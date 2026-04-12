Es oficial: España paga hasta 2.000 euros a las familias que se muden a pueblos con menos de 20.000 habitantes

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León ha publicado la última resolución de las subvenciones destinadas a familias que trasladan su residencia a la región procedentes de otros puntos de España.

El pasado ejercicio 2025 se cerró con un balance de un total de 81 familias beneficiarias y una inversión total de 143.000 euros. En la última partida de ayudas han sido concedidos 43.000 euros repartidos entre 23 familias, de las cuales veinte han recibido la cuantía máxima de 2.000 euros al tener hijos a cargo, mientras que las otras tres han percibido 1.000 euros.

Estas familias se han asentado en diferentes localidades como Lumbrales (Salamanca), Tordesillas (Valladolid), Castrocontrigo (León), Cantimpalos (Segovia) o Burgohondo (Ávila), entre otros. En su mayoría, las personas que se han aprovechado de esta ayuda son familias con hijos.

En lo que respecta a la procedencia de las familias que han llegado a Castilla y León para mudarse a pueblos con menos de 20.000 habitantes, la mayoría de los nuevos residentes llegan de grandes núcleos urbanos. Encabeza la lista Madrid, con 29 traslados, seguida de Cataluña, con 11, y Andalucía, con 9.

El destino preferido es la provincia de León, consiguiendo llevar a nuevas familias a más de una veintena de sus municipios. El objetivo de la junta es continuar con este programa y seguir pagando hasta 2.000 euros a las familias que se muden a estos pueblos menos poblados.

No obstante, se excluyen por su tamaño a algunas localidades como Miranda de Ebro, Ponferrada, Aranda de Duero, Arroyo de la Encomienda, San Andrés del Rabanedo, Medina del Campo y Laguna de Duero.

Requisitos para la ayuda de 2.000 euros

Para poder acceder a estas ayudas, que van desde los 1.000 a los 2.000 euros, que tienen por objetivo fijar población de forma sostenida en núcleos de población de menos de 20.000 habitantes, la Junta de Castilla y León exige que se cumplan una serie de requisitos.

Los beneficiarios deben haber residido fuera de la comunidad autónoma durante al menos el año anterior a realizar la solicitud, además de adquirir el compromiso de mantenerse empadronados en su nuevo destino durante al menos dos años.

En el caso de que no se cumpla con este requisito, supondrá la pérdida de la subvención otorgada, además de la exigencia de proceder al reintegro de las cantidades percibidas en tal concepto, incrementadas, en su caso, con el interés de demora correspondiente a contar desde la fecha del abono de las cantidades.

Igualmente, la ayuda se encuentra directamente vinculada con el empleo y la integración social, implicando que uno de los integrantes de la unidad familiar tiene que trabajar en Castilla y León, ya sea como autónomo, como asalariado o en modalidad de teletrabajo, todo ello debidamente acreditado.

Por otro lado, en el caso de las familias con hijos, los menores que se encuentren en edad escolar tendrán que encontrarse debidamente matriculados en centros de la comunidad autónoma, y todos los integrantes de la unidad familiar tendrán que contar con la tarjeta sanitaria del sistema autonómico de salud.

Además de los requisitos mencionados, los solicitantes no pueden haberse beneficiado de las ayudas del programa “Pasaporte de vuelta” concedido por la Junta a castellanos y leoneses o con ascendencia en la Comunidad para facilitar su retorno, ni tampoco de otras ayudas autonómicas con una finalidad similar.

Ayudas frente a la despoblación

La medida gestionada por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades trata de atraer población a aquellos municipios de menos de 20.000 habitantes, teniendo por objetivo contribuir a frenar la despoblación y enfrentarse al reto demográfico que vive el país.

El programa es parte de la estrategia autonómica para fijar población en el medio rural, en un contexto actual en el que existe una gran dispersión territorial y en el que los núcleos de menor población no dejan de perder habitantes.

Las ayudas se conceden de forma directa y por orden de solicitud, con un plazo de un mes desde el empadronamiento en la comunidad autónoma de Castilla y León. Esta línea de ayudas responde a un enfoque de intervención directa sobre uno de los principales desafíos estructurales de la región, como es la despoblación.

La captación de nuevos residentes, especialmente de familias con hijos, se configura como un instrumento clave para poder sostener servicios, contribuir a la dinamización de economías locales y a garantizar la continuidad del tejido social en el medio rural.

¿Cómo pedir las ayudas?

Para poder solicitar las subvenciones a familias por traslado de residencia al ámbito rural de Castilla y León, se debe realizar el trámite a través de la Sede Electrónica de Castilla y León, desde donde será posible seguir las indicaciones para grabar la solicitud de la ayuda. En este mismo portal se podrá encontrar la normativa que regula la subvención, así como los diferentes requisitos que se deben cumplir y la documentación que se debe aportar.

El plazo máximo establecido para resolver y publicar o notificar la resolución no podrá exceder de tres meses a contar desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para resolver. Transcurrido el mencionado plazo sin que se haya dictado y publicado o notificado la resolución, se entenderá que las solicitudes han sido desestimadas.