Jorge, ingeniero industrial: “Para ahorrar calefacción, mejora el aislamiento con cinta de caucho de 5 euros”

La subida del coste energético ha llevado a muchos hogares a buscar soluciones rápidas para reducir el gasto en calefacción. Entre los consejos que más interés han generado destaca el del ingeniero industrial Jorge Morales de Labra, quien ha propuesto en 'La Tarde' de COPE, empezar por algo básico: mejorar el aislamiento doméstico.

La idea es simple y asequible: instalar una cinta de caucho o burlete en puertas y ventanas para evitar fugas de aire. Se trata de una solución que ronda los cinco euros, fácil de colocar y que, según expertos, puede marcar una diferencia real en el consumo energético diario.

Aunque parezca un pequeño detalle, los especialistas recuerdan que gran parte del calor se pierde por cerramientos mal ajustados.

Mejorar la estanqueidad de la vivienda no solo ayuda a gastar menos, sino que también incrementa el confort térmico, especialmente en pisos antiguos o con carpinterías poco eficientes. Cuando hablamos de ahorro energético, muchas personas piensan inmediatamente en cambiar la caldera o sustituir las ventanas.

Sin embargo, los expertos señalan que el primer paso debería ser siempre reforzar el aislamiento existente. Jorge Morales de Labra lo explica con claridad: una vivienda bien aislada necesita menos tiempo para calentarse y conserva mejor la temperatura interior.

Los burletes o cintas de caucho funcionan como una barrera contra las corrientes de aire. Se colocan en los marcos y sellan pequeñas rendijas por donde el calor se escapa.

Organizaciones de consumidores como la OCU recomiendan esta medida por su bajo coste y fácil instalación, convirtiéndola en una de las acciones más rentables del hogar.

Además de reducir el consumo, estos materiales también mejoran el aislamiento acústico y evitan la entrada de humedad o polvo.

Es una mejora sencilla que no requiere de herramientas complejas ni conocimientos técnicos avanzados, por lo que cualquier persona puede aplicarla en pocos minutos.

Los expertos en eficiencia energética recuerdan que el aislamiento influye directamente en la factura final. El IDAE indica que mejorar la envolvente térmica de una vivienda puede generar ahorros significativos al disminuir las pérdidas de calor y la demanda energética general del hogar.

Otra recomendación habitual es combinar el sellado de puertas y ventanas con un uso inteligente del termostato . Morales de Labra insiste en que mantener temperaturas moderadas, alrededor de 21 grados, permite reducir el gasto sin renunciar al confort térmico.

En esta línea, la OCU recuerda que bajar unos grados la calefacción o apagarla cuando la vivienda queda vacía puede suponer un ahorro notable.

La clave está en evitar que el sistema trabaje más de lo necesario, algo que ocurre con frecuencia en casas mal aisladas.

También es importante prestar atención a pequeños hábitos diarios. Por ejemplo, evitar cubrir los radiadores, purgarlos al inicio del invierno o aprovechar la luz solar durante el día son acciones que complementan el efecto del aislamiento y ayudan a reducir el consumo energético.

Desde el punto de vista económico, invertir unos pocos euros en una cinta de caucho puede convertirse en una medida muy rentable. Frente a reformas costosas, este tipo de soluciones permiten obtener mejoras inmediatas y visibles.