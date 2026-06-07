Entró en vigor: el Gobierno multa con hasta 3.000 euros a los propietarios que tengan un toldo en la fachada de su edificio

Cuando llega el verano, muchos vecinos buscan soluciones para combatir el calor y protegerse de los rayos del sol. Entre las medidas más habituales se encuentra la instalación de toldos en balcones, terrazas y ventanas, una opción que permite reducir la incidencia directa del sol y mejorar el confort dentro de la vivienda.

Sin embargo, aunque pueda parecer una decisión exclusivamente personal, lo cierto es que instalar o sustituir un toldo no siempre depende únicamente del propietario. Cuando se reside en una comunidad de vecinos, hay que tener en cuenta que la fachada del edificio es un elemento común y que cualquier modificación que afecte a su apariencia exterior puede estar sujeta a determinadas condiciones.

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece que los propietarios pueden realizar obras en sus viviendas siempre que estas no alteren la seguridad del edificio, su estructura, su configuración o su estado exterior. Por este motivo, la colocación de un toldo puede requerir autorización previa o el cumplimiento de unas normas concretas fijadas por la comunidad.

No respetar estas obligaciones puede generar conflictos con la comunidad de propietarios. Además, en algunos municipios existen ordenanzas urbanísticas específicas que regulan la instalación de toldos en las fachadas, especialmente en edificios protegidos o situados en determinadas zonas urbanas.

Por ello, antes de instalar un nuevo toldo o sustituir uno ya existente, conviene comprobar qué establecen los estatutos de la comunidad y si existe alguna regulación municipal aplicable. De esta manera se evitan problemas posteriores y posibles procedimientos de reclamación.

¿Hay que pedir permiso para un toldo?

La respuesta depende de las normas internas de cada comunidad. Si el edificio ya cuenta con toldos instalados y existe un criterio común sobre su diseño, color o dimensiones, el propietario deberá respetar esas condiciones para mantener una imagen homogénea de la fachada.

En estos casos, lo primero es consultar los estatutos o acuerdos adoptados por la junta de propietarios. Muchas comunidades ya tienen regulado qué tipo de toldo puede instalarse y bajo qué condiciones, lo que simplifica considerablemente el procedimiento.

Cuando existe una regulación previa, el propietario normalmente solo tendrá que asegurarse de que el nuevo toldo cumple con las características aprobadas por la comunidad. Así se evita alterar la estética general del edificio y se reducen las posibilidades de conflicto con otros vecinos.

Por el contrario, si se pretende instalar un modelo distinto al utilizado por el resto de propietarios, la situación cambia. Un toldo de diferente color, tamaño o diseño puede modificar la apariencia de la fachada, por lo que suele requerirse la autorización de la junta de propietarios.

Además, el propietario también debe comprobar que la instalación cumple con las ordenanzas municipales vigentes. Algunos ayuntamientos establecen requisitos específicos relacionados con las dimensiones, los materiales o la integración estética de estos elementos en el entorno urbano.

¿Y si no hay toldos en la comunidad?

La situación es diferente cuando ningún vecino dispone de toldos y se pretende realizar la primera instalación en el edificio. En estos casos, la comunidad suele tener que pronunciarse expresamente sobre la cuestión para determinar si autoriza su colocación y bajo qué condiciones.

Según recoge la Ley de Propiedad Horizontal, la adopción de acuerdos que afecten a elementos comunes puede requerir el respaldo de una mayoría cualificada de propietarios y cuotas de participación. Por este motivo, resulta recomendable trasladar la propuesta a la junta de propietarios para que pueda ser debatida y votada.

El propietario interesado puede solicitar que el asunto se incluya en el orden del día mediante una comunicación dirigida al presidente de la comunidad. Una vez planteada la propuesta, serán los vecinos quienes decidan si permiten la instalación y cuáles serán las condiciones que deberán respetarse.

La aprobación de la comunidad no excluye, en cualquier caso, la obligación de cumplir con la normativa municipal. Dependiendo del municipio, puede ser necesario solicitar autorizaciones adicionales o respetar determinadas limitaciones relacionadas con la protección del patrimonio o la estética urbana.

La comunidad también puede establecer criterios específicos sobre el color, el tamaño o el modelo de los toldos para preservar una imagen uniforme de la fachada. En algunos edificios, incluso puede existir una prohibición expresa de instalar determinados elementos exteriores.

Por ello, antes de realizar cualquier actuación, es aconsejable revisar tanto los estatutos comunitarios como las ordenanzas municipales. De esta forma se evita que la instalación pueda ser objeto de reclamaciones posteriores o que sea necesario retirarla una vez colocada.

Si un propietario instala un toldo sin respetar las normas de la comunidad o altera la apariencia exterior del edificio sin autorización cuando esta resulta necesaria, la comunidad puede exigir la restitución de la fachada a su estado original. Asimismo, si se incumple la normativa municipal aplicable, también podrían derivarse sanciones administrativas en función de lo previsto por cada ayuntamiento.