Carolina, electricista venezolana en España: "En un presupuesto me pueden quedar limpios 2.500 euros”

Tal y como cuentan desde Noticias Trabajo, Carolina llegó a España desde Venezuela con ganas de superarse y encontrar estabilidad económica para ella y su hija.

Tras una etapa como empleada con salario fijo en una empresa, decidió hacerse trabajadora autónoma y gestionar sus propios presupuestos. Su experiencia es un ejemplo del impacto del autoempleo en sectores técnicos.

Su caso ha generado interés en medios de comunicación porque muestra la diferencia de ingresos entre ser asalariada y trabajar por cuenta propia en un oficio tradicional como la electricidad.

Carolina relató como la decisión de emprender cambió su vida profesional y financiera. Más allá de cifras, su historia pone de relieve los desafíos y ventajas del autoempleo en España, especialmente para inmigrantes y mujeres en oficios técnicos, donde la demanda de servicios sigue en crecimiento.

Antes de ser autónoma, Carolina trabaja para una empresa en España con un salario de alrededor de 1.400 euros, una cifra que, según cuenta, no le alcanzaba para cubrir gastos básicos como el alquiler.

Tal y como contó en una entrevista a EL ESPAÑOL, Este sueldo, aunque dentro de lo habitual para sectores técnicos, cuando se es empleado, chocaba con el alto coste de la vivienda en determinadas ciudades de España, donde los alquileres superan ampliamente ese nivel.

La falta de margen económico la llevó a replantearse su camino profesional. Decidió estudiar, obtener las certificaciones necesarias y lanzarse como electricista autónoma, lo que le permitiría fijar sus propias tarifas.

Una vez establecida como autónoma, Carolina ha logrado que en cada presupuesto completo por un trabajo de electricidad le queden limpios cerca de 2.500 euros tras descontar gastos directos.

Esta cifra, mucho mayor de lo que ganaba como empleada, refleja la ventaja de fijar precios propios y seleccionar clientes, lo que no siempre es posible cuando se trabaja para grandes empresas.

Además, al ser dueña de su negocio puede organizar su horario, elegir los proyectos y obtener ingresos más estables a largo plazo, algo que muchas personas valoran al decidir emprender.

El autoempleo en España ha crecido de forma significativa en los últimos años, con millones de personas optando por trabajar por cuenta propia en oficios y servicios especializados.

Sin embargo, ser autónomo también supone enfrentar obligaciones fiscales, pagos de seguridad social y la gestión de todos los aspectos del negocio, desde herramientas hasta atención al cliente.

Para muchos, como Carolina, estos retos merecen la pena si se comparan con la rigidez de un contrato asalariado que, en algunos sectores, no reflejan el valor del trabajo técnico.

La historia de Carolina también es un testimonio de cómo cambiar de país te lleva a tener una oportunidad laboral. España ha llevado a muchos profesionales venezolanos u otros extranjeros a encontrar caminos alternativos para prosperar.

Llegar sin experiencia directa en un sector no siempre es impedimento: con formación, constancia y adaptación, muchas personas han transformado completamente sus trayectorias profesionales.

Este fenómeno de reivindicación profesional también se observa en otros oficios como fontanería, carpintería y construcción, donde la demanda local sigue siendo alta.

Actualmente,Carolina no solo ha mejorado sus ingresos, sino también su calidad de vida al tener mayor control sobre su tiempo y proyecto. Esto refleja una tendencia creciente de personas que ven en el autoempleo una forma de establecerse económicamente en España.