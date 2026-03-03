Un fontanero con 20 años de experiencia, sobre su sueldo en España: "Por 10 minutos de trabajo puedo ganar 200 €"

Tal y como recoge Noticias Trabajo, Santi Villafruela es un fontanero y trabajador por cuenta propia como autónomo que a sus 37 años lleva más de dos décadas convirtiendo su afición por la fontanería en su profesión y principal fuente de ingresos. En una entrevista reivindica el verdadero valor de la fontanería frente a quienes consideran que los presupuestos de este sector son elevados.

Y es que, aunque sustituir un grifo, desatascar una tubería o reparar una fuga o un calentador pueda parecer un servicio caro, el precio no solo responde al tiempo empleado o a las herramientas utilizadas. También refleja las condiciones en las que se realiza el trabajo y, sobre todo, la experiencia del profesional.

Esto es precisamente lo que defiende este fontanero, que insiste en que no todos los trabajos pueden valorarse igual. Hay intervenciones más sencillas y otras que implican mayor complejidad, tiempo y unas condiciones poco agradables.

"No es lo mismo hacer un desatasco en una casa y cobrar 400 o 500 euros por estar dos o tres horas, pero es que estoy tocando la mierda de los demás", asegura en alusión a una parte de su trabajo que, según lamenta, no siempre se tiene en cuenta al juzgar el presupuesto.

"A cualquiera que le digas que meta la mano en eso, aunque sea con guantes, por 100 euros le parecería poco". Un presupuesto que en este caso también varía en función de la experiencia del profesional.

La experiencia sí cuenta

En un oficio como la fontanería, el conocimiento acumulado y la capacidad para resolver averías con rapidez y eficacia también forman parte del valor que se paga en la factura final.

"Cuando llego a una casa sin agua caliente y sé al momento qué pieza hay que cambiar, me dicen: '¿Solo has tardado diez minutos y me cobras 200 euros?', cuenta. La realidad detrás de ese presupuesto está en esos años de experiencia, resume: "Para saber eso llevo 20 años en el oficio. A lo mejor llega otro con menos experiencia que en vez de 10 minutos tarda una hora", advierte.

Para este profesional, el debate sobre los precios está muy ligado al poco reconocimiento que todavía tienen muchos oficios técnicos. Considera que existe la percepción de que cualquier reparación doméstica debería ser barata, sin tener en cuenta la formación, la responsabilidad y la experiencia que hay detrás.

De hecho, explica que en más de una ocasión algunos clientes han optado por presupuestos más bajos y, tras comprobar que el resultado no era el esperado, han tenido que volver a recurrir a él. En esos casos, la intervención no solo implica solucionar la avería inicial, sino también corregir errores previos, lo que incrementa la dificultad y, en consecuencia, el coste final del servicio.