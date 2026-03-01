China revoluciona la calefacción: el nuevo sistema que recorta un 55 % el gasto y reduce un 75 % la dependencia eléctrica

La forma en que calentamos nuestros hogares podría estar a punto de cambiar por completo. Recientes investigaciones en China han dado lugar a un sistema de climatización que promete revolucionar la calefacción doméstica tradicional, tal y como cuentan desde National Geographic haciendo referencia a un artículo publicado en la revista científica Energy.

Este avance surge en un momento en el que millones de hogares buscan alternativas más eficientes y sostenibles a los radiadores y calderas convencionales, debido al aumento de los costes energéticos y la creciente preocupación por el medioambiente.

La innovación no solo plantea beneficios económicos para las familias, sino que podría tener un impacto global, acomodándose a futuros estándares energéticos y acelerando la transición hacia sistemas de bajo consumo.

Según explica el medio anteriormente citado, científicos de la Universidad de la Arquitectura de Shenyang y la Universidad Jiao Tong de Shanghái han desarrollado un modelo innovador que combina tecnologías ya existentes bajo una gestión inteligente avanzada.

En el corazón del nuevo sistema desarrollado en China está una combinación de energías renovables que permite generar calor de forma mucho más eficiente que los métodos tradicionales.

En lugar de depender únicamente de la red eléctrica o de combustibles fósiles, este método integra paneles solares fotovoltaicos, aerogeneradores de pequeña escala y almacenamiento energético inteligente, lo que permite mantener una temperatura confortable sin picos de consumo excesivos.

Además, la energía generada se puede almacenar en baterías de hasta 40 kWh y en depósitos de agua que funcionan como acumuladores térmicos, permitiendo distribuir calor incluso cuando no hay sol o viento.

Los investigadores probaron este sistema en un edificio residencial en Shenyang, una ciudad del noroeste de China conocida por inviernos extremadamente fríos, donde la calefacción eficiente es vital.

Gracias a esta infraestructura, compuesta por paneles solares y pequeños aerogeneradores, junto con un sistema de almacenamiento energético, el consumo de energía para climatizar se redujo hasta en un 55%, mientras que la dependencia de la red eléctrica cayó hasta un 75%.

Este nivel de eficiencia ofrece resultados prometedores incluso cuando las temperaturas exteriores son bajas, lo que sugiere que podría adaptarse con éxito a diferentes climas y condiciones de uso.

El sistema se basa en un enfoque inteligente que combina varias tecnologías de forma inteligente:

Energía solar fotovoltaica para generar electricidad directamente desde la luz del sol.

Aerogeneradores de pequeña escala que producen energía cuando las condiciones de viento son favorables.

Almacenamiento energético dual, que combina baterías eléctricas con acumuladores de calor en agua.

Bombas de calor híbridas que aprovechan tanto la aerotermia como la geotermia para maximizar la eficiencia en diferentes estaciones del año.

Esta integración permite ajustar de manera autómatica y optimizada el uso de cada componente según las condiciones climáticas, lo que se traduce en menores costes y mayor confort térmico sin necesidad de un gasto energético excesivo.

La calefacción tradicional se enfrenta a un futuro incierto frente a tecnologías emergentes como la desarrollada en China, que integran energías renovables, sistemas inteligentes de gestión y almacenamiento energético.

Si bien aún queda camino por recorrer para su adopción global, la investigación demuestra que la revolución en la forma en que calentamos nuestros hogares ya ha comenzado.