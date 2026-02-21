Una electricista venezolana en España: “Pasé de ganar 1.400 euros a 2.500 limpios tras hacerme autónoma”

El caso de una electricista venezolana que decidió cambiar el empleo asalariado por el trabajo por cuenta propia ha llamado la atención en redes y medios, tal y como cuentan desde Noticias Trabajo.

Según relata, pasó de cobrar unos 1.400 euros mensuales a obtener alrededor de 2.500 euros limpios por presupuesto tras hacerse autónoma.

Su historia refleja una realidad cada vez más visible en España: profesionales cualificados que buscan mejorar su rentabilidad abandonando el modelo tradicional de empresa.

En sectores técnicos, donde la demanda continúa creciendo, muchos trabajadores empiezan a plantearse si el autoempleo puede ofrecer una mayor estabilidad económica.

El testimonio, recogido por Noticias Trabajo, pone sobre la mesa las diferencias entre trabajar por cuenta ajena o gestionar un negocio propio.

Más allá del ingreso final, también aparecen factores como la libertad horaria, la selección de clientes y el control directo sobre el precio del propio trabajo.

El mercado laboral español muestra una realidad salarial desigual. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el salario medio mensual bruto en España se situó en 2.385,6 euros en 2024, aunque una gran parte de trabajadores se mueve en franjas salariales más bajas.

Dentro de este contexto, ganar 1.400 euros al mes no resulta extraño en sectores técnicos cuando se trabaja como empleado. Sin embargo, la creciente demanda de instaladores eléctricos, reformas y mejoras energéticas está permitiendo a muchos profesionales incrementar sus ingresos al fijar sus propias tarifas.

La protagonista explica que al hacerse autónoma no solo aumentaron sus ganancias, sino también su capacidad para elegir trabajos. Esta situación coincide con la tendencia de algunos oficios especializados, donde la escasez de mano de obra cualificada permite mejorar las condiciones económicas.

No obstante, hacerse autónomo no significa automáticamente ganar más. Expertos recuerdan que el ingreso bruto no equivale al beneficio real, ya que los trabajadores por cuenta propia deben afrontar cuotas, impuestos, materiales, desplazamientos y periodos sin actividad continua.

El sistema de cotización por ingresos reales introducido en España obliga a ajustar las cuotas a los rendimientos obtenidos. Esto puede suponer revisiones posteriores si los ingresos varían, algo que muchos autónomos señalan como uno de los principales desafíos del modelo actual.

Además, comunidades y foros de autónomos reflejan opiniones diversas: mientras algunos destacan la libertad laboral y el aumento de ingresos, otros advierten del peso de la burocracia y de las subidas de cotización cuando crecen los beneficios.

Otro aspecto clave es la gestión financiera. Especialistas en emprendimiento recomiendan crear un colchón económico antes de dar el salto, calcular correctamente los costes reales y evitar aceptar presupuestos que no cubran materiales, tiempo de trabajo y obligaciones fiscales.

Pese a ello, el emprendimiento en oficios técnicos vive un momento favorable. Las reformas energéticas, la rehabilitación de viviendas y la electrificación de hogares han incrementado la necesidad de profesionales cualificados, generando oportunidades para quienes deciden trabajar por cuenta propia.

En definitiva, pasar de asalariado a autónomo puede convertirse en una oportunidad real para mejorar ingresos, especialmente en sectores técnicos con alta demanda. Sin embargo, expertos y asociaciones recuerdan que el autoempleo no es una fórmula mágica: requiere organización, disciplina y una buena estrategia económica.