Los Hermanos García, interioristas: "Reformamos un piso de 200 m², tiramos todos los tabiques y empezamos la obra desde cero"

Mari y Félix, más conocidos como Los Hermanos García, son los fundadores de Transforma Decoración y Reformas, y más allá de su labor profesional, comparten muchos de sus proyectos a través de su canal de YouTube, en el que muestran el antes, el durante y el después de alguna de sus reformas.

En uno de ellos abordan la transformación completa de un piso de 200 m² en Tetuán, haciendo que pase a ser una vivienda "moderna, abierta y sin espacios inútiles", para lo que apuestan por realizar un gran cambio de distribución y un baño espectacular, además de instalar aerotermia y un sistema de Airzone.

Un proyecto para abrir espacios

Los Hermanos García abordan un proyecto de un piso distribuido en dos plantas de 100 metros cuadrados cada una de ellas y que se sitúa en la zona de Tetuán, en Madrid. Su objetivo es abrir los espacios para mejorar la iluminación y modernizar las instalaciones.

A lo largo de su vídeo han ido explicando todos los trabajos realizados, mostrando cómo ha sido el progreso y todas las actuaciones que han llevado a cabo en cada uno de los elementos o estancias del inmueble.

Planta baja

En la planta baja, que es zona de día y con espacios abiertos, decidieron optar por un salón-comedor en el que se eliminaron los tabiques de dos antiguos dormitorios para crear así un gran salón diáfano. Además, instalaron un gran ventanal para ganar luz natural para esta estancia del hogar.

Por otro lado, optaron por diseñar un mueble de pladur a medida, con inclinación para aprovechar de esta manera la forma irregular de la pared, integrando una chimenea de bioetanol y un brazo articulado para ocultar tanto el televisor como los cables.

En cuanto a la cocina, decidieron trasladarla a lo que antes eran los dormitorios, y han apostado por incorporar una isla de 3 metros y una placa de inducción con extractor integrado de carbón activo, es decir, sin campana vista.

Para completar la parte inferior del inmueble, se ha optado por un espacio para usar como despacho multiusos. Para ello se aprovechó el espacio que ocupaba la antigua cocina y la convirtió en un despacho o cuarto de invitados con sofá cama.

Planta superior

En la planta superior, se distribuyeron los espacios para que los dos dormitorios juveniles tuviesen un tamaño similar, instalando para ello armarios a medida e iluminación LED indirecta. Por su parte, el dormitorio principal se redujo ligeramente en tamaño para poder dar cabida a las otras dos habitaciones, pero se compensa con un gran vestidor.

El vestidor cuenta con un cerramiento industrial en color dorado y un cristal translúcido con relieve, siendo una de las piezas que, como sostienen Los Hermanos García, se trata de una de las piezas más decorativas de la casa.

Cuartos de baño

En lo que respecta a los cuartos de baño, en la planta baja se decidió eliminar la antigua distribución para crear un baño moderno dotado de plato de ducha, grifería empotrada y un espejo de 100 cm.

También se transformó un enorme baño original con jacuzzi en una opción más equilibrada, con un plato de ducha de 80 cm, mueble doble y acabados que imitan a la piedra natural, consiguiendo aprovechar mejor el espacio disponible.

Instalaciones y detalles técnicos

Por otro lado, Los Hermanos García apuestan por un sistema híbrido de aerotermia, con suelo radiante y refrescante, apoyado por aire acondicionado por conductos con sistema Airzone para control independiente de estancias en lo que se refiere a la climatización del inmueble.

También optaron por revestir las escaleras con peldaños porcelánicos de la misma colección que el suelo para mantener una continuidad estética, y protegidas por una barandilla de cristal que le da un toque moderno y actual, sin renunciar a la funcionalidad.

En cuanto a la iluminación, fueron instalados sensores de movimiento en los pasillos y tiras LED integradas en techos, armarios y cabeceros, permitiendo de esta manera crear diferentes ambientes en la misma vivienda.

En lo que respecta a las terrazas, se nivelaron los suelos de las zonas exteriores y se instaló un banco de obra con jardinera. La salida a la terraza principal se realiza directamente desde la cocina para que pueda resultar mucho más cómodo.

La importancia de planificar la reforma

Hacer reformas en el hogar es un proyecto que siempre es muy personal y que en muchas ocasiones se comparte con parejas o familiares, permitiendo de esta manera maximizar el aspecto y funcionalidad de las estancias del hogar de acuerdo a las preferencias de cada uno.

Sin embargo, es muy importante hacer bien las cosas desde el principio y buscar el asesoramiento de profesionales para garantizar que las actuaciones realizadas van a satisfacer las necesidades de cada familiar.

En este sentido, los hermanos García, Mari y Félix, muestran en su canal de YouTube algunas de las reformas que realizan, pero también comparten muchos consejos para que todos aquellos que se plantean una reforma de un hogar puedan evitar errores y conseguir un resultado satisfactorio.

Como expertos en la materia, aseguran que es imprescindible "planificar no solo la reforma, sino la pre reforma", y es que hay quienes se pasan mucho tiempo dando vueltas a la reforma y luego quieren, de repente, tener todo listo de un día para otro, algo que Félix García considera "imposible".

El experto en reformas recomienda dedicar al menos 3 meses a decidir la empresa a contratar y definir de forma concreta lo que se desea conseguir.