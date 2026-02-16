La casa que Eugenia Martínez de Irujo heredó de su madre, la duquesa de Alba: está en Ibiza y tiene vistas al mar

Ibiza es mucho más que una isla vacacional: también alberga propiedades únicas que combinan historia, estilo y legado familiar. Tal y como cuenta Vanitatis, una de ellas es la casa que Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro, heredó de su madre, la recordada duquesa de Alba, un refugio con encanto en plena naturaleza mediterránea.

Esta residencia icónica no es un inmueble cualquiera: se trata de S'Aufabaguera, el lugar veraniego favorito de la aristócrata y de su madre, y un símbolo del vínculo que la familia ha mantenido en la isla pitiusa.

Su posición elevada ofrece impresionantes vistas al mar Mediterráneo, un escenario que ha capturado la atención de la prensa y el público en numerosas ocasiones.

El legado de Cayetana Fitz-James Stuart no solo está en títulos, sino también en propiedades emblemáticas. S'Aufabaguera representa ese espíritu veraniego y mediterráneo, que lo convierte en un lugar tranquilo en el que ahora su hija disfruta, conservando con cariño el lugar y manteniendo viva la tradición familiar.

S'Aufabaguera, cuyo nombre evoca la aromática albahaca, es más que una casa: es un trozo de historia familiar en Ibiza. Fue ideada por la duquesa de Alba y ahora es el refugio de su hija para escapar del bullicio, mezclando la arquitectura tradicional con una estética mediterránea.

Tal y como indican desde Vanitatis, la finca destaca por sus paredes encaladas, vigas de madera y suelos de barro, detalles que reflejan el estilo boho chic que ha enamorado a generaciones.

Alicientes como estos son los que convierten a este inmueble en un emblema de la isla, tanto para residentes como para visitantes.

No se trata de una residencia palaciega al uso; su encanto está en la sencillez elegante y el entorno natural, donde pinos y vegetación local crean un ambiente de calma y conexión con la tierra. Está pensada para disfrutar del Mediterráneo y del estilo de vida ibicenco.

Eugenia Martínez de Irujo es la actual propietaria de esta finca, y si bien es cierto que conserva otras propiedades, es en Ibiza donde vive parte del espíritu mediterráneo que tanto enamoraba a su madre.

De hecho, tal y como cuentan desde Vanitatis, ella misma explicó en el libro Inside Ibiza que su madre visitó la isla por primera vez hace 45 años y quedó completamente enamorada del lugar.

Poco después sería cuando adquirió el terreno con vistas al mar y levantó la pequeña casa de estilo payés, alejada del concepto palaciego y más vinculada a la arquitectura tradicional ibicenca.

En consecuencia, no se trata de una propiedad ostentosa en tamaño. En cualquier caso, su entorno natural y su diseño integrador con el paisaje la han convertido en un referente de las casas con carácter en la isla.

Además, la localización de S'Aufabaguera es un verdadero privilegio: situada muy cerca de Punta Galera y Cala Salada, la casa goza de vistas al mar Mediterráneo, lo que la convierte en un balcón natural sobre la costa occidental de Ibiza.

Esta finca ibicenca de la duquesa de Montoro no solo es un hogar, sino también un símbolo de tradición, estilo y raíces mediterráneas que resuenan en cada visita y en cada historia compartida.