Lourdes Álvarez, madre de 11 hijos: “Empecé a ahorrar cuando apunté los platos que me salen bien y organicé comidas"

La organización doméstica puede convertirse en un auténtico reto cuando el ritmo diario es intenso o la familia es numerosa. Por eso, los consejos prácticos que nacen de la experiencia real suelen captar tanta atención.

Es el caso de Lourdes Álvarez, madre de once hijos y creadora del proyecto @solosomos13, que defiende la planificación como herramienta fundamental para ahorrar tiempo y dinero.

Según explica en sus publicaciones y entrevistas, uno de sus métodos más efectivos consiste en anotar todos los platos que sabes cocinar bien y distribuirlos en un calendario semanal.

Esta estrategia permite reducir improvisaciones, ajustar la compra y evitar el desperdicio alimentario, un problema que preocupa cada vez más a los hogares españoles.

Más allá del número de miembros en casa, su propuesta conecta con una tendencia creciente: simplificar la rutina diaria mediante sistemas claros y repetibles.

La planificación de menús no solo ayuda al bolsillo, también reduce el estrés asociado a la pregunta diaria de "¿qué comemos hoy?", mejorando la dinámica familiar y la gestión del tiempo.

La clave está en escribir lo que ya sabes hacer bien. Lourdes Álvarez recomienda crear una lista realista de comidas y cenas que suelan salir bien: arroces, pastas, sopas, carnes o pescados. Este ejercicio evita experimentar cuando falta tiempo y permite cocinar con seguridad y eficiencia.

Una vez recopiladas esas recetas, el siguiente paso es colocarlas en un calendario mensual. Así, la compra se adapta al menú previsto y se reducen las decisiones improvisadas en el supermercado.

Esta fórmula, según explica la propia Lourdes, ayuda a optimizar recursos y facilita la organización del hogar.

El método también tiene un componente psicológico importante. Tener un plan reduce la sensación de caos, especialmente en familias con múltiples horarios.

Diversos expertos en gestión doméstica coinciden en que la anticipación de tareas disminuye la carga mental y mejora la percepción de control sobre el día a día.

Otro punto fuerte es la flexibilidad. El calendario no implica rigidez absoluta, sino una guía adaptable. Si surge un imprevisto, los platos pueden intercambiarse o aprovechar sobras para nuevas recetas.

Esta mentalidad evita frustraciones y convierte la planificación en una herramienta práctica, no en una obligación rígida.

En familias numerosas, la logística de las comidas puede convertirse en un auténtico desafío diario. Lourdes Álvarez ha explicado en distintas entrevistas que la organización es esencial para que la cocina no se convierta en un "quebradero de cabeza", especialmente cuando se cocina para muchas personas.

Además del ahorro económico, este sistema ayuda a equilibrar la alimentación. Al planificar, es más fácil incluir legumbres, verduras o pescado a lo largo de la semana, evitando recurrir continuamente a opciones rápidas o menos saludables.

La planificación previa permite también cocinar en mayor cantidad y congelar raciones.

El método encaja con recomendaciones habituales de organizaciones de consumo, que insisten en preparar listas de compra para reducir el gasto impulsivo.

Saber qué platos se van a cocinar permite comprar solo lo necesario y aprovechar mejor cada ingrediente en diferentes recetas durante la semana.

En paralelo, la organización también libera tiempo para otras áreas personales. Lourdes Álvarez suele destacar que gestionar bien el hogar permite dedicar energía a la familia y a la vida personal.

Esta filosofía conecta con su enfoque general de planificación, visible en otros aspectos de su rutina diaria.