la propia comunidad puede aprobar exenciones puntuales en determinadas circunstancias. Sin embargo, para que tengan validez, estas excepciones deben quedar correctamente recogidas en los acuerdos y ajustarse a lo que establece la legislación vigente.