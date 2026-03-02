David, arquitecto español en Estados Unidos, sobre su salario: “Es bastante generoso comparado al menos con España”

David, un arquitecto español que trabaja en Estados Unidos, ha compartido su experiencia profesional y salarial, comparando su sueldo norteamericano con lo que habría ganado si se hubiera quedado en España. Su testimonio arroja luz sobre diferencias importantes en la retribución y las oportunidades laborales para arquitectos entre ambos países.

En España, los salarios del sector de la arquitectura no destacan por ser elevados en comparación con otras profesiones. Según datos de Glassdoor, un arquitecto en ciudades como Madrid puede ganar alrededor de 42.500 euros al año, con rangos entre 30.000 y 55.000 euros, dependiendo de la experiencia y el lugar.

En Estados Unidos, en cambio, el panorama salarial es distinto. Según Indeed, el salario medio de un arquitecto ronda los 110.711 USD anuales (aproximadamente 102.000 euros), con variación según la experiencia y la ciudad donde se trabaje.

David, originario de Barcelona, vive y trabaja como arquitecto en Nueva York, una de las ciudades más competitivas del mundo en el sector.

Este arquitecto español lleva más de un año desarrollando su carrera en Estados Unidos y ha detallado recientemente cómo son los salarios allí frente a España, explicándolo en redes sociales.

Para muchos profesionales de la arquitectura, este tipo de relato ayuda a entender por qué emigrar puede suponer una diferencia significativa en ingresos y en desarrollo profesional.

Según David, el sueldo que recibe o el que pueden conseguir perfiles similares en EE.UU. es "bastante generoso comparado al menos con España", tal y como recoge la información que ha compartido sobre su vida laboral.

En la práctica, él mismo menciona que un arquitecto joven o de perfil medio en Nueva York puede ganar alrededor de 65.000 USD al año (unos 60.000 euros), lo cual es superior a los salarios típicos para estos perfiles en España.

Si bien esa cifra puede parecer modesta comparada con algunos promedios estadounidense, sigue superando con claridad la mayoría de los rangos que un arquitecto español obtiene en su país.

Igualmente, David añade lo siguiente: "Como hay tanta competencia es muy difícil quedarse", así como que "es caro, está sucio, hay ruido y gente indeseable". "Pero también hay muchas oportunidades, arquitectura que es una locura, es una ciudad vibrante, es preciosa...", refiriéndose a Nueva York.

Y a la pregunta de si se encuentra trabajo fácilmente contesta: "Sí y no" en tanto que "hay mucha competencia", de tal forma que "no es tan fácil" encontrar un trabajo. En cualquier caso explica que "es una rueda que va girando".

Mientras tanto, en España el sector de la arquitectura sigue siendo competitivo, pero los sueldos y las oportunidades de crecimiento suelen ser menos ventajosas, lo que empuja a muchos jóvenes a buscar oportunidades fuera de sus fronteras.

Aunque el salario en Estados Unidos puede ser mayor, también hay aspectos a tener en cuenta como el alto coste de vida, especialmente en grandes ciudades, y diferencias en servicios como la sanidad, que pueden influir en el equilibrio entre ingresos y calidad de vida.