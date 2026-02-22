Joan, fontanero: “Por el día aprovecha el sol y por la noche baja la persiana para conservar mejor el calor en casa”

Por la mañana deja que la luz solar entre en casa. Este consejo, compartido por Joan, un fontanero a través de TikTok, recuerda que el sol es una fuente natural de calor que ayuda a elevar la temperatura interior sin encender la calefacción. Aprovechar este calor gratuito puede reducir el uso de energía.

Por la noche baja las persianas. Esto crea una barrera térmica extra que ayuda a mantener el calor dentro y reduce la pérdida de energía a través del vidrio de ventanas y puertas. Las persianas actúan como un aislante adicional durante las horas más frías.

Además, Joan también recomienda no obstruir los radiadores con muebles o ropa para que el aire caliente circule libremente por la estancia.

La luz del sol no solo ilumina, también calienta. Cuando la radiación solar atraviesa una ventana, la energía se transforma en calor y se queda dentro.

Por eso, abrir las cortinas y persianas durante las horas de sol puede elevar la temperatura interior de forma natural. Las fachadas orientales al sur reciben más sol en invierno, incrementando el efecto.

Este fenómeno, conocido como ganancia solar pasiva, es uno de los principios de diseño en viviendas eficientes. Maximizarlo reduce la necesidad de sistemas de calefacción mecánicos, lo que a su vez disminuye el consumo energético y la factura.

Incluso en España, con inviernos suaves comparados con otros países europeos, aprovechar la luz natural puede marcar una diferencia real en climatización.

Las ventanas son una de las principales vías de pérdida de calor en una vivienda, ya que el vidrio y el marco transmiten la energía hacia el exterior si no están bien aislados. De hecho, sin un buen tratamiento, pueden representar hasta el 30-40% de las pérdidas térmicas de un hogar.

Bajar las persianas por la noche crea una capa de aire estático entre la ventana y la persiana misma, funcionando como un aislante adicional.

Organizaciones especializadas en eficiencia energética recomiendan esta práctica como un método simple para retener y reducir el consumo de calefacción.

Además, combinar persianas con cortinas gruesas o térmicas mejora aún más el aislamiento nocturno, bloqueando corrientes de aire y reduciendo la transferencia de calor al exterior.

En consecuencia, sería necesario seguir el truco del fontanero Joan: “Por las mañanas deja que el sol entre y por las noches baja la persiana, porque el aislamiento ayuda a la calefacción”.

Seguir este consejo es una forma sencilla pero eficaz de optimizar la calefacción de tu hogar. Estas medidas, apoyadas por estudios y recomendaciones sobre eficiencia energética, no solo aumentan el confort térmico, sino que también ayudan a reducir el gasto energético y la factura de la calefacción.

Ventana abierta.

Incorporar estos hábitos, junto con un buen sellado y aislamiento de ventanas y puertas, te permitirá aprovechar mejor la energía natural y mantener una casa más cálida y eficiente durante los meses fríos.