Se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la nueva barbacoa portátil: está disponible por solo 22.99 euros

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Cuando llega el buen tiempo, es el momento de disfrutar de comidas al aire libre con amigos y familiares, y nada mejor para ello que preparar una buena barbacoa. Y para ello, no es necesario acudir a un lugar con parrillas o una barbacoa de obra.

El motivo es que hay alternativas interesantes en supermercados como Lidl, donde se esperan colas kilométricas para hacerse con su nueva barbacoa portátil, un modelo de 44 cm de diámetro que se puede comprar por solo 22,99 euros.

Se trata de la barbacoa GRILLMEISTER Ø 44 cm, barbacoa con parrilla integral con flujo de aire ajustable y brasero con abertura de ventilación ajustable, además de contar con tapa con ventilación. Es fácil de transportar de un lugar a otro gracias a las ruedas que incluye y que son aptas para el jardín.

Barbacoa redonda GRILLMEISTER. Lidl

Esta barbacoa multiusos con flujo de aire regulable es ideal para asar indirectamente, contando con parrilla cromada y un recipiente para el fuego con abertura de ventilación y con un recipiente para cenizas que ayuda a proteger la terraza o el césped, lo que siempre se debe valorar.

A pesar de su bajo precio, es duradera y resistente al calor, con recipiente para el fuego y tapa esmaltados. Por sus características y precio, esta barbacoa se erige como una barbacoa portátil interesante para todo aquel que quiere disfrutar de comidas al aire libre, ya sea en el jardín, la terraza u otro lugar.

Una de las barbacoas más versátiles del mercado

La barbacoa GRILLMEISTER Ø 44 cm es una barbacoa que tiene un tamaño reducido, pero que aun así es suficiente para preparar comida para una pareja, una familia pequeña o una reunión entre amigos o familiares.

Esta barbacoa de estilo clásico cuenta con una tapa superior, patas y dos ruedas para moverla. Su diseño tiene una serie de ventajas prácticas que hay que destacar, como su tapa para cocinar de forma más controlada que con una barbacoa totalmente abierta.

Las ruedas facilitan moverla por el jardín o terraza con comodidad, además de tener un tamaño compacto que hace que ocupe poco espacio, por lo que es ideal para utilizarla durante los meses de verano y guardarla sin problemas durante los meses en los que no se utiliza.

Este modelo que vende Lidl permite la cocción directa e indirecta. La cocción directa consiste en colocar encima de las brasas los alimentos, como salchichas, costillas, hamburguesas, verduras, chuletas, etcétera, mientras que la indirecta consiste en apartar las brasas a un lado, cerrar la tapa y cocinar con calor envolvente.

Esta segunda opción es interesante para preparar piezas que necesitan más tiempo o para evitar que se quemen por fuera antes de hacerse por dentro. Por otro lado, el modelo incluye flujo de aire ajustable, brasero con abertura de ventilación regulable y tapa con ventilación.

Es importante que así sea porque en una barbacoa de carbón el aire es lo que permite controlar la intensidad de las brasas, de manera que, cuanta más entrada y salida de aire, más se aviva el fuego, mientras que menos aire reduce la combustión y permite mantener una temperatura más baja.

Otras barbacoas de Lidl para este verano

En Lidl podemos encontrar una amplia cantidad de modelos de barbacoas de carbón para todos los presupuestos, y más allá de la GRILLMEISTER Ø 44 cm, podemos destacar otras opciones interesantes como las siguientes:

Barbacoa de carbón GRILLMEISTER

En la cadena de supermercados de origen alemán podemos encontrar esta barbacoa con ruedas que se vende por solo 29,99 euros, un modelo con una parrilla cromada regulable en cinco alturas con asas extraíbles y unas dimensiones de 48,5 x 28,5 cm.

Cuenta con un brasero esmaltado y robusto con paravientos, además de un asa de transporte, mesa lateral y estante de madera. Es un modelo ligero, robusto y estable, además de una estructura estable de chapa de acero lacada, además de una capacidad para carbón de 1 kg aprox.

Gracias a sus dos ruedas aptas para jardín, se puede mover de un lugar a otro del hogar con una gran comodidad, siendo ideal para utilizarla durante los meses más calurosos del año, cuando apetece pasar momentos al aire libre disfrutando de encuentros con familiares y amigos.

Barbacoa confort GRILLMEISTER

También hay que hacer mención a este modelo que vende Lidl por 129,99 euros, una barbacoa con superficie de barbacoa de 56,5 x 40,5 cm que ofrece mayores prestaciones para quienes son más exigentes.

Esta barbacoa permite la regulación óptima de la temperatura mediante cuatro reguladores de ventilación, bandeja para el carbón de altura regulable y tapa abatible, además de ser ideal para la cocción indirecta gracias a sus dos parrillas y rejilla para mantener el calor.

Este modelo, que cuenta con una tapa con revestimiento en polvo y termómetro integrado, además de una bandeja para carbón galvanizada con manivela para un ajuste continuo de la altura. Incorpora una parrilla y rejilla para mantener el calor de acero cromado, así como cenicero extraíble y asas de acero inoxidable.

Esta barbacoa tiene un abrebotellas integrado y una bandeja lateral abatible con cuatro ganchos para utensilios. Tampoco hay que olvidar que posee ruedas de plástico que son aptas para el jardín y un asa grande para el carro.

Ambos modelos son interesantes para quienes quieran disfrutar de una barbacoa a un buen precio, estando a la venta en Lidl.