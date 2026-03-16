Mañana se esperan colas kilométricas en Leroy Merlin para hacerse con el horno más barato: cuesta solo 39 euros
La multinacional francesa de bricolaje y decoración ha puesto a la venta un electrodoméstico perfecto para preparar todo tipo de recetas en minutos.
Más información: Llega a Leroy Merlin la solución para renovar tu cocina sin hacer reformas: disponible por solo 30 euros
En muchas cocinas actuales, la funcionalidad ya no está reñida con la estética. Ejemplo de ello, es que los pequeños electrodomésticos compactos se han convertido en aliados habituales para quienes quieren cocinar de forma rápida sin renunciar a una cocina cuidada, incluso cuando el espacio es limitado.
Cada vez son más las personas que buscan soluciones que les permitan preparar comidas sencillas sin recurrir a grandes aparatos ni a ocupar demasiada superficie en la encimera. Desde dorar unas tostadas para el desayuno hasta calentar una quiche o terminar de gratinar unas verduras, estos dispositivos ofrecen versatilidad y comodidad en el día a día, algo especialmente valorado en cocinas pequeñas o abiertas al salón.
En este sentido, el mino horno de sobremesa Infiniton HSM-A9B disponible en Leroy Merlin se presenta como una opción interesante para quienes buscan un electrodoméstico funcional y fácil de integrar en la cocina.
Este electrodoméstico cuenta con la ventaja de que puede colocarse directamente sobre la encimera ocupando poco espacio y permitiendo tenerlo siempre a mano para el uso diario. Un formato compacto y práctico para utilizar en cocinas donde cada centímetro cuenta, ya sea en apartamentos pequeños o en espacios donde se busca mantener una distribución ordenada y visualmente ligera.
El modelo destaca también por su capacidad de 9 litros, un tamaño pensado para preparar pequeñas elaboraciones de forma rápida y sin necesidad de recurrir al horno tradicional. Además, gracias a sus 600 W de potencia, permite calentar, tostar o gratinar todo tipo de platos con comodidad.
Otra de sus características es que incorpora control mecánico de temperatura con un rango que va aproximadamente de los 100 a los 230 ºC, también cuenta con un temporizador de hasta 60 minutos.
Su puerta con doble acristalamiento y aislamiento está diseñada para mantener mejor el calor en el interior o ofrecer mayor seguridad en su uso. Además, incluye algunos accesorios básicos como una bandeja de aluminio para hornear y una rejilla cromada, que facilita preparar diferentes alimentos al mismo tiempo.
A todo ello se suma su diseño compacto, con unas medidas aproximadas de 21,2 cm de alto, 37,6 cm de ancho y 30,6 cm de profundidad, que facilitan colocarlo en distintos rincones de la encimera sin recargar el espacio.
Su acabado en color blanco también lo ha convertido en uno de los modelos favoritos, ya que ayuda a integrarlo con facilidad en cocinas luminosas o de estilo moderno.
El precio es otro de los aspectos que han convertido a este modelo en uno de los hornos portátiles más populares de Leroy Merlin. Actualmente puede encontrarse con una rebaja de 10 euros respecto a su precio anterior, lo que sitúa su coste actual en 39 euros.