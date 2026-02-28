Jaime Pla, ingeniero industrial: "Lavar la ropa en una lavandería puede costarte 800 euros más al año que en casa"

El sector de las lavanderías, impulsado por el auge del autoservicio, no deja de crecer en España y ya supera los 1.730 establecimientos. Sin embargo, a medida que se multiplican estos locales, también aumenta la duda común entre los consumidores: ¿Sale más o menos rentable lavar la ropa en una lavandería de autoservicio o utilizar la lavadora de casa?

Ambas opciones permiten mantener la ropa limpia, pero cuando llega el momento de analizar el impacto en las facturas de la luz, del agua y en los gastos a final de mes, la diferencia entre una y otra puede ser muy notable.

Por ello, el ingeniero industrial y analista económico Jaime Pla ha puesto cifras a esta duda cada vez más frecuente entre los consumidores. A través de un vídeo compartido en Instagram, en el que el experto desglosa con detalle cuánto puede variar el gasto entre utilizar la lavadora del hogar y recurrir a una lavandería de autoservicio. Jaime Pla, no solo compara el precio por lavado, sino que traslada ese cálculo al impacto mensual y anual, mostrando cómo una decisión aparentemente cotidiana puede tener un efecto significativo en el presupuesto doméstico.

Lavadora o lavandería

Para resolver la duda, Pla parte de un supuesto muy habitual: una persona o familia que realiza cuatro lavados a la semana, una frecuencia común en muchos hogares españoles.

En el caso de utilizar una lavadora doméstica estándar, el experto detalla que el gasto anual en suministros no es tan elevado como a veces se percibe. "Para cuatro lavados semanales en una lavadora estándar, te estarías gastando unos 68 euros entre luz y agua al año, más unos 104 euros en detergente, lo que en total son unos 172 euros al año", explica. A esa cifra hay que añadir el coste del detergente, que se sitúa en torno a 104 euros anuales.

Es decir, sumando ambos conceptos, el desembolso total ronda los 172 euros al año por lavar la ropa en casa. La comparación cambia radicalmente cuando se traslada ese mismo volumen de lavados a una lavandería de autoservicio.

Pla recuerda que el precio medio por lavado se sitúa en torno a los 5 euros. Puede parecer una cantidad asumible si se analiza de forma aislada, pero el impacto anual es muy distinto.

"Sin embargo, en una lavandería el lavado está en unos 5 euros, que para cuatro lavados semanales te saldría por unos 1.040 euros al año", advierte. La diferencia es clara: optar por la lavandería puede multiplicar por seis el coste anual frente a utilizar la lavadora doméstica. Traducido a cifras, supone más de 800 euros adicionales al año por el mismo servicio.

Un cálculo que, como subraya el analista, demuestra cómo pequeños gastos recurrentes pueden tener un peso considerable en el presupuesto familiar cuando se proyectan a doce meses. En un contexto en el que la factura energética es cada vez más elevada, este tipo de decisiones cotidianas pueden marcar la diferencia en la economía doméstica.